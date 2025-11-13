B o l o g n a , 1 3 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - " I l C r e s c o A w a r d C i t t à S o s t e n i b i l i è u n r i c o n o s c i m e n t o c h e d a d i e c i a n n i v a l o r i z z a l ’ i m p e g n o d e i C o m u n i i t a l i a n i n e l l o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e d e i t e r r i t o r i , i n l i n e a c o n g l i o b i e t t i v i d e l l ’ A g e n d a 2 0 3 0 d e l l e N a z i o n i U n i t e " . C o s ì G i o r g i o G e r m a n i , C o n s i g l i e r e D e l e g a t o d i F o n d a z i o n e S o d a l i t a s , i n t e r v e n e n d o a l l a p r e m i a z i o n e d e l C r e s c o A w a r d 2 0 2 5 – C o m u n i s o s t e n i b i l i e A g e n d a 2 0 3 0 . O g n i a n n o , h a s p i e g a t o G e r m a n i , p a r t e c i p a n o " c i r c a 9 0 C o m u n i , s p e s s o c o n p i ù p r o g e t t i , e v e n g o n o c o n s e g n a t i c o m p l e s s i v a m e n t e 1 2 0 p r e m i " . I r i c o n o s c i m e n t i s o n o a s s e g n a t i s i a d a l l a g i u r i a d i e s p e r t i – c o m p o s t a d a a c c a d e m i c i e p e r s o n a l i t à d e l m o n d o d e l l a s o s t e n i b i l i t à – s i a d a l l e i m p r e s e p a r t n e r d e l l ’ i n i z i a t i v a , c h e s c e l g o n o d i s o s t e n e r e d i r e t t a m e n t e p r o g e t t i v i r t u o s i . " Q u e s t o l e g a m e t r a m o n d o p r i v a t o e p u b b l i c o è u n v a l o r e a g g i u n t o f o n d a m e n t a l e – h a s o t t o l i n e a t o G e r m a n i – p e r c h é c o n s e n t e d i c r e a r e s i n e r g i e c o n c r e t e t r a a z i e n d e e i s t i t u z i o n i l o c a l i " . D o p o d i e c i a n n i , h a c o n c l u s o , " r e g i s t r i a m o u n a p a r t e c i p a z i o n e s t a b i l e e c o n v i n t a : i C o m u n i i t a l i a n i m o s t r a n o u n a c r e s c e n t e c o n s a p e v o l e z z a a m b i e n t a l e e s o c i a l e . C e r t o , s i p u ò f a r e s e m p r e d i p i ù , m a i l p e r c o r s o è t r a c c i a t o e i r i s u l t a t i s o n o e v i d e n t i " .