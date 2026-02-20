Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Manca ormai pochissimo allinizio della 76ma edizione del Festival di Sanremo e la curiosità cresce anche attorno a chi affronta per la prima volta il palco più prestigioso della musica italiana. Come se la caveranno i debuttanti? Secondo gli esperti Sisal, tra i nuovi protagonisti in gara emergono alcuni artisti che hanno maggiori probabilità di piazzarsi nella Top5 della classifica finale. Chi sono quindi i debuttanti con più chance di avvicinarsi a questo piazzamento? Ottime le probabilità per Tommaso Paradiso e Sayf che rispettivamente offerti a 1,33 e 1,65 sembrerebbero avere tutte le carte in regola per conquistare limpresa. A fargli compagnia cè anche Eddie Brock a 4,50. Seguono Luchè, il duo Maria Antonietta Colombre e Tredici Pietro, tutti offerti a 6,00, rincorsi da Nayt, la cui posizione in Top5 è proposta a 7,50. Una scalata possibile, ma più complessa. Partono invece da sfavoriti Sal Da Vinci, proposto a 9,00, e Bambole di Pezza, la cui presenza tra i primi cinque è data a 25,00. Chiude il quadro dei debuttanti Samurai Jay: il suo piazzamento nella cinquina pagherebbe 50 volte la posta. In un Sanremo dove lesperienza pesa, ma la capacità di sorprendere degli esordienti può fare la differenza come abbiamo visto lanno scorso con Olly, Lucio Corsi e Brunori Sas i debuttanti si preparano alla sfida.