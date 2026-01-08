R o m a , 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l g o v e r n o M e l o n i è i n c o l p a s u l l a s i c u r e z z a , l o r o n o n s t a n n o g a r a n t e n d o l a c e r t e z z a d e l l a p e n a . O g g i " a l q u e s t i o n t i m e a l S e n a t o " P i a n t e d o s i h a r i s p o s t o a l l a m i a i n t e r r o g a z i o n e f a c e n d o u n e l e n c o d i s t a t i s t i c h e , n o n s o c h e s e n e f a n n o l e f a m i g l i e d e l l a v i t t i m e . S o n o c r e s c i u t i i d e c r e t i s i c u r e z z a e d è d i m i n u i t a l a c e r t e z z a d e l l a p e n a " . L o d i c e M a t t e o R e n z i a T a g a d à s u L a 7 .