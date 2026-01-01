T e l A v i v , 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L ' e m i t t e n t e p u b b l i c a i s r a e l i a n a h a r e s o n o t o c h e i l p r e s i d e n t e d e l S o m a l i l a n d A b d i r a h m a n C i r r o v i s i t e r à p r e s t o I s r a e l e , a n c h e s e n o n è s t a t a s p e c i f i c a t a u n a d a t a , e c h e a d e r i r à a g l i A c c o r d i d i A b r a m o , u n a s e r i e d i a c c o r d i m e d i a t i d a g l i S t a t i U n i t i p e r s t a b i l i r e l e g a m i f o r m a l i c o n I s r a e l e . I s r a e l e h a r i c o n o s c i u t o i l S o m a l i l a n d l a s c o r s a s e t t i m a n a , d i v e n t a n d o i l p r i m o S t a t o m e m b r o d e l l e N a z i o n i U n i t e a f a r l o e p o n e n d o f i n e a p i ù d i 3 0 a n n i d i i s o l a m e n t o d i p l o m a t i c o p e r l ' a u t o p r o c l a m a t a r e p u b b l i c a n e l n o r d d e l l a S o m a l i a . L a m o s s a h a s c a t e n a t o u n a r e a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e e l a S o m a l i a h a m o b i l i t a t o i l s o s t e g n o d i p l o m a t i c o i n r i s p o s t a . D u r a n t e u n a v i d e o c h i a m a t a i n c u i v e n i v a a n n u n c i a t a l a d e c i s i o n e l a s c o r s a s e t t i m a n a , i l p r e s i d e n t e d e l S o m a l i l a n d h a a c c e t t a t o l ' i n v i t o d e l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o a v i s i t a r e G e r u s a l e m m e .