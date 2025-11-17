R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S u c c e d o n o m o l t e c o s e d i c u i l a p o l i t i c a e l e i s t i t u z i o n i d e v o n o o c c u p a r s i m a i n v e c e i n S i c i l i a l a p o l i t i c a è t u t t a p r e s a d a g l i s c a n d a l i n e l c e n t r o d e s t r a i n R e g i o n e . N o i n o n s i a m o q u i a f a r e v a l u t a z i o n i s u l l e i n t e r c e t t a z i o n i o s u i r e a t i m a è c h i a r o c h e q u e l l e i n t e r c e t t a z i o n i d i m o s t r a n o c h e i l p r o b l e m a è p r o f o n d o " , d i m o s t r a n o i l t e n t a t i v o d i " m a n t e n i m e n t o d e l p o t e r e d a p a r t e d i c o n s o r t e r i e c h e i m p e d i s c o n o o g n i c a m b i a m e n t o " . L o d i c e E l l y S c h l e i n i n c o l l e g a m e n t o c o n ' L i b e r i a m o l a S i c i l i a ! d a m a l a f f a r e , c o r r u z i o n e e c l i e n t e l e ' i n c o r s o a S i r a c u s a . " P e r q u e s t o v a c o s t r u i t a u n ' a l t e r n a t i v a e v a f a t t o c o n i s i c i l i a n i . D o b b i a m o c o s t r u i r e u n ' a l t e r n a t i v a a q u e l l o c h e s t i a m o v e d e n d o " e " r i p o r t a r e u n p o ' d i n o r m a l i t à s a r e b b e g i à u n b e l p r o g r a m m a n e l l a s f i d a c h e c i a t t e n d e " . Q u i , s o t t o l i n e a l a s e g r e t a r i a d e l P d , " i l p r o b l e m a n o n è s o l o C u f f a r o e l e a l t r e p e r s o n e c o i n v o l t e " n e l l e i n c h i e s t e , " i l p r o b l e m a è c h i g u i d a l a R e g i o n e . S i a m o d i f r o n t e u n q u a d r o i n q u i e t a n t e d i u n a m m i n i s t r a z i o n e c h e è t e n u t a i n o s t a g g i o d a u n s i s t e m a d i p o t e r e m o l t o r a m i f i c a t o " e c h e " h a d a t o a p e r s o n e c o m e C u f f a r o l a g o l d e n s h a r e d e l g o v e r n o r e g i o n a l e . N o i n o n s i a m o a l l a r i c e r c a d i f a c i l i c a p r i e s p i a t o r i " m a " l a d e s t r a è i n c r i s i p r o f o n d a e S c h i f a n i d o v r e b b e p r e n d e r n e a t t o e t r a r r e l e d o v u t e c o n s e g u e n z e " .