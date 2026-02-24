R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ P i ù c h e o c c u p a r s i d e l l a s c a l e t t a d e l p r o s s i m o F e s t i v a l d i S a n r e m o e p a r l a r e d i f a n t o m a t i c i a g g u a t i e a t t i r i p a r a t o r i , i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o d o v r e b b e g a r a n t i r e i l c o r r e t t o f u n z i o n a m e n t o d e g l i o r g a n i p a r l a m e n t a r i d i g a r a n z i a . L e p a r o l e p r o n u n c i a t e i e r i d a I g n a z i o L a R u s s a r i s u l t a n o i m p r o p r i e e p r e o c c u p a n t i , p e r c h é e v o c a n o u n ’ i n g e r e n z a p o l i t i c a s u s c e l t e e d i t o r i a l i c h e n o n c o m p e t o n o a l l a s e c o n d a c a r i c a d e l l o S t a t o ” . L o a f f e r m a n o i c o m p o n e n t i d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o i n c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i . “ C i s a r e m m o a s p e t t a t i d a l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o – a g g i u n g o n o - u n i m p e g n o c o n c r e t o p e r s u p e r a r e l a s i t u a z i o n e a n o m a l a c h e d a l l ’ i n i z i o d e l l a l e g i s l a t u r a s t a i m p e d e n d o a l l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i d i s v o l g e r e i l p r o p r i o l a v o r o , a c a u s a d e l l ’ o s t r u z i o n i s m o d e l l a m a g g i o r a n z a . U n b l o c c o c h e d i f a t t o p a r a l i z z a u n o r g a n i s m o d i g a r a n z i a f o n d a m e n t a l e p e r i l p l u r a l i s m o e l a t r a s p a r e n z a d e l s e r v i z i o p u b b l i c o . R e g i s t r i a m o i n v e c e u n s i l e n z i o a s s o r d a n t e s u q u e s t o t e m a . D i f e n d e r e l ’ a u t o n o m i a e l ’ i n d i p e n d e n z a d e l l a R a i s i g n i f i c a r i s p e t t a r e l e p r e r o g a t i v e d e l P a r l a m e n t o e a s s i c u r a r e a i c i t t a d i n i u n ’ i n f o r m a z i o n e l i b e r a e p l u r a l e ” .