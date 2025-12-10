M i l a n o , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L o s c i o p e r o g e n e r a l e n a z i o n a l e p r o c l a m a t o d a l s i n d a c a t o C g i l p e r v e n e r d ì 1 2 d i c e m b r e p o n e u n a s f i d a o r g a n i z z a t i v a p e r A r t i g i a n o i n F i e r a , l a p i ù g r a n d e m a n i f e s t a z i o n e a l m o n d o d e d i c a t a a g l i a r t i g i a n i e a l l e m i c r o - p i c c o l e i m p r e s e i n p r o g r a m m a f i n o a l 1 4 d i c e m b r e a F i e r a m i l a n o R h o . L o s o t t o l i n e a A r t i g i a n o i n F i e r a . " G l i i n e v i t a b i l i d i s a g i l o g i s t i c i e o r g a n i z z a t i v i c a u s a t i d a l l ' a g i t a z i o n e - i n p a r t i c o l a r e n e l s e t t o r e d e i t r a s p o r t i e d e i s e r v i z i - r i s c h i a n o d i c o m p r o m e t t e r e i l n o r m a l e s v o l g i m e n t o d e l l a g i o r n a t a e d i l i m i t a r e l ' a f f l u s s o d i p u b b l i c o . Q u e s t o s i t r a d u c e i n u n d a n n o p o t e n z i a l e p e r i 2 . 8 0 0 a r t i g i a n i p r e s e n t i a l l a m a n i f e s t a z i o n e , p e r m o l t i d e i q u a l i , s o p r a t t u t t o q u e l l i p r o v e n i e n t i d a i P a e s i p i ù p o v e r i , r a p p r e s e n t a u n m o m e n t o c r u c i a l e p e r s t a b i l i r e c o n t a t t i e g a r a n t i r e l a c o n t i n u i t à d e l p r o p r i o l a v o r o a r t i g i a n a l e " , s i s o t t o l i n e a . N o n o s t a n t e l e c r i t i c i t à , l ' a p p e l l o d e g l i o r g a n i z z a t o r i e d e g l i s t e s s i a r t i g i a n i " è q u e l l o d i n o n r i n u n c i a r e a l l a v i s i t a . O g n i p r e s e n z a , i n u n a g i o r n a t a d i d i f f i c o l t à , a s s u m e u n v a l o r e r a f f o r z a t o d i s o s t e g n o d i r e t t o a l l ' a r t i g i a n a t o e a l l ' e c o n o m i a r e a l e . P e r c h i a r r i v a i n m e t r o p o l i t a n a o i n t r e n o , s a r à p o s s i b i l e a c c e d e r e a i v a r c h i d e l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o a p a r t i r e d a l l e 7 . 3 0 . I n a t t e s a d e l l ’ a p e r t u r a d e i p a d i g l i o n i , p r e v i s t a p e r l e 9 . 4 5 , s i p o t r à u s u f r u i r e d e i s e r v i z i b a r p r e s e n t i i n P o r t a E s t o n e l l ’ a t r i o d e l C e n t r o S e r v i z i d i P o r t a S u d " . L a m e t r o p o l i t a n a s a r à r e g o l a r m e n t e i n f u n z i o n e f i n o a l l e 8 . 4 5 , m e n t r e i t r e n i s a r a n n o a t t i v i d a l l e 6 . 0 0 a l l e 9 . 0 0 : i n q u e s t e f a s c e o r a r i e è g a r a n t i t o i l r e g o l a r e f l u s s o d e i s e r v i z i . R i c o r d i a m o , s p i e g a n o g l i o r g a n i z z a t o r i , " c h e è p o s s i b i l e r a g g i u n g e r e l a f i e r a i n a u t o , c o n o l t r e 1 0 . 0 0 0 p a r c h e g g i d i s p o n i b i l i " . “ G l i s c i o p e r i , p u r e s s e n d o u n o s t r u m e n t o l e g i t t i m o d i p r o t e s t a e d i r i v e n d i c a z i o n e , g e n e r a n o c o n s e g u e n z e p e s a n t i p e r c h i v i v e d i l a v o r o a r t i g i a n a l e . C h i l a v o r a c o n l e p r o p r i e m a n i e c o n p a s s i o n e , s u b i s c e i n m o d o s p r o p o r z i o n a t o g l i e f f e t t i d i q u e s t e p a r a l i s i . N o n s i t r a t t a s o l o d i u n d a n n o e c o n o m i c o , m a a n c h e d i u n c o l p o a l l a c r e d i b i l i t à e a l l a f i d u c i a c o s t r u i t a c o n f a t i c a n e l t e m p o . È g i u s t o c h e i l a v o r a t o r i d i f e n d a n o i p r o p r i d i r i t t i , m a è a l t r e t t a n t o g i u s t o r i c o r d a r e c h e e s i s t o n o c a t e g o r i e c o m e g l i a r t i g i a n i , c h e p a g a n o u n p r e z z o a l t i s s i m o p e r o g n i s c i o p e r o . S e r v e m a g g i o r e r e s p o n s a b i l i t à e u n d i a l o g o c h e t e n g a c o n t o d e l l e e s i g e n z e d i c h i n o n h a v o c e , m a c h e r a p p r e s e n t a i l c u o r e p u l s a n t e d e l l ’ e c o n o m i a l o c a l e ” d i c h i a r a A n t o n i o I n t i g l i e t t a , P r e s i d e n t e e f o n d a t o r e d i A r t i g i a n o i n F i e r a .