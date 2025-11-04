R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L e n o t i z i e e m e r s e i n q u e s t e o r e d e l i n e a n o u n q u a d r o i n t o l l e r a b i l e p e r l a S i c i l i a e p e r l ’ i n t e r o P a e s e . D a v a n t i a l l e g r a v i o m b r e c h e c o i n v o l g o n o a n c o r a u n a v o l t a e s p o n e n t i d e l l a D c e a l l ’ i m m o b i l i s m o d e l p r e s i d e n t e S c h i f a n i , s e r v e u n s e g n a l e p o l i t i c o f o r t e e n e t t o . P e r q u e s t o s o s t e n i a m o p i e n a m e n t e l a m o z i o n e d i s f i d u c i a a n n u n c i a t a d a I s m a e l e L a V a r d e r a e c h i e d i a m o a t u t t e l e f o r z e d i o p p o s i z i o n e a l l ’ A s s e m b l e a r e g i o n a l e s i c i l i a n a d i a v e r e i l c o r a g g i o d i a g i r e i n s i e m e , m e t t e n d o f i n e a q u e s t a p a g i n a v e r g o g n o s a e i n d e g n a p e r l e i s t i t u z i o n i s i c i l i a n e ” . L o d i c h i a r a i l s e g r e t a r i o d i A z i o n e , C a r l o C a l e n d a .