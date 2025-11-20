R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L e v a r i e f o r m e d e l l o s p e t t a c o l o , d a q u e l l e p i ù n o t e d e i g r a n d i t e a t r i o d e l l e g r a n d i s a l e c i n e m a t o g r a f i c h e , a q u e l l e p i ù q u o t i d i a n e e v i c i n e d i r e t t a m e n t e , c o m e l o s p e t t a c o l o d a l v i v o , s o n o t u t t e e s p r e s s i o n i d i u n a r i c c h e z z a c u l t u r a l e p r e z i o s a p e r i l n o s t r o P a e s e . E q u e s t o è p a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e i n q u e s t o p e r i o d o , i n c u i t a n t i a s p e t t i a c c e n t u a n o l ’ i m p o r t a n z a d e l l o s p e t t a c o l o e , q u i n d i , i l c a r a t t e r e d i i n v e s t i m e n t o c h e r a p p r e s e n t a p e r l a n o s t r a R e p u b b l i c a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c o n t r a n d o a l Q u i r i n a l e i l C o n s i g l i o d i r e t t i v o d e l l ' A s s o c i a z i o n e g e n e r a l e i t a l i a n a d e l l o s p e t t a c o l o ( A g i s ) i n o c c a s i o n e d e l l ' 8 0 / m o a n n i v e r s a r i o d e l l a f o n d a z i o n e .