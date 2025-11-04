R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S i a m o f e r m a m e n t e c o n v i n t i d e l l ’ e s t r a n e i t à d i S a v e r i o R o m a n o d a l l e a c c u s e c o n t e s t a t e g l i e s i a m o s i c u r i c h e s a r à d i m o s t r a t a a n c h e d a v a n t i a l G i p . A n c o r a u n a v o l t a l a c o s a p i ù g r a v e è l a c e l e b r a z i o n e d i u n p r o c e s s o m e d i a t i c o c h e p u r t r o p p o è i n i z i a t o p r i m a a n c o r a c h e S a v e r i o R o m a n o f o s s e a c o n o s c e n z a d e l l ’ i n c h i e s t a . C o m e h a d e t t o l u i s t e s s o , p u r t r o p p o , o r m a i i l d a n n o è f a t t o . D a p a r t e m i a e d i t u t t o i l p a r t i t o l a m a s s i m a s o l i d a r i e t à a S a v e r i o ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i M a u r i z i o L u p i .