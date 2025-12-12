R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - G e n e r a l m e n t e " c h i i n i z i a u n a t e r a p i a d o m i c i l i a r e d i f f i c i l m e n t e t o r n a i n d i e t r o . C e r t o , a l c u n e p e r s o n e s i s e n t o n o p i ù s i c u r e i n o s p e d a l e , m a l a m a g g i o r p a r t e p r i v i l e g i a c i ò c h e o f f r e p i ù l i b e r t à . L ' a u t o n o m i a n o n è u n d e t t a g l i o : s i g n i f i c a r i a c q u i s t a r e c o n t r o l l o s u d i s é e s u l l a m a l a t t i a " . S e i n f a t t i " l a d i a g n o s i d i s c l e r o s i m u l t i p l a c r e a u n a ' r o t t u r a b i o g r a f i c a ' , l a t e r a p i a a c a s a a i u t a a r i c o s t r u i r e l a q u o t i d i a n i t à s e n z a s t r a v o l g i m e n t i " . C o s ì E l e o n o r a C o c c o , p r o f e s s o r e s s a o r d i n a r i a d i N e u r o l o g i a a l l ' u n i v e r s i t à d i C a g l i a r i e r e s p o n s a b i l e d e l C e n t r o s c l e r o s i m u l t i p l a d e l l ' A s l d e l c a p o l u o g o s a r d o , i n u n a r t i c o l o p u b b l i c a t o n e l s i t o l i v i n g l i k e y o u . c o m / i t , s p i e g a c h e p e r q u e s t i p a z i e n t i , s p e s s o g i o v a n i , i l n o n d o v e r s i r e c a r e i n o s p e d a l e " c o n s e n t e d i o r g a n i z z a r e l a g i o r n a t a " , g e s t i r e i l p r o p r i o t e m p o , e d e v i t a d i " r i c o r d a r s i c o n t i n u a m e n t e d i e s s e r e m a l a t i " . L a d i a g n o s i d i s c l e r o s i m u l t i p l a a r r i v a s p e s s o i n g i o v a n e e t à , " f r a i 2 0 e i 4 0 a n n i , u n a f a s e i n c u i c i s i s t a c o s t r u e n d o i l f u t u r o n e l l o s t u d i o , n e l l a v o r o e n e l l e s c e l t e d i v i t a " . A v e r e t e r a p i e " s o l i d e , e f f i c a c i e s o m m i n i s t r a b i l i a c a s a - s o t t o l i n e a l ' e s p e r t a - r a p p r e s e n t a p e r q u e s t e p e r s o n e u n v a n t a g g i o i m p o r t a n t e : p e r m e t t e d i g e s t i r e m e g l i o i t e m p i e r i t r o v a r e q u e l l a n o r m a l i t à c h e l a d i a g n o s i s p e s s o f a s a l t a r e " . O g g i " v i v i a m o u n c a m b i o d i p a s s o c r u c i a l e " n e l l a g e s t i o n e d e l l a m a l a t t i a . " D i s p o n i a m o d i t e r a p i e a m e d i a e a d a l t a e f f i c a c i a c o n u n p r o f i l o d i t o l l e r a b i l i t à m i g l i o r e r i s p e t t o a l p a s s a t o . E ' u n ' e v o l u z i o n e c h e i n a u g u r a u n a n u o v a f a s e " . C o n i t r a t t a m e n t i s o m m i n i s t r a b i l i a c a s a , " l a p e r s o n a c o n S m t o r n a d a v v e r o a l c e n t r o " . A n c h e l e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e " m o s t r a n o c h i a r a m e n t e c h e l e t e r a p i e d o m i c i l i a r i p o s s o n o m o d i f i c a r e l a s t o r i a n a t u r a l e d e l l a m a l a t t i a - r i m a r c a C o c c o - p r e v e n e n d o r i c a d u t e e d i s a b i l i t à a l u n g o t e r m i n e e m i g l i o r a n d o l a q u a l i t à d i v i t a " . P e r q u e s t o , " l a t e r a p i a v a v i s s u t a c o m e u n i n v e s t i m e n t o s u l f u t u r o " . N o n t u t t e l e p e r s o n e p e r ò s o n o c a n d i d a b i l i a l l a s o m m i n i s t r a z i o n e a c a s a . " D i p e n d e d a l l a s i t u a z i o n e c l i n i c a e d a a s p e t t i l o g i s t i c i - p r e c i s a l a n e u r o l o g a - R e s t a n o i n o l t r e a l c u n i v i n c o l i p r e s c r i t t i v i i n a t t e s a d i r i v a l u t a z i o n e d a p a r t e d i A i f a " , l ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o , m a " g i à o g g i d i s p o n i a m o d i d i v e r s e o p z i o n i d o m i c i l i a r i " . P e r i n t r a p r e n d e r e u n a t e r a p i a a c a s a , s i l e g g e n e l s i t o , " s e r v e m o t i v a z i o n e e c o n s a p e v o l e z z a d e l s i g n i f i c a t o d e l l a c u r a . L e t e r a p i e p e r l a S m h a n n o u n v a l o r e p r e v e n t i v o e g l i e f f e t t i n o n s o n o s e m p r e i m m e d i a t i : è i m p o r t a n t e s a p e r e c h e c i ò c h e s i f a o g g i s e r v e a s t a r e m e g l i o d o m a n i " . P e s a n o p o i a d e r e n z a e r e g o l a r i t à . " C h i p r e f e r i s c e u n c o n t r o l l o p i ù s t r e t t o p u ò t r o v a r s i m e g l i o c o n l a s o m m i n i s t r a z i o n e i n o s p e d a l e , d o v e l ' a p p u n t a m e n t o f i s s o a i u t a a n o n s a l t a r e l e d o s i " . R i m a n e c o m u n q u e " u n a s c e l t a c o n d i v i s a : o g n i d e c i s i o n e v i e n e p r e s a i n s i e m e a l l a p e r s o n a , t e n e n d o c o n t o d e l l a c l i n i c a , d e l l o s t i l e d i v i t a , d e l l a m a n u a l i t à e d e l l a d e s t r e z z a " . U n u l t e r i o r e e l e m e n t o , o s s e r v a C o c c o , è l ' a s p e t t o p s i c o l o g i c o . " R e n d e r s i a u t o n o m i s i g n i f i c a g e s t i r e i n p r i m a p e r s o n a l a m a l a t t i a . E ' u n p a s s o v e r s o l ' e m p o w e r m e n t , v e r s o u n a m a g g i o r e a u t o d e t e r m i n a z i o n e . S i g n i f i c a - c o n c l u d e - v i v e r e i n m o d o p i ù s e r e n o e r i c o s t r u i r e l a n o r m a l i t à c h e l a d i a g n o s i p u ò a v e r i n c r i n a t o " . L ' a r t i c o l o c o m p l e t o è s u h t t p s : / / w w w . l i v i n g l i k e y o u . c o m / i t / v i v e r e - c o n - s c l e r o s i - m u l t i p l a / i n d i p e n d e n z a / s m - e - a u t o n o m i a - i n t e r v i s t a - a l l a - n e u r o l o g a - c o c c o