R o m a , 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S u l l ' i m p i e g o d e i m i l i t a r i i l G o v e r n o e l a m a g g i o r a n z a s o n o s e m p r e p i ù s p a c c a t i , p e r c h é i l v e r o o g g e t t o d e l c o n t e n d e r e s o n o i s e g n a l i c h e s i v o g l i o n o m a n d a r e a l l a R u s s i a d o p o l ' i n v a s i o n e d e l l ' U c r a i n a . N e l g i o r n o i n c u i P i a n t e d o s i m a g n i f i c a i r i s u l t a t i d e l G o v e r n o , p e r l a L e g a è c h i a r a m e n t e u n p r e t e s t o c h i e d e r e p i ù m i l i t a r i n e l l e c i t t à . N o i i n v e c e c h i e d i a m o p i ù f o r z e d e l l ' o r d i n e , c h e i r a n g h i d e l l ' o r g a n i c o s i a n o r i e m p i t i , c h e i l p e r s o n a l e n o n s i d i s p e r d a i n u t i l m e n t e a v i g i l a r e c o n f i n i b a t t u t i d a l l a n e v e . A d e s s o c h e g o v e r n a , l a d e s t r a h a l a p o s s i b i l i t à d i a s s u m e r e e d a r e d i g n i t à a l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , e i n v e c e s i u m i l i a n o a l c o n t e m p o m i l i t a r i e p o l i z i a d i S t a t o " . L o a f f e r m a l a d e p u t a t a d e m D e b o r a S e r r a c c h i a n i , r e p l i c a n d o a l s e n a t o r e e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a F v g , M a r c o D r e o s t o , c h e h a c h i e s t o d i " a u m e n t a r e l a p r e s e n z a d e i m i l i t a r i n e l l e n o s t r e c i t t à " . " Q u a n d o h a g o v e r n a t o - r i c o r d a l a d e p u t a t a - i l P d h a m a n t e n u t o l ' o p e r a z i o n e S t r a d e s i c u r e m a n o n a b b i a m o m a i p e n s a t o d i u t i l i z z a r l a a d i s c a p i t o d e l l a d i f e s a n a z i o n a l e n é c h e i m i l i t a r i p o s s a n o s o s t i t u i r e l e f o r z e d e l l ' o r d i n e " .