R o m a , 7 a g o . ( L a b i t a l i a ) - N u o v o a n n o s c o l a s t i c o e n u o v a s t a n g a t a p e r l e f a m i g l i e c h e d e v o n o a c q u i s t a r e i l i b r i . L a s p e s a p e r l ’ a c q u i s t o è c r e s c i u t a d e l 1 3 % i n d i e c i a n n i , p o r t a n d o l ’ e s b o r s o a u n a m e d i a d i 5 8 0 e u r o l ’ a n n o a s t u d e n t e p e r l e s c u o l e m e d i e e 1 . 2 5 0 e u r o a n n u i p e r l e s u p e r i o r i s e g n a l a i l C o d a c o n s , c h e r e n d e n o t o i l c o n t e n u t o d e l l a r e l a z i o n e p r e l i m i n a r e d e l l ’ A n t i t r u s t s u l l ’ e d i t o r i a s c o l a s t i c a . C o n s i d e r a n d o u n s i n g o l o s t u d e n t e a l p r i m o a n n o , l a s p e s a t o t a l e s t i m a t a p e r u n f i g l i o c h e f r e q u e n t a l a p r i m a m e d i a n e l 2 0 2 5 r a g g i u n g e r à c i r c a 4 8 7 , 5 3 e u r o . P e r u n f i g l i o i s c r i t t o a l p r i m o a n n o d i u n a s c u o l a s u p e r i o r e n e l 2 0 2 5 , i l c o s t o t o t a l e s t i m a t o s a r à d i c i r c a 6 8 5 e u r o . A q u e s t e c i f r e v a n n o a g g i u n t i i c o s t i p e r i d i z i o n a r i s p e c i f i c i , c o m e q u e l l i d i l a t i n o e g r e c o , i n d i s p e n s a b i l i p e r a l c u n i i n d i r i z z i d i s t u d i o : s i s t i m a c h e u n d i z i o n a r i o d i l a t i n o p o s s a c o s t a r e t r a 7 5 e 1 0 0 e u r o , m e n t r e u n d i z i o n a r i o d i g r e c o t r a 1 0 0 e 1 3 3 e u r o r i l e v a A d o c . L ' a n a l i s i e s t e s a a l l ' i n t e r o c i c l o d i s t u d i o b b l i g a t o r i ( 8 a n n i d i s c u o l a ) r i v e l a u n o n e r e c u m u l a t i v o a n c o r a p i ù c o n s i s t e n t e p e r i s o l i l i b r i d i t e s t o . P e r l a s c u o l a m e d i a , i c o s t i p e r i l i b r i s o n o d i 3 5 5 , 0 1 e u r o p e r i l 1 ° a n n o , 1 5 7 , 6 6 e u r o p e r i l 2 ° a n n o e 1 4 9 , 9 4 p e r i l 3 ° a n n o , p e r u n t o t a l e d i 6 6 2 , 6 1 e u r o p e r l ' i n t e r o c i c l o . P e r l a s c u o l a s u p e r i o r e , l a s p e s a p e r i l i b r i è d i 5 5 2 , 3 5 e u r o p e r i l 1 ° a n n o , 2 3 2 , 6 3 p e r i l 2 ° a n n o , 3 7 5 , 9 5 p e r i l 3 ° a n n o , 3 5 2 , 8 0 p e r i l 4 ° a n n o e 3 4 8 , 3 9 p e r i l 5 ° a n n o , p e r u n t o t a l e d i 1 . 8 6 2 , 1 2 e u r o p e r i c i n q u e a n n i . C o m p l e s s i v a m e n t e , l a s p e s a t o t a l e p e r i s o l i l i b r i d i t e s t o p e r 8 a n n i d i s c u o l a d e l l ' o b b l i g o è p r o i e t t a t a a 2 . 5 2 4 , 7 3 e u r o . A q u e s t e c i f r e d e v o n o a g g i u n g e r s i i c o s t i p e r i d i z i o n a r i e i l m a t e r i a l e t e c n i c o s p e c i f i c o d i a l c u n i i n d i r i z z i , c h e p o s s o n o i n c r e m e n t a r e u l t e r i o r m e n t e l ' o n e r e p e r l e f a m i g l i e . I l p r i m o e l e m e n t o c h e b a l z a a l l ’ o c c h i o è l ’ a n d a m e n t o i n v e r s a m e n t e p r o p o r z i o n a l e t r a l a s p e s a s o s t e n u t a d a l l e f a m i g l i e p e r l ’ a c q u i s t o d i l i b r i e l a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a : n e l 2 0 2 4 i l g i r o d ’ a f f a r i d e l l e v e n d i t e d i l i b r i d i t e s t o è s t a t o p a r i a c i r c a 8 0 0 m i l i o n i d i e u r o , c o n u n i n c r e m e n t o c o m p l e s s i v o i n v a l o r e d i c i r c a i l 1 3 % n e l l ’ a r c o d i u n d e c e n n i o . T u t t a v i a , t r a i l 2 0 1 9 e i l 2 0 2 4 s i è r e g i s t r a t a u n a d i m i n u z i o n e d i q u a s i 6 0 0 . 0 0 0 s t u d e n t i p a r i a l - 7 % , o s s e r v a i l C o d a c o n s . A f a r i m p e n n a r e i c o s t i i n c a p o a l l e f a m i g l i e l e t a n t e c r i t i c i t à c h e i n v e s t o n o i l s e t t o r e d e l l ’ e d i t o r i a s c o l a s t i c a . A d e s e m p i o , r i l e v a l ’ A n t i t r u s t , “ i l m e r c a t o r i s u l t a f o r t e m e n t e c o n c e n t r a t o , c o n i p r i m i q u a t t r o g r u p p i ( M o n d a d o r i , Z a n i c h e l l i , S a n o m a , L a S c u o l a ) c h e c o p r o n o q u a s i l ’ 8 0 % d e l m e r c a t o c o m p l e s s i v o ” . I n o l t r e c h i s c e g l i e i l p r o d o t t o ( d o c e n t i ) n o n l o p a g a , m e n t r e c h i l o p a g a ( f a m i g l i e ) o l o u s a ( s t u d e n t i ) n o n l o s c e g l i e . P e s a p o i l ’ e l e v a t a i n c i d e n z a d e l l e n u o v e a d o z i o n i d a u n c i c l o a l l ’ a l t r o , o s s i a i c a m b i a m e n t i n e i t e s t i a d o t t a t i d a i d o c e n t i , p a r i a l 3 5 % n e l l e s c u o l e m e d i e e a d d i r i t t u r a a l 4 0 % a l l e s u p e r i o r i , e l ’ o d i o s o f e n o m e n o d e l l e n u o v e e d i z i o n i e n o v i t à , c i o è v e r s i o n i r i n n o v a t e d i p r o d u z i o n i g i à e s i s t e n t i o v e r e e p r o p r i e n o v i t à e d i t o r i a l i , c h e o g n i a n n o r i g u a r d a n o i l 1 0 % d e i l i b r i s c o l a s t i c i . P r o p r i o s u t a l e a s p e t t o l ’ A n t i t r u s t c o n f e r m a l e t a n t e d e n u n c e l a n c i a t e d a l C o d a c o n s n e g l i a n n i , s o s t e n e n d o c h e t a l i a s p e t t i n o n s o l o r i d u c o n o l e p o s s i b i l i t à d i r i u t i l i z z o d i u n t e s t o s c o l a s t i c o , m a f a s o r g e r e d u b b i c i r c a “ c o n d o t t e o p p o r t u n i s t i c h e n e l l a v a r i a z i o n e d i o p e r e s c o l a s t i c h e a t t r a v e r s o n u o v e e d i z i o n i . N e l l a s u a v i g e n t e f o r m u l a z i o n e , l ’ a r t . 2 5 d e l C o d i c e A i e - c o n i l s u o g e n e r i c o r i f e r i m e n t o a l l e m o d i f i c h e d i ' c o n t e n u t i ' c h e p o s s o n o l e g i t t i m a r e l a p u b b l i c a z i o n e d i u n a n u o v a e d i z i o n e - l a s c i a i n f a t t i g r a n d i m a r g i n i d i d i s c r e z i o n a l i t à a g l i e d i t o r i ” s c r i v e l ’ A u t o r i t à . L e r i f o r m e f i n q u i a d o t t a t e i n t e m a d i e d i t o r i a s c o l a s t i c a , c o m p r e s a l ’ a d o z i o n e d i l i b r i d i g i t a l i , s i s o n o r i v e l a t e u n f l o p – d e n u n c i a i l C o d a c o n s – S e c o n d o l ’ A n t i t r u s t i n f a t t i “ I t e t t i d i s p e s a , p r e v i s t i i n a p p o s i t i a t t i m i n i s t e r i a l i p e r l i m i t a r e l ’ i m p a t t o e c o n o m i c o d e i l i b r i s c o l a s t i c i , s i s o n o r i v e l a t i i n e f f i c a c i : i c o l l e g i - d o c e n t i s o n o c h i a m a t i a r i s p e t t a r e t a l i t e t t i m a n o n s o n o p r e s i d i a t i d a i d o n e i s t r u m e n t i d i c o n t r o l l o . L e i n i z i a t i v e d i a u t o d i s c i p l i n a s i n q u i p o s t e i n e s s e r e d a l l ’ A i e i n p r o p o s i t o n o n s o n o r i s u l t a t e n é c h i a r i f i c a t r i c i n é t a n t o m e n o e f f i c a c i : l ’ a r t . 2 5 d e l c o d i c e A i e , c h e d o v r e b b e d e f i n i r e q u a n d o u n ’ e d i z i o n e p u ò d i r s i “ n u o v a ” , r i s u l t a i n f a t t i v a g o e d i f f i c i l m e n t e v e r i f i c a b i l e , d a l m o m e n t o c h e i l r e q u i s i t o d e l 2 0 % d i v a r i a z i o n e n e i c o n t e n u t i è i n t e r p r e t a b i l e i n m o d o a m p i o e s o g g e t t i v o , p o t e n d o c o m p r e n d e r e a n c h e l e m o d i f i c h e g r a f i c h e . I l l i b r o c a r t a c e o c o n t i n u a a d o m i n a r e l e p r e f e r e n z e d e i d o c e n t i , m e n t r e l e a d o z i o n i d i s o l i e b o o k r e s t a n o m a r g i n a l i " .