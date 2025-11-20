R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L u c e c o m e v i t a . M o v i m e n t o c o m e e s s e n z a . S p o r t c o m e e n e r g i a v i t a l e d i t u t t i . C o n q u e s t e p a r o l e p r e n d e v i t a l a n u o v a p a r t n e r s h i p t r i e n n a l e t r a S p o r t e S a l u t e e a d i d a s , c h e d a o g g i d i v e n t a m a i n p a r t n e r d e l l a s o c i e t à p a r t e c i p a t a d e l l o S t a t o c h e s i o c c u p a d i s v i l u p p o e d e l l a c r e s c i t a d e l l o s p o r t e d e i c o r r e t t i s t i l i d i v i t a . U n ’ a l l e a n z a c h e u n i s c e v i s i o n e , i n n o v a z i o n e e p a s s i o n e p e r c o s t r u i r e u n a n u o v a c u l t u r a d e l m o v i m e n t o , c a p a c e d i p a r l a r e a g i o v a n i e m e n o g i o v a n i , m e t t e n d o a l c e n t r o i v a l o r i d e l l o s p o r t c o m e s t r u m e n t o d ’ i n c l u s i o n e , a g g r e g a z i o n e , s a l u t e e b e n e s s e r e p s i c o f i s i c o . L a p a r t n e r s h i p è s t a t a p r e s e n t a t a c o n e v e n t o i n e d i t o a l l o S t a d i o d e i M a r m i P i e t r o M e n n e a , c h e s a r à a p e r t o e g r a t u i t o p e r t u t t i d a a p r i l e 2 0 2 6 , e n e l l ’ o c c a s i o n e è s t a t o a n c h e m o s t r a t o p e r l a p r i m a v o l t a i l t u n n e l r i q u a l i f i c a t o e l e n u o v e t o r r i f a r o . U n p a l c o s c e n i c o u n i c o d o v e l u c i , m u s i c a , s t o r i a e i l v a l o r e d e l l a f a t i c a c h e , c o m e d i c e v a M e n n e a , “ n o n è m a i s p r e c a t a : s o f f r i , m a s o g n i ” , h a n n o d a t o v i t a a u n r a c c o n t o i c o n i c o e v a l o r i a l e . U n g i o c o d i l u c i e o m b r e c h e h a n n o d a t o v i t a a l s i l e n z i o i n m o v i m e n t o d e l l e s t a t u e . I m p o s s i b i l e r e s t a r e f e r m i . C u o r e d e l l a p a r t n e r s h i p i l p r o g e t t o S p o r t n e l l e S c u o l e ( S c u o l a A t t i v a ) d i S p o r t e S a l u t e a b b r a c c i a t o d a a d i d a s p e r p o r t a r e n e l l e s c u o l e i t a l i a n e u n a n u o v a i d e a d i e d u c a z i o n e a l m o v i m e n t o . E a v v e r r à a t t r a v e r s o w o r k s h o p , l e z i o n i , i n c o n t r i c o n g r a n d i a t l e t i e l ’ i n t e n t o d i t r a s m e t t e r e a i p i ù g i o v a n i i v a l o r i d e l l o s p o r t c h e r a p p r e s e n t a n o l a v i t a : e n e r g i a , r e s i l i e n z a , a g g r e g a z i o n e , r i s p e t t o e d i v e r t i m e n t o . I n q u e s t o p e r c o r s o , S p o r t e S a l u t e e a d i d a s s i p o n g o n o u n o b i e t t i v o c h i a r o e u r g e n t e : c o m b a t t e r e i l d r o p - o u t g i o v a n i l e , l ’ a b b a n d o n o p r e c o c e d e l l a p r a t i c a s p o r t i v a . O g n i v o l t a c h e u n r a g a z z o s m e t t e d i m u o v e r s i , n o n è s o l o u n c a m p o c h e s i s v u o t a , è u n f u t u r o c h e s i f e r m a . I n q u e s t o s e n s o l o s p o r t n o n d e v e e s s e r e s o l o p r e s t a z i o n e : d e v e t o r n a r e a e s s e r e d i v e r t i m e n t o , s c o p e r t a , r e l a z i o n e , l i b e r t à . P e r c h é n e l l o s p o r t s i c r e s c e , s i i m p a r a a c o n o s c e r s i , a r i s p e t t a r s i , a s t a r e i n s i e m e . È q u i c h e i l m o v i m e n t o d i v e n t a v i t a e l a l u c e d e l f u t u r o i n i z i a a b r i l l a r e . “ S p o r t , m o v i m e n t o , b e n e s s e r e . I n q u e s t e t r e p a r o l e c ’ è t u t t o i l s e n s o d i q u e s t a p a r t n e r s h i p - d i c h i a r a D i e g o N e p i M o l i n e r i s , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i S p o r t e S a l u t e - . C o n a d i d a s c o n d i v i d i a m o u n a v i s i o n e : f a r t o r n a r e l o s p o r t a l c e n t r o d e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e , a p a r t i r e d a i p i ù g i o v a n i . P e r c h é m u o v e r s i è s t a r e b e n e , m a a n c h e c o n o s c e r s i , r e l a z i o n a r s i , c r e s c e r e . L o S p o r t è v i t a e a t t r a v e r s o l o s p o r t v o g l i a m o m i g l i o r a r e l a v i t a d e l l e p e r s o n e e r i d i s e g n a r e i l u o g h i . C o m e i l F o r o I t a l i c o , r i q u a l i f i c a t o e t r a s f o r m a t o : u n l u o g o s i m b o l o d i a g g r e g a z i o n e e i n c l u s i o n e , c a p a c e d i u n i r e p e r s o n e e s o g n i i n u n p o l o v i v o d i a t t i v i t à , a r t e e m u s i c a ” . “ C r e d i a m o n e l p o t e r e d e l l o s p o r t c o m e f o r z a c a p a c e d i u n i r e , i s p i r a r e e t r a s f o r m a r e - d i c h i a r a P i e t r o A l l i e v i , V i c e P r e s i d e n t e C o u n t r y L e a d d i a d i d a s I t a l i a - . C o n S p o r t e S a l u t e c o n d i v i d i a m o v a l o r i p r o f o n d i : i l r i s p e t t o , l a p a s s i o n e , l ’ i n c l u s i o n e e l a c o n v i n z i o n e c h e , a t t r a v e r s o l o s p o r t , a b b i a m o i l p o t e r e d i c a m b i a r e v i t e - p e r c h é i l m o v i m e n t o n o n è s o l o a t t i v i t à f i s i c a , m a u n ’ e s p e r i e n z a c a p a c e d i a c c r e s c e r e l a f i d u c i a , g e n e r a r e o p p o r t u n i t à e c o s t r u i r e l e g a m i a u t e n t i c i . V o g l i a m o i n c o r a g g i a r e i p i ù g i o v a n i a c r e d e r e i n s é s t e s s i , a n o n f e r m a r s i d i f r o n t e a l l e d i f f i c o l t à e a s c o p r i r e n e l l o s p o r t u n l u o g o d i l i b e r t à , c r e s c i t a e c o n d i v i s i o n e . A l l o s t e s s o t e m p o , a d i d a s c r e d e n e i g i o v a n i t a l e n t i e l i s o s t i e n e n e l l o r o p e r c o r s o , a c c o m p a g n a n d o l i n e l l a l o r o v i t a s p o r t i v a e p e r s o n a l e " . A l l ’ e v e n t o p r o t a g o n i s t a e c c e l l e n t e P a u l o D y b a l a , a m b a s s a d o r a d i d a s , “ L o s p o r t h a g u i d a t o t u t t a l a m i a v i t a , è l a m i a l u c e . O g n i v o l t a c h e m i a l l e n o o s c e n d o i n c a m p o s e n t o l ’ e n e r g i a c h e m i m u o v e . E l a p a s s i o n e c h e m i a l i m e n t a . S p o r t e S a l u t e e a d i d a s s i u n i s c o n o p e r d i r e a i r a g a z z i c h e i l m o v i m e n t o è l i b e r t à , è s t a r e b e n e c o n s é s t e s s i e c o n g l i a l t r i " . L a c o l l a b o r a z i o n e t r a S p o r t e S a l u t e e a d i d a s n a s c e d a u n l i n g u a g g i o c o m u n e : q u e l l o d e l l o s p o r t c o m e e n e r g i a c h e u n i s c e , c h e a c c e n d e , c h e c a m b i a . U n p e r c o r s o c h e n e i p r o s s i m i a n n i p o r t e r à i n t u t t a I t a l i a e v e n t i , a t t i v i t à e p r o g e t t i p e r d i f f o n d e r e u n a n u o v a c u l t u r a d e l b e n e s s e r e , d o v e m u o v e r s i è v i v e r e .