Wengen, 16 gen. (Adnkronos) - Giovanni Franzoni trionfa nel superG di Wengen, sulla pista che tre anni fa laveva visto infortunarsi. Grande prova per il ventiquattrenne bresciano di Manerba sul Garda che centra la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Quattro settimane dopo aver debuttato sul podio in Val Gardena, Franzoni si prende così la posta piena, regalando allItalia il primo sorriso nel SuperG di Wengen. Lacuto di Giovanni rappresenta la prima vittoria stagionale per lItalia dello sci alpino maschile.