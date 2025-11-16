R o m a , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l c a s o d e l l a d i r i g e n t e d i u n a s c u o l a d i F e r r a r a c h e h a s c e l t o d i e s c l u d e r e t u t t i g l i s t u d e n t i e l e s t u d e n t e s s e c h e n o n r a g g i u n g o n o l a m e d i a d e l 7 p e r n o n s u p e r a r e i l m o n t e c o m p l e s s i v o d i s p e s a d i 1 4 0 m i l a e u r o p e r l e g i t e s c o l a s t i c h e l a d i c e l u n g a s u q u a n t i p r o b l e m i s i a f f a s t e l l i n o i n t o r n o a q u e s t i v i a g g i . I l m i n i s t r o V a l d i t a r a i n v e c e d i r i s o l v e r e i p r o b l e m i l i a g g r a v a c o n l e p r o c e d u r e b u r o c r a t i c h e " . L o a f f e r m a E l i s a b e t t a P i c c o l o t t i d i A v s . " C ’ è p o i i l p r o b l e m a d e i p r e z z i : q u e s t i v i a g g i - p r o s e g u e l a p a r l a m e n t a r e r o s s o v e r d e c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a - s o n o d i v e n t a t i i n a c c e s s i b i l i p e r t a n t i s s i m i , p a r e a l m e n o u n t e r z o , s t u d e n t i c o s t r e t t i a r i n u n c i a r e e a s e n t i r s i d e g l i ‘ s f i g a t i ’ r i s p e t t o a l r e s t o d e l l a c l a s s e . I n s e g u i t o a l l e p r e s s i o n i d i A v s e a l d e p o s i t o d i u n a n o s t r a p r o p o s t a d i l e g g e c h e p r e v e d e l ’ i s t i t u z i o n e d i u n f o n d o p e r l e f a m i g l i e i n d i f f i c o l t à e c o n o m i c a n e l l ' a n n o s c o l a s t i c o 2 0 2 3 / 2 0 2 4 , i l m i n i s t r o V a l d i t a r a a v e v a s t a n z i a t o 5 0 m i l i o n i d i e u r o p e r l e a g e v o l a z i o n i p e r v i a g g i d i i s t r u z i o n e , m a p o i l ’ a n n o s e g u e n t e q u e i f o n d i s o n o s c o m p a r s i e c ’ è s t a t o u n c o r r i s p o n d e n t e a u m e n t o d i 5 0 m i l i o n i d e l f o n d o p e r l e s c u o l e p a r i t a r i e e p r i v a t e . C h i e d i a m o c h e s i t o r n i i n d i e t r o , c o m e a b b i a m o g i à c h i e s t o u n p a i o d i s e t t i m a n e f a , c h e r i p r e n d a l a d i s c u s s i o n e s u l l a n o s t r a p r o p o s t a d i l e g g e i n c o m m i s s i o n e . N o i n o n a c c e t t i a m o c h e u n a p a r t e d e g l i s t u d e n t i v e n g a e s c l u s a p e r c h é p i ù p o v e r a d e g l i a l t r i e n e m m e n o c h e s i a u s a t o i l c r i t e r i o d e l v o t o : i l v i a g g i o d ’ i s t r u z i o n e é p a r t e d e l l ’ o f f e r t a f o r m a t i v a e q u i n d i - c o n c l u d e P i c c o l o t t i - n e s s u n o p u ò e s s e r e e s c l u s o d a q u e s t a a t t i v i t à " .