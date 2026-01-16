R o m a , 1 6 g e n ( A d n k r o n o s ) - " I l m i n i s t r o P i a n t e d o s i c o n f e r m a c o n l a s u a i n t e r v i s t a c h e n e l n o s t r o P a e s e n o n e s i s t e u n a e m e r g e n z a s i c u r e z z a , s o t t o l i n e a a n c h e c h e i r e a t i s o n o i n c a l o , e p p u r e l a d e s t r a v u o l e i m p o r r e l ’ e n n e s i m o d e c r e t o c h e p r e v e d e u n a s t r e t t a r e p r e s s i v a m i c i d i a l e . N o t i a m o c h e n o n r i e s c e p r o p r i o a p r o n u n c i a r e l a p a r o l a C a s a p o u n d , s i o c c u p a s o l o d i q u e i c e n t r i s o c i a l i c h e n e g l i a n n i h a n n o c r e a t o c o m u n i t à e a g g r e g a z i o n e v i r t u o s e m e n t r e a g i t a l o s p a u r a c c h i o d e l l ’ i m m i g r a t o " . L o d i c e F i l i b e r t o Z a r a t t i , c a p o g r u p p o d i A v s i n c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i , c o m m e n t a n d o l ' i n t e r v i s t a d i P i a n t e d o s i a l l ' A d n k r o n o s . " L e n o r m e c o n t r o i r i c o n g i u n g i m e n t i f a m i l i a r i e i m i n o r i n o n a c c o m p a g n a t i s o n o u n d i s t i l l a t o d i d i s u m a n i t à . I l t e m a s i c u r e z z a è m o l t o i m p o r t a n t e e d e l i c a t o n e l l e s o c i e t à c o n t e m p o r a n e a p e r e s s e r e g e s t i t o c o n i l c i n i s m o e l a s t r u m e n t a l i t à d i q u e s t a d e s t r a ” , a g g i u n g e Z a r a t t i .