R o m a , 1 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - P i ù d i 1 2 m i l a p e r s o n e h a n n o p o t u t o a m m i r a r e f i n o a d o g g i q u e l l o c h e è s t a t o d e f i n i t o i l ' l i b r o p i ù b e l l o d e l m o n d o ' . E l a v i s i t a p r i v a t a d e l S a n t o P a d r e , P a p a L e o n e X I V , i l 1 8 d i c e m b r e , h a c o n f e r m a t o l ' e c c e z i o n a l i t à d e l l ' e v e n t o . L a m o s t r a d e l l a B i b b i a d i B o r s o d ' E s t e , o s p i t a t a d a l l a B i b l i o t e c a d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , a v r e b b e d o v u t o c h i u d e r e i b a t t e n t i , c o m e d a p r o g r a m m a , v e n e r d ì 1 6 g e n n a i o . L e I s t i t u z i o n i c h e h a n n o p r o m o s s o l ' i n i z i a t i v a – S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i , G a l l e r i e E s t e n s i , C o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o d i G o v e r n o p e r i l G i u b i l e o e I s t i t u t o d e l l ' E n c i c l o p e d i a T r e c c a n i – h a n n o d e c i s o i n v e c e d i p r o r o g a r l a f i n o a m e r c o l e d ì 4 f e b b r a i o , i n r i s p o s t a a l g r a n d e i n t e r e s s e m a n i f e s t a t o d a i v i s i t a t o r i e d a g l i o r g a n i d i i n f o r m a z i o n e . L a m o s t r a - s i l e g g e i n u n a n o t a - c o s t i t u i s c e u n ' o c c a s i o n e s t r a o r d i n a r i a p e r a m m i r a r e u n o d e i p i ù a l t i c a p o l a v o r i d e l l ' a r t e r i n a s c i m e n t a l e i t a l i a n a . R e a l i z z a t a t r a i l 1 4 5 5 e i l 1 4 6 1 d a l c a l l i g r a f o P i e t r o P a o l o M a r o n e e d a i m i n i a t o r i T a d d e o C r i v e l l i e F r a n c o d e i R u s s i , l ' o p e r a r a p p r e s e n t a u n a d e l l e m a s s i m e e s p r e s s i o n i d e l l ' a r t e d e l l a m i n i a t u r a , u n e n d o i n m o d o m i r a b i l e r a f f i n a t e z z a o r n a m e n t a l e , p e r i z i a a r t i s t i c a e i s p i r a z i o n e r e l i g i o s a . L a m o s t r a è a d i n g r e s s o l i b e r o , t u t t i i g i o r n i d a l l e 1 0 a l l e 1 8 . L ' o p e r a è c o l l o c a t a i n u n a s p e c i a l e t e c a c h e p r e s e r v a a l l ' i n t e r n o i l m i c r o c l i m a o t t i m a l e p e r l a c o n s e r v a z i o n e , s e c o n d o l e d i r e t t i v e d e i f u n z i o n a r i d e l l ' I s t i t u t o c e n t r a l e p e r l a P a t o l o g i a d e g l i a r c h i v i e d e l l i b r o . N e l l a S a l a C a p i t o l a r e d i P a l a z z o d e l l a M i n e r v a s o n o d i s p o n i b i l i s c h e r m i t o u c h s c r e e n c h e p e r m e t t o n o d i c o n s u l t a r e l a v e r s i o n e d i g i t a l e a d a l t i s s i m a r i s o l u z i o n e . È p r e s e n t e a n c h e u n a c o p i a e s t r e m a m e n t e d e t t a g l i a t a e r e a l i s t i c a , r e a l i z z a t a i n t e m p i m o d e r n i d a l l ' e d i t o r e P a n i n i , c h e p u ò e s s e r e l i b e r a m e n t e s f o g l i a t a . C o m p l e t a n o l a m o s t r a , u n a s e r i e d i p a n n e l l i c o n d i d a s c a l i e , i l l u s t r a z i o n i e a r t i c o l i d i g i o r n a l e c o n l e c r o n a c h e d e l r i t o r n o i n I t a l i a n e l 1 9 2 3 . M a g g i o r i i n f o r m a z i o n i , n e l l e p a g i n e w e b c h e i l S e n a t o h a d e d i c a t o a l l a m o s t r a e a l l a v i s i t a d i P a p a L e o n e X I V , r a g g i u n g i b i l i a n c h e d a l l a h o m e p a g e w w w . s e n a t o . i t .