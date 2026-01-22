M i l a n o , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N e l s e s s o l e m i s u r e n o n c o n t a n o , s i d i c e s p e s s o , u n p o ' p e r c o n s o l a z i o n e u n p o ' p e r i n c o r a g g i a m e n t o . M a è p r o p r i o v e r o ? N o n l o è s e c o n d o u n o s t u d i o d e l l a b i o l o g a c o m p o r t a m e n t a l e e d e v o l u z i o n i s t a U p a m a A i c h d e l l a U n i v e r s i t y o f W e s t e r n A u s t r a l i a , p u b b l i c a t o s u l l a r i v i s t a o p e n a c c e s s ' P l o s B i o l o g y ' . " L e d i m e n s i o n i d e l p e n e u m a n o i n f l u e n z a n o l ' a t t r a z i o n e f e m m i n i l e e l a v a l u t a z i o n e m a s c h i l e d e i r i v a l i " , è l a c o n c l u s i o n e d i A i c h e c o l l e g h i . I n p a r o l e p o v e r e - s e n t e n z i a l a b i o l o g i a , c h e è m e n o r o m a n t i c a d e l l ' a m o r e - u n p e n e g r a n d e a t t i r a l e d o n n e e i n t i m i d i s c e g l i a l t r i u o m i n i . I n r e l a z i o n e a l l e d i m e n s i o n i c o r p o r e e - s p i e g a n o i r i c e r c a t o r i - l ' o r g a n o m a s c h i l e u m a n o è p i ù g r a n d e d i q u e l l o d i a l t r i p r i m a t i , u n ' o s s e r v a z i o n e c h e h a i n t e r r o g a t o a l u n g o i b i o l o g i e v o l u z i o n i s t i . P r i m a d e l l ' i n v e n z i o n e d e l l ' a b b i g l i a m e n t o , i l p e n e s a r e b b e s t a t o u n a c a r a t t e r i s t i c a i m p o r t a n t e c h e a v r e b b e p o t u t o i n f l u e n z a r e p o t e n z i a l i p a r t n e r e c o n c o r r e n t i . S t u d i p r e c e d e n t i h a n n o s c o p e r t o c h e l e s u e d i m e n s i o n i p o s s o n o i n f l u e n z a r e i l s u c c e s s o r i p r o d u t t i v o , i n f l u e n z a n d o l a p r o b a b i l i t à d i g r a v i d a n z a . M a u n p e n e p i ù g r a n d e p o t r e b b e a n c h e a u m e n t a r e l ' a p p e a l d i u n m a s c h i o p e r l e f e m m i n e o r i d u r r e l a p r o b a b i l i t à d i c o m b a t t i m e n t i c o n a l t r i m a s c h i , s e g n a l a n d o a d e s e m p i o l i v e l l i p i ù a l t i d i t e s t o s t e r o n e e q u i n d i u n a m a g g i o r e c a p a c i t à n e l l ' a g o n e . P e r v e d e r c i p i ù c h i a r o , g l i a u t o r i d e l n u o v o l a v o r o h a n n o c h i e s t o a o l t r e 6 0 0 u o m i n i e 2 0 0 d o n n e d i v a l u t a r e f i g u r e m a s c h i l i g e n e r a t e a l c o m p u t e r , c h e v a r i a v a n o i n a l t e z z a , f o r m a d e l c o r p o e d i m e n s i o n i d e l p e n e . L e d o n n e e r a n o c h i a m a t e a e s p r i m e r s i s u l l ' a t t r a t t i v i t à s e s s u a l e d e l l e i m m a g i n i p r o d o t t e a l P c , g l i u o m i n i a r i f e r i r e q u a n t o l e t r o v a s s e r o m i n a c c i o s e s i a i n t e r m i n i d i a b i l i t à i n u n e v e n t u a l e c o m b a t t i m e n t o s i a c o m e p o t e n z i a l i r i v a l i n e l l ' a c c o p p i a m e n t o . I p a r t e c i p a n t i a l l ' i n d a g i n e , c o n d o t t a a t t r a v e r s o u n s o n d a g g i o o n l i n e , h a n n o v i s i o n a t o f i g u r e a g r a n d e z z a n a t u r a l e o i m m a g i n i i n s c a l a . E ' s u c c e s s o c h e " l e d o n n e h a n n o v a l u t a t o c o m e p i ù a t t r a e n t i f i g u r e m a s c h i l i p i ù a l t e , c o n u n r a p p o r t o s p a l l e - f i a n c h i p i ù e l e v a t o ( i n d i c e d i u n c o r p o ' a V ' ) e u n p e n e p i ù g r a n d e " , r i p o r t a n o g l i a u t o r i . " T u t t a v i a - p r e c i s a n o - o l t r e u n c e r t o l i m i t e , u l t e r i o r i a u m e n t i n e l l e d i m e n s i o n i d e l p e n e , n e l l ' a l t e z z a e n e l l a l a r g h e z z a d e l l e s p a l l e h a n n o m o s t r a t o b e n e f i c i d e c r e s c e n t i " s u l g i u d i z i o f e m m i n i l e . E g l i u o m i n i ? I m a s c h i i n t e r p e l l a t i " h a n n o v a l u t a t o f i g u r e p i ù a l t e , c o n u n c o r p o p i ù a V e u n p e n e p i ù g r a n d e c o m e p i ù i n t i m i d a t o r i e i n q u a l i t à d i r i v a l i s e s s u a l i e a v v e r s a r i d i c o m b a t t i m e n t o " . A d i f f e r e n z a d e l l e d o n n e , p e r ò , a n c h e d i f r o n t e a m i s u r e e s a g e r a t e " h a n n o c o s t a n t e m e n t e c l a s s i f i c a t o i m a s c h i c o n t r a t t i p i ù a c c e n t u a t i c o m e u n a m i n a c c i a s e s s u a l e m a g g i o r e " , a i n d i c a r e c h e g l i u o m i n i " t e n d o n o a s o p r a v v a l u t a r e l ' i m p o r t a n z a d i q u e s t e c a r a t t e r i s t i c h e a g l i o c c h i d e l l e d o n n e " . " I r i s u l t a t i s u g g e r i s c o n o c h e s i a l e p r e f e r e n z e f e m m i n i l i s i a l a c o m p e t i z i o n e c o n a l t r i u o m i n i h a n n o f a v o r i t o l ' a u m e n t o d e l l e d i m e n s i o n i d e l p e n e , d e l l ' a l t e z z a e d e l l a l a r g h e z z a d e l l e s p a l l e n e i m a s c h i u m a n i " , c o m m e n t a n o g l i s c i e n z i a t i . " L o s t u d i o - s o t t o l i n e a n o - f o r n i s c e l a p r i m a p r o v a s p e r i m e n t a l e c h e i m a s c h i c o n s i d e r a n o l e d i m e n s i o n i d e l p e n e q u a n d o v a l u t a n o l a c a p a c i t à d i c o m b a t t i m e n t o e l ' a t t r a t t i v i t à d i u n r i v a l e . T u t t a v i a , l ' a l t e z z a e l a f o r m a d e l c o r p o h a n n o a v u t o u n a m a g g i o r e i n f l u e n z a s u l m o d o i n c u i i m a s c h i p e r c e p i s c o n o i r i v a l i , s u g g e r e n d o c h e l ' a u m e n t o d e l l e d i m e n s i o n i d e l p e n e s i a s t a t o m a g g i o r m e n t e f a v o r i t o d a l l ' e v o l u z i o n e p e r i l s u o r u o l o n e l l ' a t t r a r r e u n a c o m p a g n a " , p u n t u a l i z z a n o i r i c e r c a t o r i . " G l i u o m i n i h a n n o v a l u t a t o i r i v a l i c o n u n p e n e p i ù g r a n d e c o m e p i ù m i n a c c i o s i f i s i c a m e n t e e s e s s u a l m e n t e c o m p e t i t i v i " , a f f e r m a A i c h . " S e b b e n e i l p e n e u m a n o s v o l g a p r i n c i p a l m e n t e l a f u n z i o n e d i t r a s f e r i r e l o s p e r m a - a f f e r m a M i c h a e l D J e n n i o n s , c o - a u t o r e d e l l a v o r o - i l n o s t r o r i s u l t a t o s u g g e r i s c e c h e l e s u e d i m e n s i o n i i n s o l i t a m e n t e g r a n d i s i s i a n o e v o l u t e c o m e ' o r n a m e n t o ' s e s s u a l e p e r a t t r a r r e l e f e m m i n e , p i u t t o s t o c h e c o m e s e m p l i c e s i m b o l o d i ' s t a t u s ' p e r s p a v e n t a r e i m a s c h i , s e b b e n e s v o l g a e n t r a m b e l e f u n z i o n i " . I n c o n c l u s i o n e , c o n b u o n a p a c e d i c h i p r e f e r i s c e i l l u d e r s i d e l c o n t r a r i o , n e l s e s s o l e m i s u r e c o n t a n o .