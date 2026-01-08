R o m a , 8 g e n ( A d n k r o n o s ) - " L e v i c e n d e d e l c a p o t r e n o a c c o l t e l l a t o a B o l o g n a e d e l l a r a g a z z a p e r u v i a n a u c c i s a a M i l a n o s o m i g l i a n o p u r t r o p p o a m o l t e a l t r e . P e r s o n e n o t o r i a m e n t e p e r i c o l o s e , p i ù v o l t e d e n u n c i a t e , a r r e s t a t e , d e s t i n a t a r i e d i o r d i n i d i e s p u l s i o n e , r i m a n g o n o i n l i b e r t à e t o r n a n o a d e l i n q u e r e , a v o l t e c o n c o n s e g u e n z e t r a g i c h e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l l ' e u r o p a r l a m e n t a r e d e l P d G i o r g i o G o r i . " I l p r o b l e m a n o n è l a m a n c a n z a d i n o r m e , m a l a m a n c a t a e s e c u z i o n e d e l l e p e n e e d e l l e m i s u r e . L a s i c u r e z z a n o n s i g a r a n t i s c e c o n l a p r o p a g a n d a , m a c o n p r o c e s s i r a p i d i , p e n e e s e g u i b i l i , e s p u l s i o n i r e a l i " , a g g i u n g e G o r i .