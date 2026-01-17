D a m a s c o , 1 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - D u e s o l d a t i s o n o s t a t i u c c i s i i n u n a t t a c c o c o n d r o n i d a p a r t e d e l l e m i l i z i e c o l l e g a t e a l P k k n e l l a c i t t à d i D i b s i A f n a n , n e l l a c a m p a g n a o c c i d e n t a l e d i R a q q a . L o h a d e t t o a d a l J a z e e r a i l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a s i r i a n o . I n p r e c e d e n z a , l e F o r z e d e m o c r a t i c h e s i r i a n e ( S d f ) a v e v a n o r i f e r i t o c h e a D i b s i A f n a n e r a n o s c o p p i a t i d e g l i s c o n t r i , m e n t r e l ' e s e r c i t o c o n t i n u a v a a p r e n d e r e i l c o n t r o l l o d e l l e c i t t à d o p o l a c a t t u r a d i D e i r H a f e r . L ' e s e r c i t o h a i n o l t r e a f f e r m a t o c h e l e S d f h a n n o u c c i s o d u e s o l d a t i e n e h a n n o f e r i t i a l t r i i n u n a t t a c c o a M a s k a n a . L e S d f h a n n o d i c h i a r a t o c h e m o l t i s u o i c o m b a t t e n t i s o n o s t a t i u c c i s i , s o s t e n e n d o c h e l e f o r z e g o v e r n a t i v e l i h a n n o a t t a c c a t i p r i m a c h e i l r i t i r o p r e v i s t o d a l l ' a c c o r d o f o s s e c o m p l e t a t o .