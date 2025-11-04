R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S i è a p e r t a o g g i l a 2 8 e s i m a e d i z i o n e d i E c o m o n d o , e v e n t o i n t e r n a z i o n a l e d i r i f e r i m e n t o i n E u r o p a e n e l b a c i n o d e l M e d i t e r r a n e o p e r l a g r e e n , b l u e a n d c i r c u l a r e c o n o m y , o r g a n i z z a t o d a I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p ( I e g ) i n p r o g r a m m a f i n o a l 7 n o v e m b r e a l l a F i e r a d i R i m i n i . L a m a n i f e s t a z i o n e a c c r e s c e q u e s t ’ a n n o i l s u o r e s p i r o i n t e r n a z i o n a l e , c o n l a p r e s e n z a d i p i ù d i 1 . 7 0 0 b r a n d e s p o s i t o r i , i l 1 8 % d e i q u a l i p r o v e n i e n t i d a l l ’ e s t e r o , 3 8 0 h o s t e d b u y e r d a 6 6 P a e s i , o l t r e 3 0 d e l e g a z i o n i u f f i c i a l i e 9 0 a s s o c i a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i d i s e t t o r e c o i n v o l t e , i n s i n e r g i a c o n l ’ A g e n z i a I c e e i l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e . E c o m o n d o 2 0 2 5 o c c u p a l ’ i n t e r o q u a r t i e r e f i e r i s t i c o , c o n 1 6 6 . 0 0 0 m q d i s u p e r f i c i e e s p o s i t i v a e 3 0 p a d i g l i o n i , o f f r e n d o u n a p a n o r a m i c a c o m p l e t a s u l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a e s u l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e , a n c h e g r a z i e a l r i c c o p a l i n s e s t o c o n v e g n i s t i c o , c o m p o s t o d a o l t r e 2 0 0 c o n v e g n i , o l t r e 7 0 d e i q u a l i c u r a t i d a l C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o . A d a p r i r e l a c e r i m o n i a d i i n a u g u r a z i o n e è s t a t o M a u r i z i o R e n z o E r m e t i , p r e s i d e n t e I e g : “ E c o m o n d o è d i v e n t a t o l ’ e v e n t o d i r i f e r i m e n t o p e r c h i v u o l e c o m p e t e r e n e i m e r c a t i g l o b a l i d e l l a g r e e n e c o n o m y : u n m o m e n t o d i o r g o g l i o , c o n d i v i s i o n e e c r e s c i t a c u l t u r a l e s u l l a s o s t e n i b i l i t à , p u n t o d i r i f e r i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e p e r i m p r e s e , i s t i t u z i o n i e m o n d o d e l l a r i c e r c a . I n o l t r e v e n t ’ a n n i a b b i a m o v i s t o n a s c e r e e c o n s o l i d a r s i u n a f i l i e r a c h e o g g i è q u i c o n 1 . 7 0 0 b r a n d , c o n u n a p r e s e n z a e s t e r a d a l l ’ A f r i c a a l M e d i t e r r a n e o , d a l l ’ E u r o p a d e l l ’ E s t a l l ’ A m e r i c a L a t i n a . U n r i s u l t a t o p o s s i b i l e g r a z i e a l s o s t e g n o d e l m i n i s t e r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a E n e r g e t i c a , d e l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e e d i I c e A g e n z i a , a l l a v o r o c o n t i n u o d e l n o s t r o C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o e d e l l e t a n t e r e a l t à c h e c o n d i v i d o n o i l n o s t r o i m p e g n o ” . J a m i l S a d e g h o l v a a d , s i n d a c o d e l C o m u n e d i R i m i n i , h a a f f e r m a t o : “ L a c e n t r a l i t à d i u n e v e n t o c o m e E c o m o n d o n o n r i s i e d e e s c l u s i v a m e n t e n e l s u c c e s s o e n e l l a e c o c r e s c e n t e s u l p i a n o i n t e r n a z i o n a l e m a s o p r a t t u t t o s u g l i o b i e t t i v i q u a s i d i d a t t i c i e c u l t u r a l i c h e u n a m a n i f e s t a z i o n e c o m e q u e s t a n a t u r a l m e n t e p e r s e g u e . S e i n f a t t i l a m a t e r i a è o g g e t t o ( e s p e s s o v i t t i m a ) d i i d e o l o g i e e t i f o s e r i e , E c o m o n d o è c a p a c e d i p r e s e n t a r e q u e l l e p o s s i b i l i t à t e c n o l o g i c h e , i n d u s t r i a l i , c r e a t i v e c h e p o s s o n o r e n d e r e m i g l i o r e i l r a p p o r t o t r a u o m o e n a t u r a e q u i n d i t r a u m a n i t à e s u o f u t u r o ” . P e r F a b i o F a v a , c o o r d i n a t o r e d e l C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o d i E c o m o n d o , " a n c o r a u n a v o l t a , i l p a l i n s e s t o c o n v e g n i s t i c o d i E c o m o n d o s i p o n e c o m e f o n t e d i i n g r e d i e n t i a b i l i t a n t i p e r u n a p i ù e f f i c a c e e s a p i e n t e i m p l e m e n t a z i o n e d e l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e e d e l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a i n E u r o p a e n e l M e d i t e r r a n e o : u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , c o n u n o s g u a r d o s e m p r e p i ù r i v o l t o a l l e n u o v e s f i d e g l o b a l i . Q u e s t ’ a n n o i r i f l e t t o r i s o n o p u n t a t i s u l l e f i l i e r e i n d u s t r i a l i a m a g g i o r e i m p a t t o s u l l ’ a m b i e n t e m a , p a r a l l e l a m e n t e , s i m a n t i e n e s a l d a l ' a t t e n z i o n e v e r s o l e a z i o n i d i m o n i t o r a g g i o e r i p r i s t i n o d e g l i e c o s i s t e m i t e r r e s t r i e a c q u a t i c i g i à c o m p r o m e s s i d a l l ’ i n q u i n a m e n t o e d a l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o e d i v a l o r i z z a z i o n e s o s t e n i b i l e d e l l e l o r o r i s o r s e b i o l o g i c h e . D e g l i o l t r e 2 0 0 e v e n t i i n p r o g r a m m a , 7 0 s o n o o r g a n i z z a t i d a l C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o : u n p o o l d i o l t r e 8 0 e s p e r t i i t a l i a n i e i n t e r n a z i o n a l i , c h e g a r a n t i s c e i l r i g o r e s c i e n t i f i c o e t e c n o l o g i c o e l a q u a l i t à d e i c o n t e n u t i ” . “ A E c o m o n d o s i c r e a u n c o n f r o n t o r e a l e t r a c o m p e t e n z e e p r o f i l i d i f f e r e n t i , a f f r o n t a n d o c o n p r a g m a t i s m o l e s f i d e a m b i e n t a l i c h e a b b i a m o d i f r o n t e a n o i . L a n o s t r a C o s t i t u z i o n e c i c h i e d e d i t u t e l a r e a m b i e n t e e d e c o s i s t e m i : p e n s a n d o a l l e g e n e r a z i o n i f u t u r e è i n d i s p e n s a b i l e b i l a n c i a r e l a c r e s c i t a d e l l ’ e c o n o m i a c o n l a p r o t e z i o n e d e l l a n a t u r a . P e r q u e s t o i n C o m m i s s i o n e s t i a m o a p p r o f o n d e n d o t e m i n u o v i , c o m e l a g e s t i o n e d e i r i f i u t i e m e r g e n t i , d a i p a n n e l l i f o t o v o l t a i c i a l l e b a t t e r i e , f i n o a l l e p a l e e o l i c h e a f i n e v i t a . L ’ o b i e t t i v o è r a f f o r z a r e g l i s t r u m e n t i n o r m a t i v i e d i c o n t r o l l o p e r c o n s e g n a r e a i n o s t r i f i g l i e n i p o t i u n a m b i e n t e m i g l i o r e ” , h a r i m a r c a t o J a c o p o M o r r o n e , p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e B i c a m e r a l e E c o m a f i e . M i c h e l e d e P a s c a l e , p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e E m i l i a - R o m a g n a , h a c o n c l u s o : “ È c o n p i a c e r e c h e s a l u t o l ’ a p e r t u r a d e l l a 2 8 e s i m a e d i z i o n e d i E c o m o n d o , a p p u n t a m e n t o i n t e r n a z i o n a l e c h e r e n d e R i m i n i e l a r e g i o n e E m i l i a - R o m a g n a c r o c e v i a d i i d e e , s o l u z i o n i e i n n o v a z i o n i p e r l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a . E c o m o n d o n o n è s o l o u n a f i e r a , m a u n l a b o r a t o r i o d i f u t u r o , u n l u o g o d o v e l a s o s t e n i b i l i t à s i t r a d u c e i n i m p r e s a , l a v o r o e c o n o s c e n z a , p e r a f f r o n t a r e i n s i e m e l e g r a n d i s f i d e d e l n o s t r o t e m p o : d a l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o a l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e , d a l r i s p a r m i o d e l l e r i s o r s e a l l ’ e n e r g i a p u l i t a . A i v i s i t a t o r i e a g l i o p e r a t o r i d i t u t t o i l m o n d o , i l p i ù c a l o r o s o b e n v e n u t o n e l l a n o s t r a t e r r a ” . A l l ’ O p e n i n g C e r i m o n y h a n n o i n o l t r e p a r t e c i p a t o C o r r a d o P e r a b o n i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i I e g , A l e s s a n d r a A s t o l f i , g l o b a l e x h i b i t i o n d i r e c t o r G r e e n & T e c h n o l o g y D i v i s i o n d i I e g , e M a u r o D e l l e F r a t t e , e x h i b i t i o n m a n a g e r d i E c o m o n d o . A s e g u i r e , l ’ a p e r t u r a d e l l a 1 4 e s i m a e d i z i o n e d e g l i S t a t i G e n e r a l i d e l l a G r e e n E c o n o m y , o r g a n i z z a t i d a l l a F o n d a z i o n e p e r l o S v i l u p p o S o s t e n i b i l e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l m i n i s t e r o d e l l ' A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a E n e r g e t i c a ( M a s e ) e p r o m o s s i d a l C o n s i g l i o N a z i o n a l e d e l l a G r e e n E c o n o m y . T r a g l i a p p u n t a m e n t i d a s e g u i r e n e l l a g i o r n a t a d i d o m a n i s i s e g n a l a n o : ' R i f i u t i t e s s i l i u r b a n i . A r r i v a l ’ E p r : c h i s o n o i C o n s o r z i d e i p r o d u t t o r i e q u a l è l a l o r o v i s i o n e p e r l o s v i l u p p o d e l s i s t e m a ' , a c u r a d e l C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o d i E c o m o n d o & U n i r a u ; ' W a s t e S h i p m e n t R e g u l a t i o n a n d i t s i m p a c t o n t h e g l o b a l m a r k e t f o r p o s t - c o n s u m e r t e x t i l e s ' a c u r a d i E c o m o n d o & U n i r a u ; ' I l M a d e i n I t a l y d e l l ’ I n d u s t r i a T e s s i l e : s f i d e e d o p p o r t u n i t à i n u n a p r o s p e t t i v a d i E c o n o m i a C i r c o l a r e : q u a l e f u t u r o c i a s p e t t a ' a c u r a d e l C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o d i E c o m o n d o & A i s e c ( A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a p e r l o S v i l u p p o d e l l ’ E c o n o m i a C i r c o l a r e ) . E a n c o r a : ' F o r u m d e l l a B u o n a C o m u n i c a z i o n e - S o s t e n i b i l i o c o m p e t i t i v i ? C o m e l a c o m u n i c a z i o n e s c i o g l i e u n f a l s o d i l e m m a - a c u r a d i E c o m o n d o F e r p i ; ' E a r t h O b s e r v a t i o n f o r S e c u r i t y a n d S u s t a i n a b i l i t y : D u a l - U s e I n n o v a t i o n s a n d A I a t t h e S e r v i c e o f t h e P l a n e t ' a c u r a d i E c o m o n d o & K e l v i n 2 7 3 : ' F r o m s k y t o g r o u n d : E a r t h o b s e r v a t i o n f o r s u s t a i n a b l e c r i t i c a l r a w m a t e r i a l s m a n a g e m e n t ' a c u r a d e l C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o d i E c o m o n d o & P o l i t e c n i c o d i T o r i n o , C i n e c a ; ' A c c e l e r a t i n g c i r c u l a r i t y i n t h e E l e c t r i c a l a n d E l e c t r o n i c E q u i p m e n t S e c t o r ' a c u r a d e l l a R e g i o n e E m i l i a - R o m a g n a & A r t - E r ; ' P r e m i o p e r l o S v i l u p p o S o s t e n i b i l e i , i s t i t u i t o d a l l a F o n d a z i o n e p e r l o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e e d a E c o m o n d o - I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p , g i u n t o a l l a X V e d i z i o n e , r i v o l t o a i m p r e s e , s t a r t u p e A m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i .