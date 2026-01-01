( A d n k r o n o s ) - S a r e b b e r o a l m e n o q u a r a n t a i m o r t i e u n c e n t i n a i o i f e r i t i i n u n ' e s p l o s i o n e c h e h a s c o s s o l a l o c a l i t à s c i i s t i c a s v i z z e r a d i C r a n s - M o n t a n a o g g i , m a r t e d ì 1 g e n n a i o , c o m e i n f o r m a l a P o l i z i a C a n t o n a l e v a l l e s a n a c h e p a r l a d i u n " i n c e n d i o d i n a t u r a n o n d o l o s a " . L e f i a m m e s a r e b b e r o p a r t i t e n e i s e m i n t e r r a t i d e l b a r ' L e C o n s t e l l a t i o n ' , i n f o r m a l a p o l i z i a , m e n t r e s i s v o l g e v a n o i f e s t e g g i a m e n t i d i C a p o d a n n o i n t o r n o a l l ' 1 . 3 0 . F i l m a t i n o n v e r i f i c a t i c i r c o l a t i s u i s o c i a l m e d i a m o s t r a n o u n i n c e n d i o s c o p p i a t o i n u n b a r , d o v e s i s t a v a n o s v o l g e n d o i f e s t e g g i a m e n t i p e r i l C a p o d a n n o . S u l p o s t o s o n o i n t e r v e n u t i d i v e r s i e l i c o t t e r i e i p o m p i e r i p e r d o m a r e l ' i n c e n d i o . S i i n d a g a s u l l e c a u s e d i q u a n t o a c c a d u t o . L e a u t o r i t à p r e v e d o n o c h e t r a l e v i t t i m e e i f e r i t i n e l l a f a m o s a l o c a l i t à s c i i s t i c a d i C r a n s - M o n t a n a c i s i a n o a n c h e t u r i s t i s t r a n i e r i . L a p o l i z i a h a c o m u n i c a t o c h e è s t a t a i s t i t u i t a u n a l i n e a d i a s s i s t e n z a t e l e f o n i c a p e r l e f a m i g l i e d e l l e p e r s o n e c o l p i t e . C r a n s - M o n t a n a è u n a l u s s u o s a l o c a l i t à s c i i s t i c a s i t u a t a n e l c u o r e d e l l e A l p i s v i z z e r e , a c i r c a d u e o r e d a l l a c a p i t a l e s v i z z e r a B e r n a . L o s c o p p i o è a v v e n u t o m e n t r e n e l b a r e r a n o p r e s e n t i c i r c a d u e c e n t o p e r s o n e , h a p r e c i s a t o u n p o r t a v o c e d e l l a p o l i z i a c a n t o n a l e . I l l o c a l e p o t e v a o s p i t a r e 4 0 0 p e r s o n e . I l p r o c u r a t o r e g e n e r a l e d e l C a n t o n V a l l e s e h a s p i e g a t o c h e è a n c o r a t r o p p o p r e s t o p e r d i r e q u a l c o s a d i p i ù s p e c i f i c o s u l l a c a u s a d e l l ' i n c e n d i o . I n t a n t o l a c a p a c i t à o s p e d a l i e r a n e l V a l l e s e è e s a u r i t a . D i v e r s i p a z i e n t i s o n o s t a t i t r a s f e r i t i a n c h e i n o s p e d a l i f u o r i d a l C a n t o n e , i n p a r t i c o l a r e o s p e d a l i u n i v e r s i t a r i . L ' o s p e d a l e d e l V a l l e s e s t a c o l l a b o r a n d o c o n a l t r i o s p e d a l i i n t u t t o i l P a e s e p e r c u r a r e i f e r i t i . S i r i t i e n e c h e l ' i n c e n d i o a l b a r ' L e C o n s t e l l a t i o n ' n e l l a l o c a l i t à s c i i s t i c a s v i z z e r a d i C r a n s - M o n t a n a s i a s t a t o c a u s a t o d a u n a c a n d e l a d i c o m p l e a n n o o d a u n a c a n d e l a s c i n t i l l a n t e , a t t a c c a t a a u n a b o t t i g l i a d i c h a m p a g n e . Q u a n d o u n a d o n n a h a s o l l e v a t o l a b o t t i g l i a , l a c a n d e l a a v r e b b e i n c e n d i a t o i l s o f f i t t o e l e f i a m m e s i s a r e b b e r o p r o p a g a t e r a p i d a m e n t e . I l n u m e r o e s a t t o d e l l e v i t t i m e n o n s a r à a n c o r a r e s o n o t o . N o n v e r r a n n o f o r n i t e i n f o r m a z i o n i n e m m e n o s u l l ' i d e n t i t à d e l l e v i t t i m e . " È t r o p p o p r e s t o p e r q u e s t o " , h a n n o d i c h i a r a t o l e a u t o r i t à . L a P r o c u r a t r i c e g e n e r a l e d e l C a n t o n V a l l e s e , B e a t r i c e P i l l o u d , h a a n n u n c i a t o l ' a v v i o d i u n ' i n d a g i n e s u l l e c a u s e d e l l ' i n c e n d i o . L e a u t o r i t à v a l l e s a n e s o n o a s s i s t i t e d a l l ' I s t i t u t o f o r e n s e d i Z u r i g o . L ' i n d a g i n e s i c o n c e n t r a a n c h e s u l l ' i d e n t i f i c a z i o n e d e l l e v i t t i m e . I l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , h a i n v i a t o a l P r e s i d e n t e d e l l a C o n f e d e r a z i o n e S v i z z e r a , G u y P a r m e l i n , i l s e g u e n t e m e s s a g g i o : " H o a p p r e s o c o n p r o f o n d a t r i s t e z z a l a n o t i z i a d e l l ' e s p l o s i o n e n e l l a l o c a l i t à s c i i s t i c a d i C r a n s - M o n t a n a e d e l l e s u e t r a g i c h e c o n s e g u e n z e . R i v o l g o u n c o m m o s s o p e n s i e r o a l l e f a m i g l i e d e l l e n u m e r o s e v i t t i m e e i l s i n c e r o a u g u r i o d i p r o n t o r i s t a b i l i m e n t o a i f e r i t i " . " I n q u e s t a t r i s t e c i r c o s t a n z a , d e s i d e r o f a r g i u n g e r e a L e i , s i g n o r P r e s i d e n t e , l e e s p r e s s i o n i d i p r o f o n d o c o r d o g l i o e d e l l a p a r t e c i p e v i c i n a n z a d e l l a R e p u b b l i c a I t a l i a n a e m i e p e r s o n a l i " c o n c l u d e i l C a p o d e l l o S t a t o . " I l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , e s p r i m e , a t i t o l o p e r s o n a l e e a n o m e d e l G o v e r n o , l e p i ù s e n t i t e c o n d o g l i a n z e p e r i l d r a m m a t i c o i n c e n d i o v e r i f i c a t o s i i n S v i z z e r a , a C r a n s - M o n t a n a " r e n d e n o t o p a l a z z o C h i g i . " I l p r e s i d e n t e M e l o n i s e g u e c o n a t t e n z i o n e l ’ e v o l v e r s i d e l l a s i t u a z i o n e , m a n t e n e n d o s i i n s t r e t t o c o n t a t t o c o n i l V i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , A n t o n i o T a j a n i , a l f i n e d i a s s u m e r e t u t t e l e i n f o r m a z i o n i s u l l ' a c c a d u t o e s u l p o s s i b i l e c o i n v o l g i m e n t o d í c o n n a z i o n a l i . R i n g r a z i a l e r i s o r s e d e l l a P r o t e z i o n e c i v i l e g i à o p e r a t i v e e d e s p r i m e l a p r o p r i a v i c i n a n z a a i f a m i l i a r i d e l l e v i t t i m e , a i f e r i t i , a l l e i s t i t u z i o n i e a l p o p o l o e l v e t i c i " , a g g i u n g e p a l a z z o C h i g i . " N o n p o s s i a m o e s c l u d e r e c h e c i s i a n o i t a l i a n i c o i n v o l t i i n q u e s t a t r a g e d i a " h a d e t t o a S k y T g 2 4 i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i . " L ’ i d e n t i f i c a z i o n e d e i c o r p i s a r à l u n g a e c o m p l e s s a , p e r c h é m o l t i r i s u l t a n o g r a v e m e n t e c a r b o n i z z a t i . S e c o n d o l e p r i m e r i c o s t r u z i o n i , l ’ i n c e n d i o s a r e b b e s c o p p i a t o d u r a n t e u n a f e s t a f r e q u e n t a t a d a g i o v a n i , m a a n c h e q u e s t o a s p e t t o è a n c o r a i n f a s e d i v e r i f i c a . L ’ I t a l i a h a i m m e d i a t a m e n t e m a n i f e s t a t o l a p r o p r i a s o l i d a r i e t à o f f r e n d o s u p p o r t o s a n i t a r i o e l o g i s t i c o . H o a v u t o c o n t a t t i c o n l ’ a s s e s s o r e B e r t o l a s o e c o n i l m i n i s t r o s v i z z e r o C a s t e l l i p e r a s s i c u r a r e l a p i e n a c o l l a b o r a z i o n e i t a l i a n a - h a p r o s e g u i t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i - . P o l i z i a e m a g i s t r a t u r a s v i z z e r a e s c l u d o n o l ’ i p o t e s i d i u n a t t e n t a t o . S i t r a t t a d i u n a d i s g r a z i a p r o v o c a t a d a u n i n c e n d i o ” " . " I l g o v e r n o i t a l i a n o s t a s e g u e n d o m i n u t o p e r m i n u t o l ’ e v o l u z i o n e d e l l a s i t u a z i o n e a C r a s M o n t a n a . H o i n f o r m a t o f i n d a l l a p r i m a m a t t i n a i l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i c o n q u a l e s o n o i n c o s t a n t e c o n t a t t o . I n a z i o n e a n c h e l a P r o t e z i o n e c i v i l e d e l l a V a l d ’ A o s t a e l a R e g i o n e L o m b a r d i a c h e h a m e s s o a d i s p o s i z i o n e i l c e n t r o g r a n d i u s t i o n i d e l N i g u a r d a " . " L a F a r n e s i n a e i l C o n s o l a t o a G i n e v r a s e g u o n o l a s i t u a z i o n e a C r a n s - M o n t a n a , d o v e a l c u n e e s p l o s i o n i e u n g r a v e i n c e n d i o i n u n r i s t o r a n t e h a n n o p r o v o c a t o m o r t i e f e r i t i " r i f e r i s c e l a F a r n e s i n a . " S o n o i n c o r s o v e r i f i c h e s u l l ’ e v e n t u a l e c o i n v o l g i m e n t o d i c o n n a z i o n a l i i n r a c c o r d o c o n l e a u t o r i t à l o c a l i - s p i e g a n o - . L e v i t t i m e n o n s o n o i d e n t i f i c a b i l i a c a u s a d e l l e g r a v i u s t i o n i r i p o r t a t e " .