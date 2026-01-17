P a l e r m o , 1 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a s i c u r e z z a è u n a p r i o r i t à p e r t u t t o i l g o v e r n o . N o n c ' è q u a l c u n o c h e v u o l e p i ù s i c u r e z z a e q u a l c u n o v u o l e c h e n e v u o l e m e n o . L a c o n s i d e r i a m o u n a p r i o r i t à e d o v r à e s s e r e p r o i b i t o a i g i o v a n i c h e n o n h a n n o r a g g i u n t o l a m a g g i o r e e t à d i a c q u i s t a r e a n c h e a r m i d a t a g l i o . M a s i t r a t t a a n c h e d i f a r s ì c h e i g i o v a n i , a l l ' i n t e r n o d e l l e s c u o l e , a b b i a n o u n a f o r m a z i o n e c h e p u n t i a n c h e a f a r e r i c o n o s c e r e e s t u d i a r e e a s s o r b i r e q u e l l i c h e s o n o i v a l o r i f o n d a n t i d e l l a n o s t r a s o c i e t à . C ' è u n a c u l t u r a d e l l a v i o l e n z a c h e n o n p u ò p a s s a r e , q u i n d i n o n è s o l t a n t o u n a q u e s t i o n e d i n o r m a t i v e , c h e s e r v o n o , o d i l i n e e d e l l a f e r m e z z a , c h e s e r v e , o d i c o n t r o l l o d e l t e r r i t o r i o " . L o h a d e t t o i l v i c e p r e m i e r A n t o n i o T a j a n i p a r l a n d o c o n i g i o r n a l i s t i , a m a r g i n e d i u n i n c o n t r o a P a l e r m o , d e l p a c c h e t t o s i c u r e z z a , d o p o l ' o m i c i d i o d e l r a g a z z o a L a S p e z i a . " A b b i a m o a n c h e d e t t o q u a l è l a n o s t r a p o s i z i o n e : f i n c h é n o n c i s a r a n n o p i ù p o l i z i o t t i , p i ù c a r a b i n i e r i e p i ù f i n a n z i e r i , s t r a d e s i c u r e d o v r à r i m a n e r e i n v i t a d o v r a n n o e s s e r c i s e m p r e i m i l i t a r i d e l l ' E s e r c i t o , d e l l a M a r i n a e d e l l ' A e r o n a u t i c a c h e c o n t r i b u i s c o n o a l l a g a r a n z i a d e l l a s i c u r e z z a - d i c e T a j a n i - q u e s t o s ì , m a r i p e t o s e r v e a n c h e u n ' a z i o n e c u l t u r a l e f a r c a p i r e q u a l i s o n o i v e r i v a l o r i r i s p e t t o d e l l a p e r s o n a . E ' i n c r e d i b i l e c h e u n r a g a z z o a s c u o l a a c c o l t e l l i u n c o m p a g n o , p e r c h é c ' è u n a f o t o d i u n a r a g a z z a p o s t a t a s u i s o c i a l . Q u e s t o è i n c o n c e p i b i l e , p e r ò b i s o g n a f o r m a r e q u e s t e p e r s o n e e i g i o v a n i e f a r c a p i r e l o r o q u a n t o è p r e z i o s a l a v i t a e c h e n o n p u ò e s s e r c i u n a s o c i e t à d o v e t u t t o s i r e g o l a c o n l a v i o l e n z a e c o n l ' u s o d e i c o l t e l l i . Q u e s t o a s s o l u t a m e n t e n o , q u i n d i s e r v e a n c h e u n ' a z i o n e d i t i p o c u l t u r a l e c h e v a f a t t a " .