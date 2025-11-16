( A d n k r o n o s ) - S t a g i o n e s c i i s t i c a 2 0 2 5 / 2 0 2 6 a l l e p o r t e , c o n u n a i m p o r t a n t e n o v i t à : l ' o b b l i g o d e l c a s c o p e r g l i s c i a t o r i d i o g n i e t à , p r e c e d e n t e m e n t e l i m i t a t o a i m i n o r i d i 1 8 a n n i . L a v i o l a z i o n e d e l l ’ o b b l i g o - c h e r i g u a r d a n o n s o l o l o s c i a l p i n o , m a a n c h e s n o w b o a r d , t e l e m a r k , s l i t t i n o e s l i t t a - c o m p o r t a s a n z i o n i a m m i n i s t r a t i v e , c h e i n c l u d o n o m u l t e f i n o a 1 5 0 e u r o e – i n c a s o d i r e c i d i v a – i l r i t i r o d e l l o s k i p a s s p e r 1 - 3 g i o r n i . I c o n t r o l l i s a r a n n o a f f i d a t i a f o r z e d e l l ’ o r d i n e e p e r s o n a l e d e l l e s t a z i o n i s c i i s t i c h e . A m s i ( A s s o c i a z i o n e m a e s t r i s c i i t a l i a n i ) h a s t i l a t o l e 1 4 r e g o l e d i c o n d o t t a p e r s c i a t o r i e s n o w b o a r d e r , i n t r o d o t t e i n l i n e a c o n i l d e c r e t o l e g g e n . 9 6 d e l 3 0 g i u g n o 2 0 2 5 , n o t o c o m e ' D e c r e t o s p o r t ' . " S i c u r e z z a - s p i e g a i l p r e s i d e n t e A m s i n a z i o n a l e L u c i a n o S t a m p a - s i g n i f i c a r i s p e t t o , e r i s p e t t o s i g n i f i c a l i b e r t à . Q u e s t e 1 4 r e g o l e r i n n o v a n o i n m o d o c h i a r o e a c c e s s i b i l e l e n o r m e c h e g i à t u t e l a n o c h i s c i a , r i c o r d a n d o a t u t t i c h e l a m o n t a g n a è u n l u o g o d i e m o z i o n e e r e s p o n s a b i l i t à , d o v e o g n i s c i a t o r e è p r o t a g o n i s t a d e l l a p r o p r i a s i c u r e z z a e d i q u e l l a d e g l i a l t r i ” . 1 ) C a s c o p r o t e t t i v o o b b l i g a t o r i o p e r t u t t i 2 ) R i s p e t t o p e r g l i a l t r i : o g n i s c i a t o r e d e v e c o m p o r t a r s i i n m o d o d a n o n m e t t e r e i n p e r i c o l o l a p e r s o n a a l t r u i o p r o v o c a r e d a n n o . 3 ) P a d r o n a n z a d e l l a v e l o c i t à : o g n i s c i a t o r e d e v e g e s t i r e u n a v e l o c i t à e u n c o m p o r t a m e n t o a d e g u a t i a l l a p r o p r i a c a p a c i t à , a l l e c o n d i z i o n i d e l l a p i s t a , a l l e c o n d i z i o n i m e t e o e a l l ’ i n t e n s i t à d e l t r a f f i c o . 4 ) S c e l t a d e l l a d i r e z i o n e : l o s c i a t o r e a m o n t e d e v e t e n e r e u n a d i r e z i o n e c h e e v i t i i l p e r i c o l o d i c o l l i s i o n e c o n c h i s c i a a v a l l e . 5 ) P r e s t a r e a t t e n z i o n e a l l e t r a i e t t o r i e d e g l i a l t r i s c i a t o r i i n b a s e a l t i p o d i a t t r e z z a t u r a : s c i , s n o w b o a r d , t e l e m a r k . 6 ) I l s o r p a s s o p u ò e s s e r e e f f e t t u a t o a m o n t e o a v a l l e , a d e s t r a o a s i n i s t r a , m a n t e n e n d o s e m p r e u n a d i s t a n z a d i s i c u r e z z a . 7 ) S p a z i o m i n i m o p e r i l s o r p a s s o a b o r d o p i s t a : è b u o n a n o r m a n o n c u r v a r e s u l b o r d o d e l l a p i s t a e l a s c i a r e s p a z i o s u f f i c i e n t e p e r c o n s e n t i r e i l s o r p a s s o . 8 ) A t t r a v e r s a m e n t o e i n c r o c i o : p r i m a d i i m m e t t e r s i s u u n a p i s t a , c o n t r o l l a r e v i s i v a m e n t e a m o n t e e a v a l l e p e r e v i t a r e p e r i c o l i . 9 ) S o s t a r e s o l o a i b o r d i d e l l a p i s t a o i n z o n e b e n v i s i b i l i . I n c a s o d i c a d u t a , l i b e r a r e l a p i s t a a l p i ù p r e s t o . 1 0 ) M a i a p i e d i s u l l e p i s t e : v i e t a t o p e r c o r r e r e l e p i s t e a p i e d i o c o n r a c c h e t t e d a n e v e , s a l v o c a s i d i n e c e s s i t à e s o l o l u n g o i b o r d i . 1 1 ) R i s p e t t o d e l l a s e g n a l e t i c a : t u t t i g l i s c i a t o r i d e v o n o r i s p e t t a r e l a s e g n a l e t i c a e l e i n d i c a z i o n i d i s i c u r e z z a . 1 2 ) A s s i c u r a z i o n e o b b l i g a t o r i a e c o m p o r t a m e n t o i n c a s o d ’ i n c i d e n t e : o g n i s c i a t o r e d e v e p o s s e d e r e u n a c o p e r t u r a a s s i c u r a t i v a p e r r e s p o n s a b i l i t à c i v i l e v e r s o t e r z i e p r e s t a r e s o c c o r s o i n c a s o d i i n c i d e n t e . 1 3 ) S t a t o d i a l t e r a z i o n e : v i e t a t o s c i a r e i n s t a t o d i e b b r e z z a o s o t t o l ’ e f f e t t o d i s o s t a n z e t o s s i c o l o g i c h e . 1 4 ) S c i a t o r i c o n d i s a b i l i t à : o c c o r r e p r e s t a r e p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l e l o r o t r a i e t t o r i e , g a r a n t e n d o p r i o r i t à e s i c u r e z z a n e g l i i m p i a n t i e i n d i s c e s a .