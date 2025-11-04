P a l e r m o , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - G l i a r r e s t i d o m i c i l i a r i p e r l ' e x P r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e s i c i l i a n a S a l v a t o r e C u f f a r o , i l d e p u t a t o d i N o i m o d e r a t i S a v e r i o R o m a n o e a l t r e 1 6 p e r s o n e s o n o s t a t i c h i e s t i d a l l a P r o c u r a d i P a l e r m o . L e a c c u s e s o n o , a v a r i o t i t o l o , d i a s s o c i a z i o n e a d e l i n q u e r e , t u r b a t i v a d ' a s t a e c o r r u z i o n e . I c a r a b i n i e r i d e l R o s h a n n o n o t i f i c a t o a t u t t i l ' i n v i t o a c o m p a r i r e d a v a n t i a l g i p p e r l ' i n t e r r o g a t o r i o p r e v e n t i v o . D o p o l ' i n t e r r o g a t o r i o i l g i p d i P a l e r m o d e c i d e r à s e a c c o g l i e r e l a r i c h i e s t a d e g l i a r r e s t i d o m i c i l i a r i . E c h i e d e r e e v e n t u a l m e n t e a l P a r l a m e n t o l ' a u t o r i z z a z i o n e a p r o c e d e r e p e r R o m a n o . C u f f a r o e R o m a n o s o n o c o i n v o l t i i n u n ' i n c h i e s t a d e l l a P r o c u r a , g u i d a t a d a M a u r i z i o d e L u c i a , s u a p p a l t i p i l o t a t i . C o i n v o l t i a n c h e d i v e r s i f u n z i o n a r i p u b b l i c i .