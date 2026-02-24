S a n r e m o , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a p r e s e n z a d i C o s t a C r o c i e r e a S a n r e m o è i l r i s u l t a t o d i u n a p r o f o n d a e c o n s o l i d a t a c o l l a b o r a z i o n e c o n l a c i t t à e c o n l e i s t i t u z i o n i . S i t r a t t a d i u n a s i n e r g i a a l l a q u a l e l a v o r i a m o d a a n n i e c h e r i p r e n d e , a n z i a m p l i f i c a , i l n o s t r o c o n s u e t o a p p r o c c i o c o n l e d e s t i n a z i o n i c h e v i s i t i a m o : c o s t r u i r e i n s i e m e e s p e r i e n z e e m o m e n t i c h e v a l o r i z z i n o l e s p e c i f i c i t à e l ' u n i c i t à d e l t e r r i t o r i o . I n q u e s t o c a s o , S a n r e m o è e v i d e n t e m e n t e l e g a t a a l l a m u s i c a e a l F e s t i v a l , c o n t u t t e l e n e c e s s i t à e l e o p p o r t u n i t à c h e n e d e r i v a n o p e r i n o s t r i o s p i t i ” n e l c o n t e s t o l o c a l e . C o s ì M a r i o Z a n e t t i , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i C o s t a C r o c i e r e , s o t t o l i n e a n d o c o m e l ’ i m p e g n o d e l l a c o m p a g n i a “ s i c o n c r e t i z z a a n c h e n e g l i e v e n t i o r g a n i z z a t i t r a i l p a l c o e l a c i t t à : m o m e n t i s t u d i a t i p e r o f f r i r e a c r o c i e r i s t i , t u r i s t i e r e s i d e n t i u n a c o r n i c e c h e a n t i c i p i e a c c o m p a g n i l e f a s i d e l F e s t i v a l , r e n d e n d o i l t u t t o a n c o r a p i ù i c o n i c o ” . Q u e s t ’ a n n o , l a p a r t n e r s h i p - o r m a i q u i n q u e n n a l e - h a t o c c a t o a n c h e i l f r o n t e d e l l a s o l i d a r i e t à c o n q u e l l a c h e Z a n e t t i d e f i n i s c e u n a v e r a e p r o p r i a ‘ c h i c c a ’ : l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ o s p e d a l e e l a F o n d a z i o n e G a s l i n i d i G e n o v a . “ A b b i a m o o s p i t a t o a b o r d o u n a c e n a d i g a l a c o n l o s c o p o d i r a c c o g l i e r e f o n d i ” , h a r i c o r d a t o l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o , s o t t o l i n e a n d o l ’ i m p o r t a n z a d i c o i n v o l g e r e i l s o c i a l e i n u n m o m e n t o d i a p e r t u r a d e l F e s t i v a l . U n ’ i n i z i a t i v a v o l t a a v a l o r i z z a r e “ l e e c c e l l e n z e d e l t e r r i t o r i o l i g u r e c h e p o r t a n o b e n e f i c i a t u t t o i l s i s t e m a s a n i t a r i o i t a l i a n o e o l t r e ” .