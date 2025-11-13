B o l o g n a , 1 3 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - “ L a c o l l a b o r a z i o n e t r a p u b b l i c o e p r i v a t o è l a m i g l i o r e v i a p e r a v v i c i n a r e i l m o n d o d e l l a v o r o d e l l e a z i e n d e c o n q u e l l o d e i C o m u n i e d e l l e c o m u n i t à l o c a l i ” . L o h a d i c h i a r a t o A l b e r t o P i r e l l i , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e S o d a l i t a s e b u s i n e s s a d v i s o r d i P i r e l l i , i n u n m e s s a g g i o i n v i a t o a l l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e l C r e s c o A w a r d 2 0 2 5 – C o m u n i S o s t e n i b i l i e A g e n d a 2 0 3 0 , s v o l t a s i o g g i a B o l o g n a n e l l ’ a m b i t o d e l l ’ A s s e m b l e a a n n u a l e d e l l ’ A n c i . “ C r e s c o A w a r d g i u n g e a l s u o d e c i m o a n n o , c h e c o i n c i d e c o n i l t r e n t e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l a n o s t r a F o n d a z i o n e – h a r i c o r d a t o P i r e l l i – n a t a n e l 1 9 9 5 s u i n i z i a t i v a d i A s s o l o m b a r d a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i p r o m u o v e r e l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e d ’ i m p r e s a s u i t e r r i t o r i . ” N e l b i l a n c i o d e i d i e c i a n n i d e l p r o g e t t o , P i r e l l i h a s o t t o l i n e a t o c o m e “ s i a n o s t a t i 9 0 0 i C o m u n i c o i n v o l t i e 1 . 3 0 0 i p r o g e t t i r e a l i z z a t i ” . E h a a g g i u n t o : “ I v e r i c a m b i a m e n t i a v v e n g o n o s e f a n n o p a r t e d e l l a c u l t u r a e d i v e n t a n o q u o t i d i a n i t à , n e l m o d o d i a f f r o n t a r e c o n r e s p o n s a b i l i t à l a v i t a d e l l a p r o p r i a c o m u n i t à . ” T r a i t e m i c e n t r a l i e m e r s i a n c h e i n q u e s t a e d i z i o n e , i l p r e s i d e n t e S o d a l i t a s h a c i t a t o “ l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e , l a g e s t i o n e e f f i c i e n t e d e l l e r i s o r s e , l ’ i n c l u s i o n e s o c i a l e , i l b e n e s s e r e e l a r i q u a l i f i c a z i o n e d e i t e r r i t o r i , p e r v a l o r i z z a r e i l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e e r e n d e r l o a n c o r a v i v i b i l e e a t t r a t t i v o p e r i l f u t u r o ” . “ N e l f o n d e r s i – h a c o n c l u s o – i l s a p e r e a z i e n d a l e c o n l a t r a d i z i o n e e l a c u l t u r a l o c a l e p o s s o n o g e n e r a r e m e r a v i g l i o s i r i s u l t a t i , c a p a c i d i f a r v i v e r e e c r e s c e r e i n o s t r i t e r r i t o r i n e l s e g n o d e l l a s o s t e n i b i l i t à . ”