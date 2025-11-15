R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S e n z a p r e v e n z i o n e , l a r e p r e s s i o n e n o n b a s t a . N o n p u ò d i p e n d e r e d a l l ’ i n i z i a t i v a d e i s i n g o l i . S e r v e u n ’ o r a d e d i c a t a i n t u t t i i c i c l i " s c o l a s t i c i , " l ' I t a l i a è u n o d e i p o c h i s s i m i P a e s i e u r o p e i s e n z a e d u c a z i o n e s e s s u a l e e a f f e t t i v a o b b l i g a t o r i a " . L o h a a f f e r m a t o l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n , o s p i t e d i ' I n a l t r e p a r o l e ' s u L a 7 . " È i n c r e d i b i l e - h a p o i l a m e n t a t o - a t t a c c a r e c h i c o m b a t t e i l b u l l i s m o o m o l e s b o b i t r a n s f o b i c o , i g n o r a n d o c h e n e l l e s c u o l e c i s o n o g i à v i t t i m e , s p e s s o g i o v a n i s s i m e . L ’ a r t i c o l o 3 d e l l a C o s t i t u z i o n e p a r l a c h i a r o : u g u a g l i a n z a d i t u t t e e t u t t i " .