R o m a , 4 n o v ( A d n k r o n o s ) - " C ' è u n p r o b l e m a s i c u r e z z a a s s o l u t a m e n t e s o t t o v a l u t a t o d a t u t t a l a c l a s s e p o l i t i c a . L a s i n i s t r a h a s t o r i c a m e n t e p r o b l e m i c o n l a p a r o l a s i c u r e z z a e l a d e s t r a d a q u a n d o è a l g o v e r n o v e d e c r e s c e r e i r e a t i e n e s s u n o d i c e n i e n t e " . L o h a d e t t o M a t t e o R e n z i a M a t t i n o 5 . " C ' è u n a u m e n t o d e l 3 1 % d e i r e a t i d e i m i n o r e n n i r i s p e t t o a l p e r i o d o p r e C o v i d , s u q u e s t o i l g o v e r n o c h e s t a f a c e n d o ? " , h a s p i e g a t o i l l e a d e r d i I v p r o s e g u e n d o : " I o f a c c i o u n a p r o p o s t a a l l a M e l o n i : c i s o n o 5 0 0 a g e n t i d i p o l i z i a e c a r a b i n i e r i c h e s t a n n o a g i o c a r e a b u r r a c o i n A l b a n i a n e i C e n t r i m i g r a n t i , n o n è c o l p a l o r o , m a i m i g r a n t i n o n c i s o n o . T r a s f o r m i a m o i c e n t r i i n c a r c e r i p e r a l b a n e s i , r i p o r t i a m o i n d i e t r o c a r a b i n i e r i e p o l i z i o t t i e l i r i m e t t i a m o s u l l e s t r a d e " .