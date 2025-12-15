R o m a , 1 5 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - È s t a t o f i r m a t o q u e s t a m a t t i n a u n a c c o r d o q u a d r o t r a l ’ U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a e l a F e d e r a z i o n e I t a l i a n a S c h e r m a : i l m a g n i f i c o r e t t o r e p r o f e s s o r N a t h a n L e v i a l d i G h i r o n e i l p r e s i d e n t e F i s p r o f e s s o r L u i g i M a z z o n e h a n n o s i g l a t o u n a i m p o r t a n t e c o l l a b o r a z i o n e a l l ’ i n s e g n a d e l l a r i c e r c a , d i d a t t i c a , f o r m a z i o n e . I d u e e n t i i n f a t t i – s i l e g g e n e l l ’ a c c o r d o - s i i m p e g n a n o a c o l l a b o r a r e , n e l r i s p e t t o d e i r i s p e t t i v i r u o l i e c o m p i t i i s t i t u z i o n a l i , a l f i n e d i p r o m u o v e r e e s v i l u p p a r e p r o g e t t i d i r i c e r c a , s t u d i o , f o r m a z i o n e e a g g i o r n a m e n t o . U t i l i z z a n d o i n p a r t i c o l a r m o d o l e r i s p e t t i v e s t r u t t u r e e r i s o r s e , m e z z i e p e r s o n a l e a t t i a g a r a n t i r e l ’ a t t u a z i o n e d i p r o g e t t i e i n i z i a t i v e . L ’ U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a è i l p r i m o c a m p u s u n i v e r s i t a r i o i n I t a l i a : 6 0 0 e t t a r i s u i q u a l i i n s i s t o n o , n o n s o l o a u l e e l a b o r a t o r i , m a a n c h e e n t i p u b b l i c i e p r i v a t i c h e a n i m a n o l a v i t a d i A t e n e o e c o n t r i b u i s c o n o a l l o s v i l u p p o d i r i c e r c a e i n n o v a z i o n e d i a l t o l i v e l l o . I n s t r e t t a c o l l a b o r a z i o n e c o n d i v e r s e F e d e r a z i o n i S p o r t i v e N a z i o n a l i d e l C o n i , s i s t a n n o s v i l u p p a n d o i m p o r t a n t i p r o g e t t i p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i s t r u t t u r e d e d i c a t e a v a r i e d i s c i p l i n e . “ S u g e l l i a m o o g g i u n p r i m o a t t o c o n c r e t o n e l l ’ u n i o n e d e l m o n d o d e l l a c u l t u r a e i l m o n d o d e l l a s c h e r m a : l ’ a c c o r d o r i e n t r a n e l l a c o l l a b o r a z i o n e i s t i t u z i o n a l e c e r c a t a e f a v o r i t a d a l l ’ U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a c o n i l m o n d o d e l l o s p o r t e i n q u e s t o c a s o c o n l a p r e s t i g i o s a F e d e r a z i o n e I t a l i a n a S c h e r m a ” , h a a f f e r m a t o i l r e t t o r e N a t h a n L e v i a l d i G h i r o n , c h e p r o s e g u e “ Q u e s t o f o r t e l e g a m e c o n i l m o n d o s p o r t i v o n e l c o r s o d e g l i a n n i h a p e r m e s s o a R o m a T o r V e r g a t a d i a c q u i s i r e u n q u a l i f i c a t o e x p e r t i s e n e l s e t t o r e , a n c h e g r a z i e a l l a i s t i t u z i o n e d e l C o r s o d i L a u r e a i n S c i e n z e M o t o r i e ” . “ L ’ A t e n e o c o n s i d e r a f o n d a n t i i v a l o r i t r a s m e s s i a t t r a v e r s o u n a s a n a e c o r r e t t a a t t i v i t à m o t o r i a - h a c o n c l u s o i l p r o f e s s o r L e v i a l d i G h i r o n - e s i i m p e g n a i n q u e s t o s e n s o a l l a p r o m o z i o n e d i a t t i v i t à d i r i c e r c a e f o r m a z i o n e n e i s e t t o r i d e l l a s a l u t e e d e l b e n e s s e r e , m a a n c h e n e l t u r i s m o e n e l t e m p o l i b e r o e n e l c a m p o d e l l ’ e s p r e s s i v i t à e d e l l a c r e a t i v i t à c o r p o r e a e a r t i s t i c a ” . I l p r e s i d e n t e d e l l a F e d e r a z i o n e I t a l i a n a S c h e r m a p r o f e s s o r L u i g i M a z z o n e , r i c o r d a n d o c o m e l a F i s s i a l a p i ù m e d a g l i a t a t r a l e f e d e r a z i o n i n a z i o n a l i , h a s o t t o l i n e a t o l ’ i m p o r t a n z a d e l l a c o l l a b o r a z i o n e : “ È u n v e r o o n o r e , e s o p r a t t u t t o u n a g r a n d e e m o z i o n e , s o t t o s c r i v e r e q u e s t o a c c o r d o q u a d r o c h e u n i s c e l a F e d e r a z i o n e I t a l i a n a S c h e r m a a l l ’ A t e n e o d i R o m a T o r V e r g a t a . S o t t o i l p r o f i l o i s t i t u z i o n a l e s i t r a t t a d i u n ’ i n t e s a s t r a t e g i c a , c h e s i f o n d a s u u n a c o m u n e v i s i o n e c h e v a l o r i z z a i l b i n o m i o v i r t u o s o t r a s p o r t e c u l t u r a . U n a s i n e r g i a d i e c c e l l e n z e , r i s p e t t i v a m e n t e s u l p i a n o a g o n i s t i c o e a c c a d e m i c o , c h e d à l u s t r o a l l ’ I t a l i a e c h e s i p r o p o n e , n e l l a c o n d i v i s i o n e d i q u e s t o p e r c o r s o , i l r a g g i u n g i m e n t o d i o b i e t t i v i c o n c r e t i e s e m p r e p i ù a m b i z i o s i ” . “ P r o f e s s i o n a l m e n t e e p e r s o n a l m e n t e , n o n p o s s o n e g a r l o , s o n o o r g o g l i o s o d i v e d e r e o g g i u n i t e d u e f a m i g l i e c h e s o n o p a r t i i n t e g r a n t i e i r r i n u n c i a b i l i d e l l a m i a v i t a – c o n c l u d e M a z z o n e , c h e è p r o f e s s o r e o r d i n a r i o e d i r e t t o r e d e l l a S c u o l a d i s p e c i a l i z z a z i o n e i n N e u r o p s i c h i a t r i a i n f a n t i l e a R o m a T o r V e r g a t a e a t t u a l m e n t e d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i I n c l u s i o n e S o c i a l e d e l C O N I - “ A i v e r t i c i d e l l ’ A t e n e o e a l m i o C o n s i g l i o f e d e r a l e v a i l r i n g r a z i a m e n t o p e r a v e r c r e d u t o i n q u e s t o p r o g e t t o c h e s a r à v a l o r e a g g i u n t o t a n t o p e r T o r V e r g a t a q u a n t o p e r l a s c h e r m a i t a l i a n a ” .