W e n g e n , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - G i o v a n n i F r a n z o n i t r i o n f a n e l s u p e r G d i W e n g e n , s u l l a p i s t a c h e t r e a n n i f a l ’ a v e v a v i s t o i n f o r t u n a r s i . G r a n d e p r o v a p e r i l v e n t i q u a t t r e n n e b r e s c i a n o d i M a n e r b a s u l G a r d a c h e c e n t r a l a p r i m a v i t t o r i a d e l l a c a r r i e r a i n C o p p a d e l M o n d o . Q u a t t r o s e t t i m a n e d o p o a v e r d e b u t t a t o s u l p o d i o i n V a l G a r d e n a , F r a n z o n i s i p r e n d e c o s ì l a p o s t a p i e n a , r e g a l a n d o a l l ’ I t a l i a i l p r i m o s o r r i s o n e l S u p e r G d i W e n g e n . L ’ a c u t o d i G i o v a n n i r a p p r e s e n t a l a p r i m a v i t t o r i a s t a g i o n a l e p e r l ’ I t a l i a d e l l o s c i a l p i n o m a s c h i l e .