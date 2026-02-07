R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l f e r m o p r e v e n t i v o d i 1 2 o r e è u n a m i s u r a f i g l i a d i u n a v i s i o n e m i o p e c h e p u ò c o m p r i m e r e p e s a n t e m e n t e i d i r i t t i d e l l e p e r s o n e e i n o l t r e è i n a t t u a b i l e p e r c h é d e l t u t t o i n c o m p a t i b i l e c o n l e r i s o r s e d i c u i d i s p o n g o n o o g g i l e F o r z e d e l l ' O r d i n e . I l G o v e r n o M e l o n i a n c o r a u n a v o l t a d i m o s t r a d i e s s e r e s c o l l e g a t o d a l l a r e a l t à . L o a b b i a m o d e t t o i e r i e l o r i b a d i a m o o g g i : p e r t r a t t e n e r e u n a p e r s o n a s o l o p o t e n z i a l m e n t e p e r i c o l o s a s e r v o n o f i n o a q u a t t r o a g e n t i i n u n a g i o r n a t a , s o t t r a t t i a l l e p i a z z e p r o p r i o m e n t r e s i s v o l g o n o l e m a n i f e s t a z i o n i " . L o a f f e r m a n o i d e p u t a t i M 5 S C h i a r a A p p e n d i n o , A l f o n s o C o l u c c i e V a l e n t i n a D ' O r s o . " I e r i s u ' L a R e p u b b l i c a ' - r i c o r d a n o - l ' e x q u e s t o r e d i R o m a D e l l a C i o p p a h a d e t t o c o n m o l t a c h i a r e z z a c h e c h i h a p e n s a t o q u e s t a m i s u r a f o r s e n o n s i è c o n f r o n t a t o c o n i q u e s t o r i , p e r c h é t r a t t e n e r e a n c h e s o l o u n a v e n t i n a d i s o g g e t t i p e r d o d i c i o r e s i g n i f i c a s o t t r a r r e d e c i n e e d e c i n e d i o p e r a t o r i a i s e r v i z i s u l c a m p o . O g g i s u ' I l C e n t r o ' è s t a t o a n c o r a p i ù e s p l i c i t o , i p o t i z z a n d o a d d i r i t t u r a l ' i m p i e g o d i s e i a g e n t i p e r o g n i f e r m a t o n e l l ' a r c o d i d o d i c i o r e . I l f e r m o p r e v e n t i v o è i n n a n z i t u t t o u n a b u f a l a i n a t t u a b i l e . M a a l G o v e r n o c i s o n o o c i f a n n o ? I n t e r e s s a n t e a n c h e c o m e D e l l a C i o p p a s o t t o l i n e i , c o m e n o i r i b a d i a m o o g n i g i o r n o , c h e n o n s i a i n c o r s o a l c u n p o t e n z i a m e n t o d e g l i o r g a n i c i d e l l e F o r z e d e l l ' O r d i n e e c h e n e l l a r e a l t à i l G o v e r n o n o n r i e s c a n e m m e n o a r a g g i u n g e r e i l p a r e g g i o t r a p e n s i o n a m e n t i e n u o v i i n g r e s s i . L a s i c u r e z z a i m p o n e s e r i e t à e z e r o p r o p a g a n d a " .