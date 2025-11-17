R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S u l l a s i c u r e z z a i l P d i n s e g u e i l G o v e r n o e r i m a n e p o c o c r e d i b i l e . G l i i t a l i a n i n o n d i m e n t i c a n o l ’ a v v e r s i o n e a i p r o v v e d i m e n t i a s o s t e g n o d e l l e F o r z e d e l l ’ o r d i n e e p e r r i s o l v e r e f e n o m e n i l a s c i a t i d e g e n e r a r e d a i p r e c e d e n t i G o v e r n i . M e n t r e n o i l a v o r a v a m o p e r d e f i n i r e p e n e p i ù s e v e r e c o n t r o c h i a g g r e d i s c e l e d i v i s e , l o r o t a c e v a n o d i n a n z i a l l e p i a z z e v i o l e n t e , c h e r o m p e v a n o , s p e s s o , i c o r d o n i d e l l a p o l i z i a . M e n t r e n o i r i c o n s e g n a v a m o l e c a s e a i l e g i t t i m i t i t o l a r i , i l p r i m o c i t t a d i n o P d d i T o r i n o L o R u s s o s a n a v a i l c e n t r o s o c i a l e p i ù p e r i c o l o s o d ’ I t a l i a , c o n o c c u p a n t i c h e a n c o r a o g g i r i c e v o n o p r o p r i o t r a q u e l l e m u r a a v v i s i d i a p p l i c a z i o n e d i m i s u r e c a u t e l a r i " . C o s ì A u g u s t a M o n t a r u l i , v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a . " S e p e r i l 5 7 , 6 % d e g l i i t a l i a n i l a s i c u r e z z a è u n t e m a d e c i s i v o p e r i l v o t o , s e c o n d o i d a t i d i O n l y N u m b e r , l a s i n i s t r a p r o v a a r i s c o p r i r l o s o l o o r a p e r i l p r o p r i o i n t e r e s s e e l e t t o r a l e . L e c i t t à a m m i n i s t r a t e d a l P d s o n o q u e l l e p i ù p e r i c o l o s e , p i a z z a n d o s i i n v e t t a a l l e c l a s s i f i c h e p i ù n e g a t i v e . O r a c i a s p e t t i a m o c h e l ’ o p p o s i z i o n e d o p o t a n t e c h i a c c h i e r e a l v e n t o v o t i l a p r o p o s t a d i l e g g e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a c h e i m p e d i s c e d i i n d a g a r e l e F o r z e d e l l ' o r d i n e p e r a t t i c o m p i u t i n e l p i e n o e s e r c i z i o d e l l e p r o p r i e f u n z i o n i " , c o n c l u d e .