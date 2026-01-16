R o m a , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " P i e n a s i n t o n i a c o n l a l i n e a e s p r e s s a d a l m i n i s t r o P i a n t e d o s i s u l l a s i c u r e z z a e s u l c o n t r a s t o a l l ’ i m m i g r a z i o n e i l l e g a l e , c o n d i v i d i a m o l ’ i m p o s t a z i o n e e d a r e m o i l n o s t r o c o n t r i b u t o i n P a r l a m e n t o p e r c h é l e n u o v e n o r m e s i a n o a p p r o v a t e " . L o a f f e r m a M a u r i z i o L u p i , p r e s i d e n t e d i N o i m o d e r a t i , c o m m e n t a n d o l ' i n t e r v i s t a a l l ' A d n k r o n o s d e l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o , M a t t e o P i a n t e d o s i . " N e s s u n a s v o l t a r e p r e s s i v a , s o l o l ’ e s i g e n z a - a g g i u n g e i l l e a d e r c e n t r i s t a - d i u n p i ù e f f i c a c e c o n t r a s t o a l l a c r i m i n a l i t à e d i u n a s e r i a r i s p o s t a a l l a r i c h i e s t a d i m a g g i o r e p r o t e z i o n e e t u t e l a c h e a r r i v a d a i c i t t a d i n i . A b b i a m o d e t t o c h e è u n a p r i o r i t à , m a n t e n i a m o l ' i m p e g n o " .