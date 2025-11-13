B o l o g n a , 1 3 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - U n b o r g o d i a p p e n a 5 2 a b i t a n t i , a 6 5 0 m e t r i d ’ a l t i t u d i n e n e l l ’ A l t a L a n g a p i e m o n t e s e , c h e è d i v e n t a t o u n m o d e l l o d i s o s t e n i b i l i t à e i n c l u s i o n e . È B e r g o l o , i n p r o v i n c i a d i C u n e o , g u i d a t o d a l s i n d a c o M a r i o M a r o n e , t r a i C o m u n i p r e m i a t i a l C r e s c o A w a r d 2 0 2 5 – C o m u n i s o s t e n i b i l i e A g e n d a 2 0 3 0 . « N e g l i u l t i m i c i n q u e - s e i a n n i – h a r a c c o n t a t o M a r o n e – a b b i a m o r e c u p e r a t o t e r r e n i i n c o l t i e a v v i a t o p r o g e t t i a g r i c o l i s e n z a u s o d i p e s t i c i d i , g r a z i e a n c h e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n a s s o c i a z i o n i c h e g e s t i s c o n o p r o g r a m m i E r a s m u s + d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a » . O g n i a n n o i l p a e s e o s p i t a f i n o a 6 0 0 g i o v a n i d a t u t t a E u r o p a e d a l M a g h r e b , c o i n v o l t i i n a t t i v i t à d i e d u c a z i o n e a m b i e n t a l e e c o l t i v a z i o n i s o s t e n i b i l i . T r a l e i n i z i a t i v e p i ù s i g n i f i c a t i v e , u n o r t o d i d a t t i c o e n u o v i t e r r e n i c o m u n a l i d e s t i n a t i a l l a c o l t i v a z i o n e b i o l o g i c a , p e r o f f r i r e o p p o r t u n i t à d i l a v o r o a i g i o v a n i c h e s c e l g o n o d i r e s t a r e o t r a s f e r i r s i i n m o n t a g n a . « V o g l i a m o a r r i v a r e a 1 0 0 a b i t a n t i – s p i e g a M a r o n e – e c o n t r a s t a r e l o s p o p o l a m e n t o v a l o r i z z a n d o l ’ a m b i e n t e e l a v i t a a c o n t a t t o c o n l a n a t u r a . P u n t i a m o a n c h e s u l l ’ a p i c o l t u r a e s u l l ’ e d u c a z i o n e e c o l o g i c a : i p i c c o l i C o m u n i p o s s o n o e s s e r e g r a n d i l a b o r a t o r i d i f u t u r o » . - -