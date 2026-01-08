R o m a , 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e o g g i i l m i n i s t r o P i a n t e d o s i , c h i a m a t o a r i s p o n d e r e n e l c o r s o d e l q u e s t i o n t i m e i n S e n a t o a u n a n o s t r a i n t e r r o g a z i o n e i n m a t e r i a d i s i c u r e z z a , h a f a t t o s o l o p r o p a g a n d a . S i a m o i n s o d d i s f a t t i p e r c h é l e p a r o l e e i s i l e n z i d e l t i t o l a r e d e l d i c a s t e r o d e l l ’ I n t e r n o c o n f e r m a n o c h e l a s i c u r e z z a p e r q u e s t o g o v e r n o n o n è u n a p r i o r i t à . L e p a r o l e d i P i a n t e d o s i s t r i d o n o r i s p e t t o a l l a p e r c e z i o n e q u o t i d i a n a d e l l e c i t t a d i n e e d e i c i t t a d i n i e a n c h e a l r e c e n t e g r i d o d i a l l a r m e d e i s i n d a c i , c h e s i s e n t o n o s o l i i n p r i m a l i n e a ” . L o d i c o n o i s e n a t o r i d e l P d A n d r e a G i o r g i s e V a l e r i a V a l e n t e , i n t e r v e n u t i i n a u l a . “ L a s i c u r e z z a – p r o s e g u o n o i d u e s e n a t o r i - n o n s i g a r a n t i s c e , c o m e h a f a t t o i l g o v e r n o , i n a s p r e n d o l e p e n e e i s t i t u e n d o n u o v e f a t t i s p e c i e d i r e a t o . Q u e s t a è u n a r i c e t t a a c o s t o z e r o , c h e p a r l a a l l a p a n c i a d e g l i e l e t t o r i , m a è i n e f f i c a c e . P e r g a r a n t i r e s i c u r e z z a s e r v o n o p o l i t i c h e p u b b l i c h e c o m p l e s s e e c o o r d i n a t e t r a i d i v e r s i l i v e l l i i s t i t u z i o n a l i c h e i n t r e c c i n o q u e s t i o n i s o c i a l i , e c o n o m i c h e , c u l t u r a l i . S e r v o n o p o l i t i c h e d i r i g e n e r a z i o n e u r b a n a , p e r i l m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d e l l a v i t a , p e r l ’ i n t e g r a z i o n e e l ’ i n c l u s i o n e , d i c o n t r a s t o a l l a m a r g i n a l i t à e a l l a p o v e r t à . B i s o g n a f a r e s o p r a t t u t t o p r e v e n z i o n e " . " M a l ’ E s e c u t i v o M e l o n i n o n s o l o n o n f a p r e v e n z i o n e , m a n o n i n v e s t e s u l r u o l o e s u l l e c o m p e t e n z e d e l l e f o r z e d i p u b b l i c a s i c u r e z z a p e r l e q u a l i , n e l l ’ u l t i m a m a n o v r a , n o n s o n o s t a t e s t a n z i a t e l e r i s o r s e n e c e s s a r i e , v i s t o c h e a l i v e l l o n a z i o n a l e m a n c a n o p i ù d i 1 1 m i l a a g e n t i . N o n g a r a n t i s c e u n ’ e s e c u z i o n e d e l l a p e n a c a p a c e d i r i e d u c a r e e a b b a s s a r e i t a s s i d i r e c i d i v a e c o s ì g l i s t e s s i d a t i d e l V i m i n a l e r e g i s t r a n o u n a u m e n t o p u r t r o p p o d e l l e v i o l e n z e s e s s u a l i , d e l l e l e s i o n i d o l o s e , d e i f u r t i , d e l l e r a p i n e e d e i r e a t i l e g a t i a g l i s t u p e f a c e n t i . N o i c h i e d i a m o p i ù c o e r e n z a e p i ù s e r i e t à a l m i n i s t r o e a l g o v e r n o ” .