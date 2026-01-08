R o m a , 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N o n h a n n o f a l l i t o l e f o r z e d e l l ' o r d i n e m a l o S t a t o e i l v o s t r o g o v e r n o . S i g n o r m i n i s t r o , n o n l e s e m b r a c h e d a l l a f u f f a d e l d e c r e t o r a v e a l l a b a r z e l l e t t a d e i c e n t r i i n A l b a n i a , s t a t e p r e n d e n d o i n g i r o g l i i t a l i a n i ? V i r i e m p i t e l a b o c c a d i s l o g a n m a n o n r i u s c i t e a g a r a n t i r e l a c e r t e z z a d e l l a p e n a " . L o h a d e t t o i l l e a d e r d i I v , M a t t e o R e n z i , n e l q u e s t i o n t i m e a l S e n a t o c o n i l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o , M a t t e o P i a n t e d o s i , s u l l a s i c u r e z z a .