R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N e l 2 0 2 4 s o n o a u m e n t a t i i c o s i d d e t t i r e a t i p r e d a t o r i , f u r t i , r a p i n e , s c i p p i , s t u p r i : c o s a h a f a t t o i l G o v e r n o ? H a f a t t o u n d e c r e t o s i c u r e z z a c h e p a s s a a l l a s t o r i a p e r c h é h a i n a s p r i t o p e n e , h a c r e a t o n u o v i r e a t i , d i f a t t o p e r r e p r i m e r e l e p r o t e s t e , i l d i s s e n s o , l a l i b e r t à d i e s p r e s s i o n e m a s u l f r o n t e v e r o d i s i c u r e z z a r e a l e e p e r c e p i t a n o n h a p o r t a t o n u l l a . A b b i a m o u n a s c o p e r t u r a d i 2 5 m i l a t r a c a r a b i n i e r i e m a g i s t r a t i " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e , G i u s e p p e C o n t e , i n t e r v e n e n d o a l l ' e v e n t o " L e g a l i t à e g i u s t i z i a : c o m e d i s a r m a r e c h i m i n a c c i a l e i s t i t u z i o n i " s v o l t o s i a T r i c a s e , i n p r o v i n c i a d i L e c c e . " È i m p o r t a n t e o g g i - h a a g g i u n t o - f a r e u n p a t t o p e r l a s i c u r e z z a , u n p a t t o u r b a n o t r a C o m u n i e P r e f e t t u r e . C ' è u n n o s t r o e m e n d a m e n t o a l l a l e g g e d i B i l a n c i o : m e t t i a m o 5 0 0 m i l i o n i p e r q u e s t o p a t t o . T u t t i i C o m u n i i n d i f f i c o l t à p o s s o n o c o s ì f i n a n z i a r e p r o g e t t i c o n l e P r e f e t t u r e p e r r i n f o r z a r e l e F o r z e d i P o l i z i a , l a v i d e o s o r v e g l i a n z a , p e r r i q u a l i f i c a r e p a r c h i e g i a r d i n i i n q u e s t o m o m e n t o a b b a n d o n a t i a l l a m a l a v i t a , d i q u e s t o a b b i a m o b i s o g n o " . " M e l o n i a n c o r a i e r i c o n t i n u a v a a d i r e i n t e s t a r d e n d o s i c h e i n A l b a n i a q u e i c e n t r i d e v o n o r i m a n e r e d e s e r t i , c o n c e n t i n a i a d i F o r z e d i P o l i z i a b l o c c a t e , q u a s i u n m i l i a r d o b u t t a t o l ì c h e i n v e c e s e r v i r e b b e q u i n e l l e n o s t r e s t r a d e . C ' è u n a v e r a e m e r g e n z a p e r l a s i c u r e z z a " .