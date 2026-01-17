D a m a s c o , 1 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - N e l l a c i t t à d i M a s k a n a s o n o i n c o r s o p e s a n t i c o m b a t t i m e n t i . L o h a r i f e r i t o E l h a m A h m a d , u n a l t o f u n z i o n a r i o d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e c u r d a n e l n o r d - e s t d e l l a S i r i a , i n u n p o s t s u X , d o v e a f f e r m a c h e g l i s c o n t r i s o n o s c o p p i a t i d o p o c h e l e f o r z e l e g a t e a l g o v e r n o s i r i a n o h a n n o v i o l a t o g l i i m p e g n i p r e s i n e l l ' a m b i t o d e l p r o c e s s o d i r i t i r o . " A M a s k a n a h s o n o i n c o r s o p e s a n t i s c o n t r i t r a e n t r a m b e l e p a r t i " , h a a f f e r m a t o , a g g i u n g e n d o c h e l ' a m m i n i s t r a z i o n e r i t i e n e i l g o v e r n o s i r i a n o " p i e n a m e n t e r e s p o n s a b i l e " d e l l a v i o l a z i o n e e d i " a v e r p r o v o c a t o v i o l e n z a " . D a p a r t e s u a , i l g o v e r n o h a a c c u s a t o i c o m b a t t e n t i d e l l e S d f d i a v e r a t t a c c a t o l e s u e f o r z e a M a s k a n a , p r o v o c a n d o l a m o r t e d i d u e s o l d a t i e i l f e r i m e n t o d i a l t r i .