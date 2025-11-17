P e c h i n o , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i c i n e s e W a n g Y i h a p r o m e s s o i l s o s t e g n o d i P e c h i n o a D a m a s c o p e r " r a g g i u n g e r e l a p a c e i n t e m p i r a p i d i " . P a r l a n d o c o n i l s u o o m o l o g o s i r i a n o , i n v i s i t a u f f i c i a l e a i n C i n a , W a n g h a a g g i u n t o c h e s o s t e r r à l a S i r i a a n c h e p e r " u n p i a n o d i r i c o s t r u z i o n e d e l l a n a z i o n e c h e s i a i n l i n e a c o n l a v o l o n t à d e l p o p o l o " a t t r a v e r s o i l d i a l o g o p o l i t i c o " . " L a C i n a - h a d e t t o a n c o r a - è d i s p o s t a a c o l l a b o r a r e c o n l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e p e r c o n t r i b u i r e a l r a g g i u n g i m e n t o d e l l a s i c u r e z z a e d e l l a s t a b i l i t à i n S i r i a " .