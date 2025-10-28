R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A p p r o v a t o i l d e c r e t o l e g g e c h e i n t r o d u c e m i s u r e u r g e n t i p e r l a t u t e l a d e l l a s a l u t e e d e l l a s i c u r e z z a s u i l u o g h i d i l a v o r o e i n m a t e r i a d i p r o t e z i o n e c i v i l e . L ’ i n t e r v e n t o m i r a a u n r a f f o r z a m e n t o d e l l a c u l t u r a d e l l a s i c u r e z z a , a l l ’ i n c r e m e n t o d e l l a p r e v e n z i o n e e a l l a r i d u z i o n e d e g l i i n f o r t u n i i n o g n i a m b i t o l a v o r a t i v o , h a s e g n a l a t o P a l a z z o C h i g i n e l c o m u n i c a t o a l t e r m i n e d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i d i m a r t e d ì . " I l g o v e r n o h a m a n t e n u t o u n a l t r o i m p e g n o p r e s o c o n g l i i t a l i a n i , i n p a r t i c o l a r e c o n i l a v o r a t o r i e l e i m p r e s e d i q u e s t a N a z i o n e " , h a s o t t o l i n e a t o s u i s o c i a l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i . I n c e n t i v i p e r l e i m p r e s e v i r t u o s e e p o t e n z i a m e n t o d e l l a v i g i l a n z a - L e n o r m e i n c e n t i v a n o l e m i s u r e d i r i d u z i o n e d e g l i i n f o r t u n i s u l l a v o r o e p r e m i a n o i d a t o r i d i l a v o r o v i r t u o s i , p o t e n z i a n d o a l c o n t e m p o l e a t t i v i t à d i v i g i l a n z a e l ' a p p a r a t o s a n z i o n a t o r i o . T r a l ’ a l t r o , s i p r e v e d e : r e v i s i o n e d e l l e a l i q u o t e I n a i l e c o n t r i b u t i a g r i c o l i . A p a r t i r e d a l 1 ° g e n n a i o 2 0 2 6 , s i a u t o r i z z a l ' I n a i l a l l a r e v i s i o n e d e l l e a l i q u o t e p e r l ' o s c i l l a z i o n e i n b o n u s p e r a n d a m e n t o i n f o r t u n i s t i c o e d e i c o n t r i b u t i i n a g r i c o l t u r a , c o n l ' o b i e t t i v o d i p r e m i a r e l e i m p r e s e c h e d i m o s t r a n o u n a n d a m e n t o p o s i t i v o i n m a t e r i a d i s i c u r e z z a . S o n o i n o l t r e i n t r o d o t t e s p e c i f i c h e c a u s e d i e s c l u s i o n e d a l b o n u s ; p e r a d e r i r e a l l a R e t e d e l l a v o r o a g r i c o l o d i q u a l i t à , l e i m p r e s e d o v r a n n o d i m o s t r a r e l ' a s s e n z a d i c o n d a n n e p e n a l i o s a n z i o n i a m m i n i s t r a t i v e i n m a t e r i a d i s a l u t e e s i c u r e z z a s u l l a v o r o n e g l i u l t i m i t r e a n n i . A q u e s t e i m p r e s e v i r t u o s e v e r r à r i s e r v a t a u n a q u o t a d e l l e r i s o r s e p r o g r a m m a t e d e l l ' I n a i l . S u b a p p a l t o e s t r u m e n t i d i g i t a l i - I l d e c r e t o o r i e n t a l ' a t t i v i t à d i v i g i l a n z a d e l l ' I n a i l i n m o d o m i r a t o n e i c o n f r o n t i d e i d a t o r i d i l a v o r o c h e r i c o r r o n o a l l o s t r u m e n t o d e l s u b a p p a l t o ( p u b b l i c o e p r i v a t o ) . C o n t e s t u a l m e n t e , v e n g o n o i n t r o d o t t e d i s p o s i z i o n i s p e c i f i c h e p e r i l b a d g e d i c a n t i e r e e l a p a t e n t e a c r e d i t i , p r e v e d e n d o l a p r e c o m p i l a z i o n e d e l l a t e s s e r a d i g i t a l e c o n i d a t i i d e n t i f i c a t i v i d e i l a v o r a t o r i a s s u n t i t r a m i t e l a p i a t t a f o r m a S i i s l ( S i s t e m a I n f o r m a t i v o p e r l ' I n c l u s i o n e S o c i a l e e L a v o r a t i v a ) . I n o l t r e , s i i n d i v i d u e r a n n o g l i u l t e r i o r i a m b i t i d i a t t i v i t à a r i s c h i o p i ù e l e v a t o ( o l t r e a l s e t t o r e e d i l e ) ; p o t e n z i a m e n t o d e l l ' a p p a r a t o i s p e t t i v o e p r o m o z i o n a l e . I l t e s t o p r e v e d e i l p o t e n z i a m e n t o d e l l ' o r g a n i c o d e l l ' I n a i l e d e l C o m a n d o C a r a b i n i e r i p e r l a t u t e l a d e l l a v o r o . F o r m a z i o n e , i n d e n n i z z i e t u t e l a s p e c i f i c a - I l d e c r e t o i n t e r v i e n e i n m o d o i n c i s i v o a n c h e s u l l a f o r m a z i o n e e s u l l a t u t e l a s p e c i f i c a , p r e v e d e n d o , t r a l ’ a l t r o : r a f f o r z a m e n t o d e l l a f o r m a z i o n e p e r R l s . L ' o b b l i g o d i a g g i o r n a m e n t o p e r i o d i c o d e i R a p p r e s e n t a n t i d e i L a v o r a t o r i p e r l a S i c u r e z z a ( R l s ) v i e n e e s t e s o a n c h e a l l e i m p r e s e c o n m e n o d i 1 5 d i p e n d e n t i , g a r a n t e n d o u n a f o r m a z i o n e c o s t a n t e i n t u t t i g l i a m b i t i l a v o r a t i v i . I n o l t r e , s i i n n a l z a i l l i v e l l o q u a l i t a t i v o d e g l i e n t i a c c r e d i t a t i c h e e r o g a n o l a f o r m a z i o n e i n m a t e r i a , d e m a n d a n d o a u n a c c o r d o S t a t o - R e g i o n i l ' i n d i v i d u a z i o n e d i c r i t e r i e r e q u i s i t i d i a c c r e d i t a m e n t o ; s i c u r e z z a s t u d e n t i ( s c u o l a - l a v o r o ) . S i r a f f o r z a l a t u t e l a a s s i c u r a t i v a I n a i l p e r g l i s t u d e n t i i m p e g n a t i n e i p e r c o r s i d i f o r m a z i o n e s c u o l a - l a v o r o , e s t e n d e n d o l a c o p e r t u r a a n c h e a g l i i n f o r t u n i o c c o r s i n e l t r a g i t t o c a s a - l a v o r o e v i c e v e r s a . S i i n t r o d u c e a c a r i c o d e l l ' I n a i l u n a b o r s a d i s t u d i o p e r a l u n n i e s t u d e n t i s u p e r s t i t i d i p e r s o n e d e c e d u t e p e r i n f o r t u n i s u l l a v o r o o m a l a t t i e p r o f e s s i o n a l i ; n e a r m i s s e p r e v e n z i o n e . V i e n e p r o m o s s a l ' a d o z i o n e d i l i n e e g u i d a p e r l ' i d e n t i f i c a z i o n e , i l t r a c c i a m e n t o e l ' a n a l i s i d e i m a n c a t i i n f o r t u n i ( c . d . n e a r m i s s ) d a p a r t e d e l l e i m p r e s e c o n p i ù d i q u i n d i c i d i p e n d e n t i . I n o l t r e , s t r u m e n t i d i i n c e n t i v a z i o n e e c o n o m i c a e p r e m i a l e s a r a n n o i n d i v i d u a t i p e r l e i m p r e s e c h e a d o t t a n o m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i a v a n z a t i d i g e s t i o n e d e l l a s i c u r e z z a e d i t r a c c i a m e n t o d e i m a n c a t i i n f o r t u n i ; v i s i t e m e d i c h e a g g i u n t i v e . I n r e l a z i o n e a l l e a t t i v i t à a d a l t o r i s c h i o d i i n f o r t u n i , s i i n t r o d u c e u n a n u o v a t i p o l o g i a d i v i s i t a m e d i c a n e i c o n f r o n t i d e l l a v o r a t o r e q u a l o r a v i s i a i l r a g i o n e v o l e m o t i v o d i r i t e n e r e c h e s i t r o v i s o t t o l ' e f f e t t o d i s o s t a n z e s t u p e f a c e n t i o a l c o l i c h e ; d e s t i n a z i o n e s a n z i o n i . L e r i s o r s e i n t r o i t a t e d a l l e A s l a s e g u i t o d e i p r o v v e d i m e n t i s a n z i o n a t o r i s a r a n n o u t i l i z z a t e i n v i a e s c l u s i v a p e r a t t i v i t à d i s o r v e g l i a n z a e p i d e m i o l o g i c a d e i r i s c h i , a l r a f f o r z a m e n t o d e i s e r v i z i d i p r e v e n z i o n e e s i c u r e z z a n e g l i a m b i e n t i d i l a v o r o ( S p r e s a l ) e a d a t t i v i t à d i f o r m a z i o n e e a g g i o r n a m e n t o p r o f e s s i o n a l e .