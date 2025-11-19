R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a s i n i s t r a h a s e m p r e g u a r d a t o i l t e m a d e l l a s i c u r e z z a c o n a r i a i n f a s t i d i t a , a r i s t o c r a t i c a . L a s i c u r e z z a è i n p r i m o l u o g o u n p r o b l e m a d e l l e p e r s o n e c h e h a n n o m e n o . S e l a s i n i s t r a n o n s i o c c u p a d i l o r o , d i c h i s i o c c u p a ? " . C o s ì W a l t e r V e l t r o n i a O t t o e m e z z o s u L a 7 . " L a s i c u r e z z a è l a p r i m a g a r a n z i a d i l i b e r t à e b i s o g n a t o g l i e r e l ' i d e a d i u n a r i d u z i o n e s e c u r i t a r i a . C ' è b i s o g n o d i u n g i u s t o e q u i l i b r i o : p o l i t i c h e s o c i a l i , m a s e q u a l c u n o s c i p p a i n m e t r o p o l i t a n a è n e c e s s a r i o a s s i c u r a r s i c h e n o n l o r i f a c c i a " . " L a d e s t r a g o v e r n a d a t r e a n n i e l a c o n d i z i o n e d i i n s i c u r e z z a è c r e s c i u t a , n o n p o s s o n o p r e n d e r s e l a c o n a l t r i " , c o n c l u d e .