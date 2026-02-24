R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A n c h e b a m b i n i e a d o l e s c e n t i d o r m o n o m a l e , n o n s o l o g l i a d u l t i . U n b i m b o s u 4 s o t t o i 5 a n n i p r e s e n t a d i s t u r b i d e l s o n n o , c o n c o n s e g u e n z e s u l b e n e s s e r e p s i c o f i s i c o , s u l l a c r e s c i t a , l ' a p p r e n d i m e n t o e l ' u m o r e d e l p i c c o l o , e r i p e r c u s s i o n i a n c h e a l i v e l l o f a m i l i a r e . A l l e ' A b i t u d i n i d e l s o n n o ' e a i c o n s i g l i p e r f a v o r i r e i l b e n e s s e r e i n q u e s t o a s p e t t o f o n d a m e n t a l e d e l l a c r e s c i t a è d e d i c a t o i l n u o v o e p i s o d i o d e l v o d c a s t ' L e 6 A - L a s a l u t e s i c o s t r u i s c e d a p i c c o l i ' , r e a l i z z a t o d a A d n k r o n o s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a S o c i e t à i t a l i a n a d i p e d i a t r i a ( S i p ) . " I l s o n n o è u n e l e m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r l a c r e s c i t a e l o s v i l u p p o , n o n s o l o p s i c h i c o , m a a n c h e f i s i c o , d e l l e r a g a z z e e d e i r a g a z z i - a f f e r m a R i n o A g o s t i n i a n i , p r e s i d e n t e S i p - S p e s s o v i e n e i n t e r p r e t a t o s e m p l i c e m e n t e c o m e u n a n e c e s s i t à d i r i p o s o , m a i n r e a l t à v a b e n o l t r e : è g r a z i e a l s o n n o c h e s i s t a b i l i s c o n o t a n t i e q u i l i b r i d a l p u n t o d i v i s t a p s i c o l o g i c o - r e l a z i o n a l e " . S u l l a q u a n t i t à d i s o n n o n e c e s s a r i e l o s p e c i a l i s t a c h i a r i s c e : " N e i p r i m i a n n i d i v i t a 1 0 o r e p o s s o n o e s s e r e u n p a r a m e t r o d i r i f e r i m e n t o p e r l e f a m i g l i e . C o n l a c r e s c i t a i l t e m p o d i s o n n o s i r i d u c e p r o g r e s s i v a m e n t e , m a è i m p o r t a n t e m a n t e n e r s i s u l i v e l l i a d e g u a t i , p e r c h é i l s o n n o p e r s o h a u n a r i p e r c u s s i o n e s u c r e s c i t a , a p p r e n d i m e n t o e d e q u i l i b r i o p s i c o l o g i c o " . S u l l ' o r i g i n e d e i d i s t u r b i d e l s o n n o O l i v i e r o B r u n i , g i à p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i N e u r o p s i c h i a t r i a i n f a n t i l e a l l ' u n i v e r s i t à L a S a p i e n z a d i R o m a , s p i e g a c h e " n e i b a m b i n i m o l t o p i c c o l i p o s s o n o e s s e r c i f a t t o r i g e n e t i c i o t e m p e r a m e n t a l i : u n b a m b i n o p i ù i r r i t a b i l e è p i ù d i f f i c i l e d a a d d o r m e n t a r e e d a f a r d o r m i r e " . R i c o r d a n d o c h e " l ' a d d o r m e n t a m e n t o è u n c o m p o r t a m e n t o a p p r e s o " , l ' e s p e r t o p r e c i s a c h e " s e u n b a m b i n o s i a b i t u a a d a d d o r m e n t a r s i s e m p r e a l s e n o , c u l l a t o o n e l p a s s e g g i n o , t e n d e r à a r i c h i e d e r e s e m p r e q u e l l a c o n d i z i o n e " . B r u n i s o t t o l i n e a a n c h e i l r u o l o d i f a t t o r i b i o l o g i c i c o m e " u n a c a r e n z a d i f e r r o o d i v i t a m i n a D . B a m b i n i c h e s i a g i t a n o m o l t o d i n o t t e p o s s o n o a v e r e u n a c a r e n z a d i f e r r o . A n c h e l e a l l e r g i e i n c i d o n o , p e r c h é l ' i s t a m i n a " c h e i n q u e s t i c a s i a u m e n t a " è u n n e u r o t r a s m e t t i t o r e c h e a t t i v a l a v e g l i a " . C o n l ' e t à s c o l a r e e m e r g o n o a n s i a e d i f f i c o l t à d i a d d o r m e n t a m e n t o , m e n t r e i n a d o l e s c e n z a s i v e r i f i c a q u e l l a c h e B r u n i d e f i n i s c e " l a t e m p e s t a p e r f e t t a : l ' a d o l e s c e n t e a v r e b b e b i s o g n o d i d o r m i r e , m a f a t u t t ' a l t r o . I n q u e s t a f a s e i l p i c c o d e l l a m e l a t o n i n a s i s p o s t a d i c i r c a 2 o r e : è l ' u n i c o p e r i o d o d e l l a v i t a i n c u i a c c a d e e p e r q u e s t o è n a t u r a l m e n t e p o r t a t o a d a n d a r e a d o r m i r e p i ù t a r d i . A q u e s t o - e v i d e n z i a - s i a g g i u n g o n o d e v i c e , s m a r t p h o n e e s o c i a l n e t w o r k , c h e p e g g i o r a n o n o t e v o l m e n t e l a q u a l i t à d e l s o n n o " . A p r o p o s i t o d e l l ' a d d o r m e n t a m e n t o n e i p i c c o l i , a f a r e c h i a r e z z a s u l r u o l o d e l s u c c h i e t t o o c i u c c i o è L u a n a N o s e t t i , r e s p o n s a b i l e d e i d i s t u r b i r e s p i r a t o r i d e l s o n n o d e l l ' u n i v e r s i t à d e l l ' I n s u b r i a d i V a r e s e . " O g g i s i a m o c o n c o r d i n e l d i r e c h e h a u n r u o l o i m p o r t a n t e n e l r i d u r r e i l r i s c h i o d i S i d s , l a s i n d r o m e d e l l a m o r t e i n c u l l a ( s u d d e n i n f a n t d e a t h s y n d r o m e ) . F a v o r i s c e l ' a d d o r m e n t a m e n t o , m a v a u s a t o c o n c r i t e r i o : n o n p r i m a d e l p r i m o m e s e d i v i t a - s u g g e r i s c e l a s p e c i a l i s t a - p e r n o n i n t e r f e r i r e c o n l ' a l l a t t a m e n t o a l s e n o , e n o n o l t r e i 1 2 - 1 8 m e s i p e r e v i t a r e d i s m o r f i s m i d e n t a l i " . A t a l e p r o p o s i t o , N o s e t t i d e s c r i v e l a f o r m a c o r r e t t a : " L e g g e r m e n t e p i e g a t o , p e r c h é s p i n g e l a l i n g u a v e r s o i l p a l a t o e f a v o r i s c e v i e a e r e e p i ù l i b e r e d u r a n t e i l s o n n o " . I n o l t r e , " s e i l b a m b i n o l o p e r d e , n o n è n e c e s s a r i o r i m e t t e r l o : l ' e f f e t t o b e n e f i c o s i m a n t i e n e " . D o r m i r e b e n e " c o n s o l i d a l ' a p p r e n d i m e n t o - c o n t i n u a B r u n i - I l p a s s a g g i o d a l l a m e m o r i a a b r e v e t e r m i n e a q u e l l a a l u n g o t e r m i n e a v v i e n e q u a s i e s c l u s i v a m e n t e d u r a n t e i l s o n n o . S e d e p r i v i a m o u n b a m b i n o d e l s o n n o , a v r à d i f f i c o l t à a m e m o r i z z a r e c i ò c h e h a s t u d i a t o . U n o s t u d i o s u 1 1 . 0 0 0 b a m b i n i n e g l i S t a t i U n i t i - r i f e r i s c e - h a m o s t r a t o c h e i l f a t t o r e p r e d i t t i v o p i ù i m p o r t a n t e p e r u n d i s t u r b o m e n t a l e e r a l ' a l t e r a z i o n e p r e c o c e d e l s o n n o . G i à i r i s v e g l i n o t t u r n i a 3 m e s i p o s s o n o e s s e r e p r e d i t t i v i d i d i s r e g o l a z i o n e c o m p o r t a m e n t a l e " . L a d e p r i v a z i o n e d i s o n n o , s e c o n d o l ' e s p e r t o , p u ò a n c h e i n f l u i r e s u l l a s t r u t t u r a c e r e b r a l e , i n p a r t i c o l a r e s u l l a c o r t e c c i a p r e f r o n t a l e , c h e f r a 1 e 3 a n n i v i v e u n a f a s e d i i n t e n s a c r e s c i t a . C o m e f a v o r i r e u n a b u o n a q u a l i t à d e l s o n n o ? " L e r o u t i n e r e g o l a r i s o n o u n ' o t t i m a r i c e t t a - c o n s i g l i a N o s e t t i - P e r g l i a d o l e s c e n t i è f o n d a m e n t a l e l i m i t a r e l ' u s o d e l c e l l u l a r e n e l l e o r e s e r a l i . L a l u c e b l u i n i b i s c e l a p r o d u z i o n e d i m e l a t o n i n a . A n c h e a t t i v i t à i n t e n s e o m u s i c a m o l t o f o r t e p r i m a d i d o r m i r e r a l l e n t a n o l ' a d d o r m e n t a m e n t o " . P e r i p i ù p i c c o l i i l s u g g e r i m e n t o è d i p r e f e r i r e " u n a m b i e n t e n o n t r o p p o c a l d o , l e t t i n o l o n t a n o d a f o n t i d i c a l o r e , n e l l a s t a n z a d e i g e n i t o r i m a n o n n e l l o s t e s s o l e t t o e p o r r e i l b a m b i n o a p a n c i a i n s u : s o n o a b i t u d i n i c h e r i d u c o n o i l r i s c h i o d i m o r t e i n c u l l a " . S u l l ' u s o d i t a b l e t e c e l l u l a r i A g o s t i n i a n i n o n h a d u b b i : " N i e n t e s c h e r m i s o t t o i 2 a n n i . N e l l e e t à s u c c e s s i v e l ' u t i l i z z o d e v e e s s e r e i l p i ù l i m i t a t o p o s s i b i l e n e l l e o r e s e r a l i . S e s i r i u s c i s s e a l a s c i a r e d a p a r t e i d e v i c e d o p o c e n a s a r e b b e i d e a l e . M a c o n t a s o p r a t t u t t o l ' e s e m p i o d e i g e n i t o r i " , a v v e r t e : " N o n s i p u ò d i r e a l b a m b i n o ' t u n o ' e p o i p a s s a r e t u t t o i l t e m p o s u l l o s m a r t p h o n e . N e l l a v i t a e s i s t o n o l e r e g o l e . D a r e r e g o l e n o n s i g n i f i c a e s s e r e c a t t i v i , m a o f f r i r e u n p e r c o r s o . E d u c a r e v u o l d i r e s p i e g a r e , m a a n c h e e s s e r e d e t e r m i n a t i . E s o p r a t t u t t o e s s e r e c o n c o r d i i n f a m i g l i a " . 