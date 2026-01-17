D a m a s c o , 1 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L e t r u p p e s i r i a n e h a n n o p r e s o i l c o n t r o l l o d e l g i a c i m e n t o p e t r o l i f e r o d i S a f y a n , d e l b i v i o d i R a s a f a , e d e l g i a c i m e n t o p e t r o l i f e r o d i T h a w r a , v i c i n o a l l a c i t t à d i T a b q a . L o h a r e s o n o t o i l m i n i s t r o d e l l ' I n f o r m a z i o n e s i r i a n o H a m z a A l - M u s t a f a , c i t a n d o i l C o m a n d o d e l l e o p e r a z i o n i d e l l ' e s e r c i t o . L e f o r z e c u r d e c o n t r o l l a n o a n c o r a a l c u n i d e i p i ù g r a n d i g i a c i m e n t i p e t r o l i f e r i d e l l a S i r i a , n e l l a p r o v i n c i a d i D e i r A z Z o r ; t u t t a v i a , i l g o v e r n o s i r i a n o h a a f f e r m a t o c h e t a l i g i a c i m e n t i d e v o n o e s s e r e g e s t i t i d a l l e a u t o r i t à .