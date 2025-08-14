R o m a , 1 4 a g o . - ( A d n k r o n o s ) - O n d a t a d i r e a z i o n i a l l ' i n t e r v i s t a a l l ' A d n k r o n o s d e l l a l e a d e r d e l P d E l l y S c h l e i n . D a l l a m a g g i o r a n z a r i b a t t o n o c h e l ' e s e c u t i v o h a g i à r i s p o s t o c o n i f a t t i a l l e s u e c r i t i c h e . D a l p a r t i t o D e m o c r a t i c o , i n v e c e , s o t t o l i n e a n o c o m e l a S c h l e i n a b b i a m e s s o b e n e i n l u c e l e p r o b l e m a t i c h e d e l P a e s e . " O r m a i E l l y S c h l e i n c i h a a b i t u a t o a l l e b a r z e l l e t t e : c o n 5 0 0 m i l i o n i p r e t e n d e r e b b e d i a u m e n t a r e g l i s t i p e n d i d e i d o c e n t i i t a l i a n i i n m i s u r a t a l e d a p a r i f i c a r l i a l l a m e d i a e u r o p e a , r e n d e r e g r a t u i t i t u t t i i l i b r i d i t e s t o e c r e a r e p i ù m e n s e " . C o s ì G i u s e p p e V a l d i t a r a , m i n i s t r o d e l l ' I s t r u z i o n e e d e l M e r i t o c o m m e n t a n d o l ' i n t e r v i s t a a l l ' A d n k r o n o s d e l l a l e a d e r d e l P d E l l y S c h l e i n . " L ' o n o r e v o l e S c h l e i n s a c h e n e l l a s c o r s a l e g g e d i b i l a n c i o a b b i a m o i n c r e m e n t a t o l e r i s o r s e p e r i l c o m p a r t o s c u o l a d i o l t r e 4 , 6 m i l i a r d i d i e u r o p e r i l 2 0 2 5 c o n u n s a l d o p o s i t i v o d e l l ' 8 , 9 % ? D a t i c e r t i f i c a t i d a g l i u f f i c i s t u d i d i C a m e r a e S e n a t o - e v i d e n z i a V a l d i t a r a a l l ' A d n k r o n o s - . S a c h e , p e r l e m e n s e , s o l o n e l l ' u l t i m o a n n o s c o l a s t i c o a b b i a m o d e s t i n a t o a i c o m u n i 5 1 6 m i l i o n i ? E v i d e n t e m e n t e n o n l o s a , a l t r i m e n t i a v r e b b e e v i t a t o d i f a r e p o l e m i c h e s e n z a s e n s o . E c o m u n q u e v o g l i o r a s s i c u r a r l a : p e r l ' a n n o 2 0 2 6 c o n t i n u e r e m o a d e s t i n a r e a l b i l a n c i o d e l l a s c u o l a u l t e r i o r i , s i g n i f i c a t i v i f i n a n z i a m e n t i " . " E l l y S c h l e i n h a p o s t o g i u s t a m e n t e l ’ a c c e n t o s u i n o d i c e n t r a l i p e r r i l a n c i a r e l o s v i l u p p o i t a l i a n o . I l p u n t o d i p a r t e n z a è c h e l a n o s t r a e c o n o m i a s i s t a f e r m a n d o , a l d i l à d e l t r i o n f a l i s m o d i c o m o d o c o n c u i i l g o v e r n o M e l o n i c o m m e n t a i d a t i c o n g i u n t u r a l i " . L o d i c e i l s e n a t o r e d e l P d A n t o n i o M i s i a n i , c o m m e n t a n d o l ' i n t e r v i s t a d i E l l y S c h l e i n a l l ' A d n k r o n o s . " E s a l t a n o l a c r e s c i t a d e l l ’ o c c u p a z i o n e , m a q u a n d o s i a n a l i z z a n o i d a t i s i s c o p r e c h e r i g u a r d a q u a s i d e l t u t t o g l i o v e r - 5 0 . S i v a n t a n o d e l c a l o d e l l o s p r e a d , m a n e s s u n o d i c e c h e q u e l l o i t a l i a n o è i l t e r z o p e g g i o r e d ’ E u r o p a , b e n p i ù a l t o d i q u e l l i d i G r e c i a , S p a g n a e P o r t o g a l l o . N e l f r a t t e m p o , n e l s e c o n d o t r i m e s t r e d e l 2 0 2 5 s i a m o a c r e s c i t a n e g a t i v a , c o n i d a z i d i T r u m p c h e a g g r a v e r a n n o l a s i t u a z i o n e , p e r c h é l a s v o l t a p r o t e z i o n i s t i c a v o l u t a d a g l i a m i c i a m e r i c a n i d e l l a M e l o n i c i c o s t e r à l a p e r d i t a d i i m p o r t a n t i q u o t e d i m e r c a t o e s t e r o e d i m o l t i s s i m i o c c u p a t i " , p r o s e g u e i l r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a d e l P d . " I l n o s t r o g o v e r n o p u r t r o p p o è r i m a s t o a c a r i s s i m o a m i c o e i l p i a n o d i s o s t e g n o a n n u n c i a t o a d a p r i l e d a l l a p r e m i e r è s c o m p a r s o d a i r a d a r . C o s a a n c o r p i ù g r a v e , l ’ e s e c u t i v o d i d e s t r a n o n h a l a p i ù p a l l i d a i d e a d i c o m e f a r e r i p a r t i r e l ’ e c o n o m i a . I l m o d e l l o d i s v i l u p p o t r a i n a t o d a l l e e s p o r t a z i o n i s t a v e n e n d o m e n o e d i v e n t a e s s e n z i a l e r a f f o r z a r e l a d o m a n d a i n t e r n a , s o s t e n e n d o i r e d d i t i d e l l e f a m i g l i e , a n c h e c o n l ’ i n t r o d u z i o n e d i u n s a l a r i o m i n i m o e c o n m i s u r e p e r t a g l i a r e i l c o s t o d e l l ’ e n e r g i a e c o n t e n e r e i p r e z z i d e i g e n e r i d i p r i m a n e c e s s i t à . C i s o n o d a q u e s t o p u n t o d i v i s t a e s p e r i e n z e i n t e r e s s a n t i i n E u r o p a c h e p o t r e b b e r o e s s e r e r e p l i c a t e a n c h e i n I t a l i a " , s p i e g a M i s i a n i . " I l s e c o n d o p u n t o s u c u i g i u s t a m e n t e i n s i s t e l a s e g r e t a r i a d e l P d è l a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e . L ’ I t a l i a s i s t a d e i n d u s t r i a l i z z a n d o n e l s i l e n z i o d e l g o v e r n o , c h e h a a s s i s t i t o i m p a s s i b i l e a 2 8 m e s i d i c a l o q u a s i i n i n t e r r o t t o d e l l a p r o d u z i o n e m a n i f a t t u r i e r a . L a d e s t r a p e n s a d i c a v a r s e l a s c a r i c a n d o l e c o l p e s u l G r e e n D e a l e u r o p e o . M a è u n a t e s i c h e n o n r e g g e . I l G r e e n D e a l v a l e a n c h e p e r l a S p a g n a , c h e c r e s c e a d u n a v e l o c i t à q u a t t r o v o l t e s u p e r i o r e a l l a n o s t r a " , p r o s e g u e i l s e n a t o r e d e l P d . " L a v e r i t à è c h e , a l n e t t o d e l l e c o r r e z i o n i p u r n e c e s s a r i e d e l p r o c e s s o e u r o p e o d i d e c a r b o n i z z a z i o n e , a b b i a m o b i s o g n o d i u n a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e v e r a , i n g r a d o d i a c c e l e r a r e l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e e v e r d e d e l n o s t r o s i s t e m a i n d u s t r i a l e e r i l a n c i a r e l a p r o d u t t i v i t à , c h e i n v e c e s i s t a p e r i c o l o s a m e n t e c o n t r a e n d o " , c o n c l u d e M i s i a n i . “ L e p a r o l e d i E l l y S c h l e i n s o n o c h i a r e : a l l a s c u o l a n o n s e r v o n o m i s u r e s p o t , s e r v o n o i n v e s t i m e n t i . È o r a d i s m e t t e r l a c o n i t a g l i m a s c h e r a t i d a r i f o r m e e c o n u n a p p r o c c i o c h e g u a r d a a l l a s c u o l a e s c l u s i v a m e n t e c o m e l u o g o d o v e i m p o r r e o r d i n e e d i s c i p l i n a , i n v e c e c h e c o l t i v a r e c r e s c i t a , i n c l u s i o n e e o p p o r t u n i t à " s c r i v e I r e n e M a n z i , r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e s c u o l a d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , c o m m e n t a n d o l ' i n t e r v i s t a d e l l a s e g r e t a r i a d e m S c h l e i n a l l ' A d n k r o n o s . " N o n s i m i g l i o r a l a s c u o l a s o l o c o n m i s u r e a u t o r i t a r i e , m a c o n p i ù r i s o r s e . Q u e l l o c h e v e d i a m o è u n d i s e g n o c h i a r o : m e n t r e s i a n n u n c i a n o n u o v e r e g o l e s e m p r e p i ù s e v e r e p e r g l i s t u d e n t i , s i t a g l i a n o c a t t e d r e , s i a c c o r p a n o s c u o l e e s i i m p o v e r i s c e l ’ o f f e r t a e d u c a t i v a . I l g o v e r n o p a r l a d i m e r i t o , m a t a g l i a g l i s t r u m e n t i c h e p o s s o n o o f f r i r e a t u t t i e t u t t e r e a l i o p p o r t u n i t à : i n s e g n a n t i , p r o g e t t i , s p a z i ” . " L a S c h l e i n c o p r e i l s u o f a l l i m e n t o p o l i t i c o c o n u n a s e r i e d i b u g i e " d i c h i a r a i n u n a n o t a i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F I , M a u r i z i o G a s p a r r i . " C r i t i c a i l c e n t r o d e s t r a s u l l a v o r o s c u o l e e s a n i t à . M a n e g a l ' e v i d e n z a . G r a z i e a l g o v e r n o d i c e n t r o d e s t r a i l n u m e r o d e g l i o c c u p a t i è c r e s c i u t o d i p i ù d i 1 m i l i o n e e l a d i s o c c u p a z i o n e è c r o l l a t a a l 6 , 1 % . L ' 8 0 % d e i n u o v i p o s t i d i l a v o r o s o n o a t e m p o i n d e t e r m i n a t o . T u t e l a n d o l a v o r o e i m p r e s a s i h a u n i n c r e m e n t o d e l l ' o c c u p a z i o n e , m e n t r e i n v e c e l e s i n i s t r e c o n i l r e d d i t o d i c i t t a d i n a n z a h a n n o p r e s o p e r i f o n d e l l i g l i i t a l i a n i , s p r e c a t o m i l i a r d i e n o n h a n n o f a t t o c r e s c e r e l ' o c c u p a z i o n e " . " P e r q u a n t o r i g u a r d a l a s a n i t à , s e t t o r e i n c u i F o r z a I t a l i a h a p r e d i s p o s t o u n v a s t o p i a n o d i a z i o n e - s o t t o l i n e a G a s p a r r i - è i n n e g a b i l e c h e l e r i s o r s e m e s s e a t t u a l m e n t e i n b i l a n c i o h a n n o t o c c a t o i l r e c o r d d e l l a s t o r i a i t a l i a n a . I n c r e m e n t a n d o g l i s t a n z i a m e n t i d e i g o v e r n i p r e c e d e n t i e a t t i v a n d o i n i z i a t i v e s u l i s t a d ' a t t e s a e s u a l t r i t e m i p r i o r i t a r i p e r l a t u t e l a d e l l a s a l u t e d e g l i i t a l i a n i . P e r q u a n t o r i g u a r d a l a s c u o l a e l ' i s t r u z i o n e s o n o s t a t e i n t r o d o t t e m o l t e n o v i t à . E p e r a l l a r g a r e i d i r i t t i d e i r a g a z z i s e g n a l i a m o , t r a l e t a n t e , l a m i s u r a v o l u t a f o r t e m e n t e d a l m i n i s t r o B e r n i n i p e r a b o l i r e g l i a s s u r d i q u i z d ' i n g r e s s o a m e d i c i n a . L a S c h l e i n v i v e f u o r i d a l l a r e a l t à , u n d e l i r i o i d e o l o g i c o c h e i m p e d i r à a l l a s i n i s t r a d i p r o p o r s i c o m e a l t e r n a t i v a d i g o v e r n o g r a z i e a l l a i m m a t u r i t à e v i d e n t e d e l s u o g r u p p o d i r i g e n t e e d a l l e m e n z o g n e s u c u i b a s a l a s u a p o l i t i c a f a l l i m e n t a r e ” . " L ' i n t e r v i s t a d e l l a S c h l e i n è v e r a m e n t e s u r r e a l e . P a r l a p e r s l o g a n e d e s c r i v e u n a r e a l t à c h e n o n e s i s t e . . . ' ' . R a f f a e l e N e v i , p o r t a v o c e n a z i o n a l e d i F i e f e d e l i s s i m o d i A n t o n i o T a j a n i , r e p l i c a p u n t o p e r p u n t o a l l a s e g r e t a r i a d e m E l l y S c h l e i n i n t e r v i s t a t a d a l l ' A d n k r o n o s . ' ' L a v e r i t à - a v v e r t e l ' e s p o n e n t e a z z u r r o - è c h e n o n h a n n o n é u n p a r t i t o n é u n a c o a l i z i o n e c o e s i s u l l e q u e s t i o n i f o n d a m e n t a l i c o m e l a p o l i t i c a e s t e r a e d i d i f e s a e d e l l a s i c u r e z z a , l a p o l i t i c a e u r o p e a , l e p o l i t i c h e a m b i e n t a l i e d e n e r g e t i c h e , l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i , l o s v i l u p p o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e . N u l l a d i n u l l a . . . ' ' . S e c o n d o N e v i ' ' l ' u n i c a c o s a c h e è c h i a r a a g l i i t a l i a n i è c h e c o n l a s i n i s t r a a v r a n n o p i ù t a s s e , p i ù s p e s a i m p r o d u t t i v a , m e n o m e r i t o c r a z i a , z e r o i n f r a s t r u t t u r e e p o l i t i c h e e n e r g e t i c h e . L a S c h l e i n d o v r e b b e d i r c i c o m e p e n s a n o d i f r o n t e g g i a r e i l r a d d o p p i o a l 2 0 4 0 d e l f a b b i s o g n o e n e r g e t i c o d e l p a e s e s e n z a n u c l e a r e " . " E ’ a n c h e c h i a r o - s o t t o l i n e a N e v i a l l ' A d n k r o n o s - c h e r i a p r i r e b b e r o i c o n f i n i a g l i i m m i g r a t i c l a n d e s t i n i e r e g a l e r e b b e r o l a c i t t a d i n a n z a a t u t t i s e n z a m e r i t o " . I n s o m m a , a s s i c u r a i l p o r t a v o c e d e l p a r t i t o f o r z i s t a , " c o n n o i l ’ I t a l i a d i m i n u i s c e l e t a s s e , s e m p l i f i c a , s b u r o c r a t i z z a , a b b a t t e l ' i d e o l o g i a g r e e n . Q u i n d i f a c r e s c e r e l ’ e c o n o m i a , a u m e n t a p o s t i d i l a v o r o e c o n t a n e l m o n d o p e r c h é c r e d i b i l e e c o e r e n t e " . F o r z a I t a l i a , c o n c l u d e , è " i l p e r n o d i q u e s t a p o l i t i c a c h e s t a d a n d o b u o n i f r u t t i e c h e s i a m o c e r t i c h e g l i i t a l i a n i s t a n n o a p p r e z z a n d o e c o n t i n u e r a n n o a d a p p r e z z a r e " . S a l a r i o m i n i m o ? " S o l i t a f u f f a " . S u l n u c l e a r e " n o n s i c a p i s c e q u a l e s i a l a p o s i z i o n e d e l P d " . S u l l ' i m m i g r a z i o n e , i n v e c e , " l a s i n i s t r a n o n v e d e l ' o r a d i s p a l a n c a r e l e p o r t e a i m i g r a n t i i r r e g o l a r i " . F r a n c e s c o F i l i n i , d e p u t a t o e r e s p o n s a b i l e d e l p r o g r a m m a d i F r a t e l l i d ' I t a l i a , b o c c i a s e n z a m e z z i t e r m i n i l e p r o p o s t e d e l l a s e g r e t a r i a d e m E l l y S c h l e i n , c h e i n u n ' i n t e r v i s t a a l l ' A d n k r o n o s h a l a n c i a t o l a s f i d a a G i o r g i a M e l o n i i n v i s t a d e l l e p r o s s i m e e l e z i o n i . " Q u a n d o l a s i n i s t r a h a g o v e r n a t o , h a l a s c i a t o u n a s i t u a z i o n e d i s a s t r o s a p r o p r i o s u i t e m i c h e o g g i l a s e g r e t a r i a d e l P d d i c e , c o n s e m p l i c i s l o g a n , d i v o l e r r i s o l v e r e . M a d a l e i n o n a r r i v a n o p r o p o s t e c o n c r e t e , s o l o p r o p a g a n d a s p i c c i o l a " , a f f e r m a F i l i n i a l l ' A d n k r o n o s . L a l e a d e r d e m h a r i s p o l v e r a t o l a p r o p o s t a s u l s a l a r i o m i n i m o , m a d a F r a t e l l i d ' I t a l i a a r r i v a u n a c h i u s u r a n e t t a : " L a s i n i s t r a s e m b r a c r e d e r e c h e b a s t i a p p r o v a r e u n a l e g g e p e r f a r c r e s c e r e g l i s t i p e n d i , c o m e p e r m a g i a . N o n è n e p p u r e c h i a r o s e q u e l s a l a r i o d e b b a e s s e r e p a g a t o d a l l o S t a t o o d a l l e i m p r e s e . È l a s o l i t a ' f u f f a ' . L ' u n i c a c h e f i n o r a è r i u s c i t a a d a u m e n t a r e g l i s t i p e n d i è s t a t a G i o r g i a M e l o n i , t a g l i a n d o i l c u n e o f i s c a l e " , a t t a c c a i l d e p u t a t o , l e g g e n d o n e l l e p a r o l e d i S c h l e i n " u n a c o n t i n u a c o m p e t i z i o n e i n t e r n a a l c a m p o p r o g r e s s i s t a s u c h i r i e s c e a s p a r a r l a p i ù g r o s s a " . S u l p r e z z o d e l l ' e n e r g i a , F i l i n i r i c o n o s c e : " M e n o m a l e c h e S c h l e i n s i è s v e g l i a t a " . E a g g i u n g e : " N o i c h i e d i a m o l a r i f o r m a d e l m e r c a t o e l e t t r i c o e u r o p e o d a q u a n d o c i s i a m o i n s e d i a t i , l a v o r a n d o i n s e d e U e p e r l a s e p a r a z i o n e d e i m e r c a t i d e l l ' e n e r g i a . M i m e r a v i g l i o c h e l a s e g r e t a r i a d e l P d n o n l o s a p p i a . O r a c h e i d e m s i s o n o a c c o r t i d e l p r o b l e m a , s i u n i s c a n o a n o i i n q u e s t a b a t t a g l i a " . I l p a r l a m e n t a r e t o r n a p o i a i n s i s t e r e s u l l a n e c e s s i t à d i i n v e s t i r e n e l n u c l e a r e , s f i d a n d o i d e m a u s c i r e d a l l ' a m b i g u i t à : " N o n s i c a p i s c e q u a l e s i a l a l o r o l i n e a i n m e r i t o " . C a p i t o l o i n f l a z i o n e : " M e n t r e l a s i n i s t r a a g i t a s l o g a n , i l g o v e r n o è i n t e r v e n u t o c o n c r e t a m e n t e p e r d i f e n d e r e i l p o t e r e d ' a c q u i s t o d e g l i i t a l i a n i : r i d u z i o n e d e l c u n e o f i s c a l e g i à t r a l e p r i m e m i s u r e , r i v a l u t a z i o n e d e l l e p e n s i o n i ( i n q u e s t i a n n i l e m i n i m e s o n o s t a t e r i v a l u t a t e a n c h e d e l 1 2 0 % s u l l ' i n d i c e d e l l ' i n f l a z i o n e ) e i n i z i a t i v e a s o s t e g n o d e l l e f a s c e p i ù d e b o l i d e l l a p o p o l a z i o n e c o m e l a C a r t a d e d i c a t a a t e " . Q u a n t o a l l ' o c c u p a z i o n e , F i l i n i r e s p i n g e l ' a c c u s a d i a v e r a u m e n t a t o i l p r e c a r i a t o : " N o n è v e r o , c o m e d i c e S c h l e i n , c h e i n I t a l i a s o n o t u t t i p r e c a r i : l a m a g g i o r p a r t e d e i l a v o r a t o r i h a u n c o n t r a t t o a t e m p o i n d e t e r m i n a t o . C o n l a n o s t r a p o l i t i c a d e l ' p i ù a s s u m i , m e n o p a g h i ' s t i a m o i n c e n t i v a n d o p r o p r i o l ' o c c u p a z i o n e s t a b i l e " . I n f i n e , i l t e m a i m m i g r a z i o n e : " L a s i n i s t r a , c h e c e r c a d i s a b o t a r e l e a z i o n i d e l g o v e r n o , n o n v e d e l ' o r a d i s p a l a n c a r e l e p o r t e a l l ' i m m i g r a z i o n e i l l e g a l e , p e r c h é l a v e r i t à è c h e n o n h a n n o m a i a v u t o u n o s t r a c c i o d i p r o p o s t a " , c o n c l u d e i l p a r l a m e n t a r e d i F d i . " M i s e m b r a n o l u o g h i c o m u n i e s l o g a n a c u i m a n c a s e m p r e i l c o m e " c o m m e n t a i l l e a d e r d i A z i o n e C a r l o C a l e n d a . " C o s a f a r e b b e s u e n e r g i a , g i u s t i z i a , r e g i o n i e s a n i t à , r i a r m o e u r o p e o e t c . S e v u o i c a n d i d a r t i a g u i d a r e i l P a e s e d e v i e s s e r e i n g r a d o a v e r e u n ’ i d e a d i P a e s e " . " I l f a l l i m e n t o d i M e l o n i è n e i n u m e r i c h e l a i n c h i o d a n o s u o g n i f r o n t e : d a l l a t a s s a z i o n e a i s a l a r i , d a l l a p r o d u t t i v i t à a i t e m p i d ’ a t t e s a p e r l a S a n i t à , p e r n o n p a r l a r e d e l t u r i s m o e d e l l a s i c u r e z z a . C o s t r u i r e u n ’ a l t e r n a t i v a i n g r a d o d i r e c u p e r a r e c r e d i b i l i t à e c o n s e n s o è i l d o v e r e c h e a b b i a m o , m a o l t r e a i c i n q u e a m b i t i c o n d i v i s i b i l i c h e S c h l e i n e l e n c a v a c o s t r u i t a u n ’ a l t e r n a t i v a f o n d a t a s u l f e d e r a l i s m o e u r o p e o , s u l l ’ i n n o v a z i o n e , s u l l a p r o m o z i o n e d e l l e l i b e r t à i n d i v i d u a l i e s u l l a d i f e s a d e l l a l i b e r t à d i r i c e r c a s c i e n t i f i c a " . L o d i c e R i c c a r d o M a g i , c o m m e n t a n d o l ' i n t e r v i s t a d i E l l y S c h l e i n a l l ' A d n k r o n o s . " P o i c ' è u n d a t o d i m e t o d o : l ' a l t e r n a t i v a s i c o s t r u i s c e c o n i l c o n f r o n t o p o l i t i c o c o s t a n t e e q u o t i d i a n o : d a s e m p r e c h i e d i a m o u n t a v o l o d i c o n f r o n t o p e r m a n e n t e d e l l e o p p o s i z i o n i , u n l u o g o i n c u i s i c o n d i v i d a n o l e p r o p o s t e , s e n z a n a s c o n d e r e d i f f e r e n z e e d i s t a n z e m a l a v o r a n d o p e r c o m p o r l e p o l i t i c a m e n t e " , p r o s e g u e i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a . " D i q u e s t o è d o v r e b b e f a r s e n e c a r i c o E l l y S c h l e i n : s e è d a v v e r o t e s t a r d a m e n t e u n i t a r i a , c o m e r i p e t e s e m p r e , a l l o r a è a r r i v a t o i l m o m e n t o d i r i u n i r e t u t t i i n t o r n o a u n t a v o l o e l e i h a i l d o v e r e p o l i t i c o , i n q u a n t o s e g r e t a r i a d e l p r i n c i p a l e p a r t i t o d i o p p o s i z i o n e , d i f a r s i g a r a n t e d i t u t t i e p e r t u t t i , s e n z a a c c e t t a r e v e t i e c o n t r o v e t i , s e n z a c h e n e s s u n o s i p o n g a c o n u n a t t e g g i a m e n t o d i s u p e r i o r i t à m o r a l e , r i c o n o s c e n d o i l p e s o s p e c i f i c o d i o g n u n o , c i m a n c h e r e b b e , m a v a l o r i z z a n d o l e p r o p o s t e e i p u n t i d i v i s t a d i o g n i p a r t i t o p e r c h é s o l o c o s ì p o s s i a m o o f f r i r e u n a o f f e r t a e l e t t o r a l e v i n c e n t e c o n t r o q u e s t a d e s t r a " , c o n c l u d e M a g i . " G l i o b i e t t i v i c h e i n t r o d u c e S c h l e i n s o n o a s s o l u t a m e n t e c o n d i v i s i b i l i " m a " i n v i t o S c h l e i n a n o n p a r l a r e s o l o a l s u o p a r t i t o p e r c e r c a r e d i c a p i r e c o m e s i c o s t r u i s c e l ' a l l e a n z a c o n s i d e r a n d o i p i l a s t r i f o n d a m e n t a l i d e l l a c a s a c h e s t i a m o a n d a n d o a c o s t r u i r e , p e r c h é l a c a s a n o n s i p u ò c o s t r u i r e s u u n s o l o p i l a s t r o " . L o d i c e A n g e l o B o n e l l i c o m m e n t a n d o l ' i n t e r v i s t a d e l l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n a l l ' A d n k r o n o s . " L a d e s t r a s i p u ò b a t t e r e e n o i s i a m o i n c o n d i z i o n i d i f a r l o " , è l a p r e m e s s a d e l d e p u t a t o d i A v s e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e , c h e s p i e g a a l l ' A d n k r o n o s : " M a m i p e r m e t t o d i d i r e c h e q u e l l o c h e m a n c a , p e r n o i , n e l r a g i o n a m e n t o d e l l a S c h l e i n è i l t e m a d e l l a c e n t r a l i t à e c o l o g i c a , u n e l e m e n t o f o n d a m e n t a l e c h e c i p e r m e t t i a m o d i i n t r o d u r r e p e r c h é c o n i l g o v e r n o M e l o n i s o n o s t a t e m e s s e i n d i s c u s s i o n e c o n q u i s t e a m b i e n t a l i f o r t i s s i m e " . S e c o n d o B o n e l l i , " d o b b i a m o f a r c o m p r e n d e r e a g l i i t a l i a n i c o m e s i a f o n d a m e n t a l e c o s t r u i r e u n a p o l i t i c a s u l c l i m a p e r c h é q u e s t a r i d u c e i c o s t i e n e r g e t i c i e c o n s e n t e d i p r e v e n i r e d i s a s t r i a m b i e n t a l i . Q u e l l o c h e s t a f a c e n d o i l g o v e r n o , p u n t a n d o s u l g a s , c o n d a n n a f a m i g l i e e i m p r e s e a p a g a r e b o l l e t t e s e m p r e p i ù a l t e " . P e r i l p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e , " S c h l e i n p a r l a a l s u o p a r t i t o m a p e n s o c h e s a r e b b e a u s p i c a b i l e c o m p r e n d e r e c h e l ' a l t e r n a t i v a a l l a d e s t r a n o n s i c o s t r u i s c e s o l o c o n i l P d m a c o n i l g i u s t o e q u i l i b r i o p r o g r a m m a t i c o e p o l i t i c o c o n l e f o r z e c h e h a n n o u n r u o l o e u n r a d i c a m e n t o n e l l a s o c i e t à " . Q u i n d i , p e r B o n e l l i , " i l t e m a d e l l a g i u s t i z i a s o c i a l e e c l i m a t i c a , d e l l a v o r o , d i u n g r a n d e p i a n o i n f r a s t r u t t u r a l e c h e r i l a n c i i l t r a s p o r t o p u b b l i c o , d e l l a d i f e s a d e l s u o l o a n c h e d a l r i s c h i o s i s m i c o e q u e l l o d e l l ' a c q u a p u b b l i c a s o n o t e m i c h e n o n v a n n o d i m e n t i c a t i " . " A l l e p r o v o c a z i o n i d i S c h l e i n e s i n i s t r a r i s p o n d i a m o , a l s o l i t o , c o n i f a t t i . R e c o r d d i o c c u p a t i d a l 2 0 0 4 , 1 3 6 m i l i a r d i s u l f o n d o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , s t a n z i a m e n t o r e c o r d p e r l a s t o r i a d e l n o s t r o P a e s e , p r o v v e d i m e n t i c o n c r e t i c h e v a n n o n e l l a d i r e z i o n e d i r i p o r t a r e l e n o s t r e c i t t à a e s s e r e s i c u r e e v i v i b i l i , c o m e n e l c a s o d e l d e c r e t o s i c u r e z z a d i r e c e n t e a p p r o v a z i o n e " . M a s s i m i l i a n o R o m e o , c a p o g r u p p o d e l l a L e g a a l S e n a t o , r e p l i c a a l l a s e g r e t a r i a d e m , E l l y S c h l e i n i n t e r v i s t a t a d a l l ' A d n k r o n o s . " F a r i f l e t t e r e - i r o n i z z a R o m e o i n t e r p e l l a t o d a l l ' A d n k r o n o s - c h e t u t t e l e i d e e , a d e t t a l o r o r i v o l u z i o n a r i e , e m e r g a n o s o l o q u a n d o s o n o a l l ’ o p p o s i z i o n e . D o v ’ e r a l a p r o p o s t a d e l s a l a r i o m i n i m o d u r a n t e i g o v e r n i d i s i n i s t r a ? D o v ’ e r a t u t t a q u e s t a a t t e n z i o n e a l l a s a n i t à q u a n d o n e g l i a n n i i n c u i h a n n o g u i d a t o l ' I t a l i a h a n n o c h i u s o o s p e d a l i , t a g l i a t o p o s t i l e t t o e c o n s e n t i t o c h e m e d i c i e i n f e r m i e r i a b b a n d o n a s s e r o i l s e r v i z i o p u b b l i c o ? ' ' , s i c h i e d e a n c o r a i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l l a L e g a . " I m b a r a z z a n t e p o l e m i c a d a p a r t e d i E l l y S c h l e i n s u l l a s c u o l a " d i c h i a r a i l d e p u t a t o d e l l a L e g a e c a p o g r u p p o i n C o m m i s s i o n e C u l t u r a , S c i e n z a e I s t r u z i o n e R o s s a n o S a s s o . " S e c o n d o i l s e g r e t a r i o d e l P d , u n a v o l t a a l G o v e r n o l e i i n v e s t i r e b b e 5 0 0 m i l i o n i d i e u r o n e l l a s c u o l a a l l o s c o p o , n e l l ' o r d i n e , d i : a u m e n t a r e l o s t i p e n d i o a c i r c a u n m i l i o n e d i i n s e g n a n t i ; r e n d e r e g r a t u i t i i l i b r i d i t e s t o p e r c i r c a 3 m i l i o n i d i s t u d e n t i e c o s t r u i r e p i ù m e n s e . È i m b a r a z z a n t e c o m e u n a l e a d e r d i p a r t i t o n o n s i r e n d a m i n i m a m e n t e c o n t o d i n u m e r i e s i t u a z i o n i r e a l i , c o n q u e l l a c i f r a n o n s i p o t r e b b e f a r e n e m m e n o i l 1 0 % d i q u e l l o c h e l e i r a c c o n t a , q u a l c u n o c h e n e l s u o p a r t i t o s i o c c u p a d i s c u o l a e d i c o n t i p u b b l i c i l e s u g g e r i s c a d i t a c e r e , l e e v i t e r e b b e f i g u r e p e n o s e . A l l a i n c a u t a S c h l e i n r i c o r d o g l i i n v e s t i m e n t i , c e r t i f i c a t i d a g l i u f f i c i s t u d i d i C a m e r a e S e n a t o , c h e g r a z i e a l l a L e g a e a l m i n i s t r o V a l d i t a r a c i s o n o s t a t i n e l l ' u l t i m o a n n o n e l c o m p a r t o s c u o l a : 4 , 6 m i l i a r d i d i e u r o " . " C e r t o , p o c h i r i s p e t t o a g l i o l t r e 1 4 0 m i l i a r d i d i e u r o s p r e c a t i d a P d e M 5 s p e r i l s u p e r b o n u s , s i t u a z i o n e c h e h a c a u s a t o u n a g g r a v i o p a z z e s c o p e r l e c a s s e d e l l o S t a t o , c h e p e s e r à s u l l e f u t u r e g e n e r a z i o n i e c h e n o n c i c o n s e n t e d i f a r e t u t t i g l i i n v e s t i m e n t i c h e v o r r e m m o , m a c h e c i ò n o n o s t a n t e n o n m a n c h e r a n n o a n c h e p e r i l p r o s s i m o a n n o . C o s ì c o m e n o n m a n c h e r a n n o u l t e r i o r i r e g o l e c h e i l m i n i s t r o V a l d i t a r a s t a g i u s t a m e n t e r i p r i s t i n a n d o , p e r i l r i s p e t t o , i l m e r i t o e d i l d e c o r o n e l l a s c u o l a , r e g o l e n o n g r a d i t e a l l a S c h l e i n e a c e r t a s i n i s t r a . L a S c h l e i n a n c o r a u n a v o l t a h a d i m o s t r a t o p l a s t i c a m e n t e t u t t i i s u o i l i m i t i ” , c o n c l u d e . " D o p o l e s p i a g g e v u o t e s i p a s s a a d e s s o a l c a r o - v i t a , l a n u o v a h i t d e l l ’ e s t a t e " d i c e a l l ' A d n k r o n o s i l l e a d e r d i N o i m o d e r a t i , M a u r i z i o L u p i . " R i c o r d o a g l i a m i c i d e l l ’ o p p o s i z i o n e c h e l ’ i n f l a z i o n e i n p a s s a t o h a t o c c a t o p u n t e d e l l ’ 8 p e r c e n t o e o g g i è a l l ’ 1 , 7 . E t o r n a a g a l l a a n c h e i l s a l a r i o m i n i m o , c h e n o n è l a r i s p o s t a a l c a r o v i t a , c o m e v o r r e b b e r o f a r c r e d e r e . N o i v o g l i a m o i l s a l a r i o g i u s t o , a u m e n t a r e g l i s t i p e n d i c o n l a c o n t r a t t a z i o n e c o l l e t t i v a , l a d i m i n u z i o n e d e l l e t a s s e s u l l a v o r o e l a r i d u z i o n e d e l l a p r e s s i o n e f i s c a l e p e r l e f a m i g l i e . P e r n o i , p o i , l a v e r a s f i d a è a u m e n t a r e g l i s t i p e n d i a i g i o v a n i s o t t o i 3 5 a n n i . E l l y S c h l e i n s i i n v e n t a r i c e t t e n u o v e c h e s a n n o m o l t o d i a n t i c o , c o m e i l p a t t o c o n l a g r a n d e d i s t r i b u z i o n e , c h e è u n a s t r a d a g i à p e r c o r s a " . " D a l l a s a n i t à a l l a v o r o , d a l l a s c u o l a a i d i r i t t i , c ’ è u n ’ I t a l i a c h e n o n c i s t a . C h e n o n s i a c c o n t e n t a d e l l e p r o m e s s e m a n c a t e d e l c e n t r o d e s t r a e c h i e d e d i c a m b i a r e . L o f a r à n e l l e u r n e p e r l e r e g i o n a l i e p o i n e i p r o s s i m i a p p u n t a m e n t i e l e t t o r a l i " , c o m m e n t a q u i n d i l a c a p o g r u p p o d e l P d a l l a C a m e r a C h i a r a B r a g a . " P e r f a r l o s e r v e u n i m p e g n o c o m u n e d e l l e f o r z e d i o p p o s i z i o n e c h e s i c o s t r u i s c e a p a r t i r e d a l l e b a t t a g l i e c o m u n i c h e a b b i a m o f a t t o i n P a r l a m e n t o e c h e c o n t i n u e r e m o a p o r t a r e a v a n t i a n c h e s u a l t r i t e m i , a c o m i n c i a r e d a l l a p r o s s i m a l e g g e d i b i l a n c i o . P e r c h é M e l o n i a v r à g i à r a g g i u n t o q u a l c h e r e c o r d p e r d u r a t a , m a l a v i t a d e l l e i t a l i a n e e d e g l i i t a l i a n i n o n è c a m b i a t a i n m e g l i o : i l l o r o è u n r e c o r d q u o t i d i a n o d i c h i s o p p o r t a u n g o v e r n o c a p a c e s o l o d i p r o p a g a n d a e d i p o c h i f a t t i " , a g g i u n g e B r a g a .