R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - D a i g i u d i c i t r i b u t a r i a M a t e r a , d a l ' c o m p l e a n n o ' d e l l a S c a l a d i M i l a n o a l f o n d o p e r l e f a m i g l i e d e i l a v o r a t o r i v i t t i m e d i i n f o r t u n i e g l i s t a n z i a m e n t i p e r l e f o r z e d i s i c u r e z z a p e r M i l a n o - C o r t i n a : a m m o n t a n o a c i r c a 2 1 1 m i l i o n i d i e u r o p e r l e m i s u r e e l e m i c r o - m i s u r e d i u n n u o v o p a c c h e t t o d i r i f o r m u l a z i o n i d e l g o v e r n o . I n t a n t o s i a t t e n d e p e r o g g i i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o a l S e n a t o i l p a c c h e t t o p i ù s i g n i f i c a t i v o d i m o d i f i c h e d e l g o v e r n o d a 3 , 5 m i l i a r d i s u Z e s , f i n a n z i a m e n t o d e l l a n u o v a T r a n s i z i o n e 5 . 0 , p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e , r i p r o g r a m m a z i o n e t e m p o r a l e d e i f i n a n z i a m e n t i d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o e p o s s i b i l m e n t e P i a n o c a s a . N e l f r a t t e m p o è s t a t a d e p o s i t a t a , t r a l e a l t r e , l a r i f o r m u l a z i o n e d e l l ’ e m e n d a m e n t o s u l l e r i s e r v e a u r e e , p r o p o s t o d a F r a t e l l i d ' I t a l i a . E c c o l e p r o p o s t e c o n t e n u t e n e l l e u l t i m e r i f o r m u l a z i o n i . A r r i v a i l n u o v o g i o c o a s o r t e ' W i n f o r I t a l i a t e a m ' p e r f i n a n z i a r e i l C o m i t a t o o l i m p i c o n a z i o n a l e . C o n p r o v v e d i m e n t o d i r e t t o r i a l e d e l l ’ A g e n z i a d e l l e d o g a n e e d e i M o n o p o l i è i n t r o d o t t o e r e g o l a t o , e n t r o s e s s a n t a g i o r n i d a l l ’ e n t r a t a i n v i g o r e d i q u e s t a d i s p o s i z i o n e , i l g i o c o n u m e r i c o a t o t a l i z z a t o r e n a z i o n a l e d e n o m i n a t o W i n F o r I t a l i a T e a m c o n m o n t e p r e m i p a r i a l 6 5 % d e l l a r a c c o l t a . L a q u o t a d i p r e l i e v o e r a r i a l e d e r i v a n t e d a l l a r a c c o l t a d e l g i o c o a l n e t t o d e l l a q u o t a s p e t t a n t e a l l e r e g i o n i a s t a t u t o s p e c i a l e , è r i a s s e g n a t a a l f i n a n z i a m e n t o d e l C o m i t a t o o l i m p i c o n a z i o n a l e i t a l i a n o . O l t r e 1 1 4 m i l i o n i d i s p e s a a u t o r i z z a t i p e r i l V i m i n a l e p e r i n c r e m e n t a r e i s e r v i z i d e l l e f o r z e d i p o l i z i a a n c h e p e r l o s v o l g i m e n t o d e l l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i . L a f i n a l i t à è d u i n c r e m e n t a r e i s e r v i z i d i t u t e l a d e l l ' o r d i n e e d e l l a s i c u r e z z a p u b b l i c a , d i p r e v e n z i o n e d e l t e r r o r i s m o , n o n c h é d e l s o c c o r s o p u b b l i c o , a n c h e p e r f a r f r o n t e a l l e s t r a o r d i n a r i e e s i g e n z e c o n n e s s e a l l o s v o l g i m e n t o d e i G i o c h i o l i m p i c i e p a r a l i m p i c i i n v e r n a l i ' M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 ' . N e l d e t t a g l i o i n f a v o r e d e l M i n i s t e r o d e l l ’ i n t e r n o è a u t o r i z z a t a l a s p e s a d i e u r o 1 1 4 . 2 4 4 . 2 5 2 p e r l ’ a n n o 2 0 2 6 " , s i l e g g e . V e n t i m i l i o n i l ' a n n o a p a r t i r e d a l 2 0 2 6 p e r i l f o n d o p e r l ' i n t e g r a z i o n e d e l l e f o r m e p e n s i o n i s t i c h e c o m p l e m e n t a r i d e l l e F o r z e a r m a t e , F o r z e d i p o l i z i a e C o r p o n a z i o n a l e d e i v i g i l i d e l f u o c o . V i e n e i n c r e m e n t a t o c o n 3 0 m i l i o n i p e r i l 2 0 2 6 e 2 7 m i l i o n i a d e c o r r e r e d a l 2 0 2 7 i l F o n d o d i s o s t e g n o p e r l e f a m i g l i e d e l l e v i t t i m e d i g r a v i i n f o r t u n i s u l l a v o r o . P r o r o g a d i 1 2 m e s i d e l t e r m i n e d i c e s s a z i o n e d a l l ’ i n c a r i c o d i g i u d i c e t r i b u t a r i o p e r i s o g g e t t i c h e a v r e b b e r o r a g g i u n t o i r e q u i s i t i a l p r i m o g e n n a i o 2 0 2 6 a v e n d o a l m e n o s e t t a n t a t r é a n n i d i e t à e n t r o i l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 5 . L a d i s p o s i z i o n e p r e v e d e c h e l ’ a t t u a l e l i m i t e m a s s i m o d i e t à p e r l a p e r m a n e n z a n e l l e f u n z i o n i d i g i u d i c e t r i b u t a r i o , p a r i a s e t t a n t a c i n q u e a n n i , r e s t e r à i n v i g o r e f i n o a l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 6 , m e n t r e i l 1 ° g e n n a i o 2 0 2 7 c e s s e r a n n o i g i u d i c i t r i b u t a r i c h e a l l a d a t a d e l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 6 a v r a n n o c o m p i u t o a l m e n o s e t t a n t a d u e a n n i d i e t à . I m a g g i o r i o n e r i d i s p e s a d e r i v a n t i d a l l a d i s p o s i z i o n e s o n o p a r i a 5 . 7 7 1 . 0 0 0 e u r o p e r l ’ a n n o 2 0 2 6 . R e s t a n o c o n f e r m a t e l e a l t r e d i s p o s i z i o n i f i s s a t e i n p r e c e d e n z a i n b a s e a l l e q u a l i i g i u d i c i t r i b u t a r i c e s s e r a n n o d a l l e f u n z i o n i : n e l l ’ a n n o 2 0 2 7 a l c o m p i m e n t o d e l s e t t a n t a d u e s i m o a n n o d i e t à ; i l 1 ° g e n n a i o 2 0 2 8 q u a l o r a a b b i a n o c o m p i u t o s e t t a n t u n o a n n i d i e t à e n t r o i l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 7 , o v v e r o a l c o m p i m e n t o d e l s e t t a n t u n e s i m o a n n o d i e t à n e l c o r s o d e l l ' a n n o 2 0 2 8 ; a r e g i m e , a p a r t i r e d a l 1 ° g e n n a i o 2 0 2 9 , a l c o m p i m e n t o d e l s e t t a n t e s i m o a n n o d i e t à . O l t r e 1 4 m i l i o n i p e r l e a s s u n z i o n i a t e r m i n e n e l q u a d r o d e l n u o v o P a t t o e u r o p e o s u l l a m i g r a z i o n e e l ’ a s i l o . L a c o m m i s s i o n e n a z i o n a l e p e r i l d i r i t t o d i a s i l o e l e c o m m i s s i o n i t e r r i t o r i a l i p e r i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a p r o t e z i o n e i n t e r n a z i o n a l e s o n o a u t o r i z z a t e , p e r l ’ a n n o 2 0 2 6 , a d u t i l i z z a r e p r e s t a t o r i d i l a v o r o c o n c o n t r a t t o a t e r m i n e , i n p o s s e s s o d i a d e g u a t a p r o f e s s i o n a l i t à , t r a m i t e u n a o p i ù a g e n z i e d i s o m m i n i s t r a z i o n e d i l a v o r o n e l l i m i t e m a s s i m o d i s p e s a d i e u r o 1 4 . 6 1 8 . 4 1 3 p e r l ’ a n n o 2 0 2 6 . I l f a b b i s o g n o c o m p l e s s i v o d i p e r s o n a l e è p a r i a 2 4 0 f u n z i o n a r i e 7 7 a s s i s t e n t i , p e r u n t o t a l e d i 3 1 7 u n i t à , d a a s s u m e r e c o n c o n t r a t t o a t e r m i n e . N e l d e t t a g l i o , i l c o s t o a n n u o p e r l ’ a s s u n z i o n e d i 2 4 0 f u n z i o n a r i è q u i n d i p a r i a d 1 6 . 1 5 6 . 6 7 7 , 6 0 ( p o c o p i ù d i 6 7 m i l a p r o c a p i t e a n n u i ) ; i l c o s t o a n n u o p e r l ’ a s s u n z i o n e d i 7 7 a s s i s t e n t i è q u i n d i p a r i a d 3 . 3 3 4 . 5 3 9 , 6 7 ( c i r c a 4 3 m i l a a t e s t a a n n u i ) . C o n s i d e r a t o c h e l ’ o p e r a t i v i t à d e l l e n u o v e S e z i o n i è p r e v i s t a d a g i u g n o 2 0 2 6 , c o n a s s u n z i o n i d a a p r i l e 2 0 2 6 , è a u t o r i z z a t a l a s p e s a n e l l i m i t e m a s s i m o d i e u r o 1 4 . 6 1 8 . 4 1 3 p e r i l 2 0 2 6 . U n c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o p e r r i q u a l i f i c a z i o n e d e l l ' a r e a d i P i e t r a l a t a . P e r f a v o r i r e l a r i q u a l i f i c a z i o n e u r b a n a , a m b i e n t a l e e s o c i a l e d e l l ’ a r e a d e n o m i n a t a d i P i e t r a l a t a , s i t a i n R o m a , l a p o r z i o n e d i p r o p r i e t à d e l l ’ I s t i t u t o n a z i o n a l e d i s t a t i s t i c a d e l s i t o e i p r o g e t t i d i s v i l u p p o g i à e l a b o r a t i , s o n o t r a s f e r i t i a l l o S t a t o , a l f i n e d i c o n s e n t i r n e i l c o m p l e t a m e n t o f i n o a l l a p r o g e t t a z i o n e e s e c u t i v a p e r i l s o d d i s f a c i m e n t o d i e s i g e n z e l o g i s t i c h e d e l l a P o l i z i a d i S t a t o . A l l ’ I s t i t u t o n a z i o n a l e d i s t a t i s t i c a è c o r r i s p o s t o i l r i m b o r s o d e l l e s p e s e s o s t e n u t e a c a r i c o d e l p r o p r i o b i l a n c i o p e r l ’ a c q u i s i z i o n e d e l l ’ a r e a e d e l l a r e l a t i v a p r o g e t t a z i o n e . A q u e s t o s c o p o i l m i n i s t e r o d e l l ’ i n t e r n o è a u t o r i z z a t o a u t i l i z z a r e l e r i s o r s e p r e v i s t e a l e g i s l a z i o n e v i g e n t e p e r g l i i n v e s t i m e n t i i n l o g i s t i c a d i c o m p e t e n z a f i n o a 2 0 m i l i o n i e u r o e a d a p p o r t a r e l e n e c e s s a r i e m o d i f i c h e a i r e l a t i v i p i a n i t r i e n n a l i d i i n v e s t i m e n t o . U n m i l i o n e d i e u r o n e l 2 0 2 6 p e r M a t e r a ' C a p i t a l e m e d i t e r r a n e a d e l l a C u l t u r a e d e l D i a l o g o ' . L ' i n d i v i d u a z i o n e d e g l i i n t e r v e n t i d i c u i a l p r i m o p e r i o d o è e f f e t t u a t a c o n d e c r e t o d e l m i n i s t r o d e l l a c u l t u r a , p r e v i a i n t e s a c o n i l s i n d a c o d i M a t e r a , d a e m a n a r s i e n t r o s e s s a n t a g i o r n i d a l l a d a t a d i e n t r a t a i n v i g o r e d e l l a l e g g e d i c o n v e r s i o n e d e l p r e s e n t e d e c r e t o , s i l e g g e . E ' i n c r e m e n t a t a d i 5 m i l i o n i d i e u r o l ' a u t o r i z z a z i o n e d i s p e s a p e r i l 2 0 2 8 p e r e r o g a r e u n c o n t r i b u t o , d i p a r i i m p o r t o , a f a v o r e d e l T e a t r o a l l a S c a l a d i M i l a n o p e r c e l e b r a r e i l 2 5 0 ° a n n i v e r s a r i o d a l l a s u a f o n d a z i o n e .