M i l a n o , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l a c h e s t o v i v e n d o è u n a v i c e n d a d o l o r o s a . I l m i o p a s s o i n d i e t r o d a l r u o l o d i m e m b r o d e l C o l l e g i o d e l G a r a n t e p e r l a p r o t e z i o n e d e i d a t i p e r s o n a l i n a s c e d a q u e l l o c h e c h i a m o " S e n s o d e l l o S t a t o e d e l l e i s t i t u z i o n i " . C o s ì l ' a v v o c a t o G u i d o S c o r z a , a p o c h i g i o r n i d a l l e d i m i s s i o n i d a l r u o l o d i C o m p o n e n t e d e l C o l l e g i o d e l G a r a n t e p e r l a p r o t e z i o n e d e i d a t i p e r s o n a l i , i n t e r v i s t a t o d a C o s m a n o L o m b a r d o , c e o e F o u n d e r d i S e a r c h O n M e d i a G r o u p e i d e a t o r e d i A I F e s t i v a l , a l l a p l e n a r i a d e l l a m a n i f e s t a z i o n e . " E s i s t e u n ’ a u t o r e v o l e z z a , e u n ’ a u t o r e v o l e z z a p e r c e p i t a , e s i s t e c h i s e i e d e s i s t e c o m e l e p e r s o n e t i v e d o n o - h a a g g i u n t o - . A l c u n e i n c h i e s t e g i o r n a l i s t i c h e e g i u d i z i a r i e , d i c u i r i c o n o s c o c o m u n q u e i l v a l o r e d e m o c r a t i c o , h a n n o a l m o m e n t o m i n a t o l a m i a a u t o r e v o l e z z a p e r c e p i t a . F i n o a q u a n d o q u e s t a n o n s a r à p i e n a m e n t e r i s t a b i l i t a , c o s a c h e n o r m a l m e n t e a v v i e n e s o l o d o p o c h e i g i u d i c i h a n n o p r o n u n c i a t o l ’ u l t i m a p a r o l a i n q u a n t o c a c c i a t o r i s a n i d i v e r i t à , c ’ e r a i l r i s c h i o c h e r i m a n e r e n e l m i o r u o l o a v r e b b e f i n i t o p e r c o m p r o m e t t e r e a n c h e l ’ a u t o r e v o l e z z a p e r c e p i t a d e l G a r a n t e . A m a n d o p r o f o n d a m e n t e q u e l l ’ i s t i t u z i o n e , n o n p o t e v o p e r m e t t e r l o " . " A m m e t t o p e r ò i l m i o d i s p i a c e r e : s i a m o n e l 2 0 2 6 , s i p a r l a d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , d i t u r i s m o s p a z i a l e e d i g r a n d i s f i d e , e p p u r e q u e s t o P a e s e c o n t i n u a a d i m o s t r a r s i p o c o c a p a c e d i d i s t i n g u e r e l a f a s e d e l l a r i c e r c a d e l l a v e r i t à - s i a g i o r n a l i s t i c a s i a g i u d i z i a r i a - d a l l a f a s e d e l l ’ a c c e r t a m e n t o d e l l a v e r i t à , t e n d e n d o t r o p p o s p e s s o a d a n t i c i p a r e l a c o n d a n n a " h a p o i c o n c l u s o .