R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - C o n 2 2 5 v o t i a f a v o r e l a C a m e r a h a a p p r o v a t o a l l ' u n a n i m i t à i n v i a d e f i n i t i v a l a l e g g e p e r l a r e d a z i o n e d e l l a M a p p a d e l l a m e m o r i a p e r l a c o n o s c e n z a d e i c a m p i d i p r i g i o n i a , d i i n t e r n a m e n t o e d i c o n c e n t r a m e n t o i n I t a l i a , n o n c h é s u l l a p r o m o z i o n e d e i v i a g g i n e l l a s t o r i a e n e l l a m e m o r i a p r e s s o i c a m p i m e d e s i m i . I l p r o v v e d i m e n t o , c h e n a s c e s u i n i z i a t i v a c o m e p r i m i f i r m a t a r i d e l s e n a t o r e d e l P d F r a n c e s c o V e r d u c c i e d e l l a s e n a t r i c e L i l i a n a S e g r e , p r e v e d e l a r e d a z i o n e d e l l a M a p p a a t t r a v e r s o l a r e a l i z z a z i o n e d i r i c e r c h e s t o r i c h e , d o c u m e n t a l i e a r c h i v i s t i c h e , n o n c h é d i m a n i f e s t a z i o n i , c o n v e g n i , m o s t r e , p u b b l i c a z i o n i e p e r c o r s i d i v i s i t a , p e r p r o m u o v e r e l a c o n o s c e n z a e l o s t u d i o d e i c a m p i d i p r i g i o n i a , d i i n t e r n a m e n t o e d i c o n c e n t r a m e n t o i n I t a l i a , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a q u e l l i o p e r a n t i d u r a n t e i l p e r i o d o f a s c i s t a c o m p r e s o t r a i l 1 9 2 2 e i l 1 9 4 5 , p e r p r e s e r v a r n e l a m e m o r i a n e l l e f u t u r e g e n e r a z i o n i . P e r i l 2 0 2 5 v i e n e p r e v i s t a u n a s p e s a d i 3 0 0 . 0 0 0 e u r o . S e m p r e p e r q u e s t ' a n n o è i n v e c e f i s s a t o u n o s t a n z i a m e n t o d i 1 , 2 m i l i o n i d i e u r o p e r p r o m u o v e r e e i n c e n t i v a r e , n e l r i s p e t t o d e l l ' a u t o n o m i a s c o l a s t i c a , i v i a g g i n e l l a s t o r i a e n e l l a m e m o r i a p r e s s o i c a m p i d i p r i g i o n i a , d i i n t e r n a m e n t o e d i c o n c e n t r a m e n t o i n I t a l i a , r i v o l t i a s t u d e n t e s s e e s t u d e n t i d e l l e s c u o l e d i o g n i o r d i n e e g r a d o .