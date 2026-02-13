( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o c h e f a t e è e s p r e s s i o n e d e l l a c a p a c i t à a r t i s t i c a m a a n c h e i m p e g n o e c o n t r i b u t o a l l a v i t a c u l t u r a l e d e l n o s t r o P a e s e , a l l a s o c i e t à " , h a s p i e g a t o i l c a p o d e l l o S t a t o a g l i a r t i s t i i n g a r a a l F e s t i v a l . " A n c h e l o s p o r t è c o n s i d e r a t o c o m e u n d i v e r s i v o , u n a a t t i v i t à d i r e l a x , i n v e c e h a u n a f u n z i o n e s o c i a l e d i g r a n d e r i l i e v o , d i a g g r e g a z i o n e s o c i a l e , u n f e n o m e n o c u l t u r a l e c h e i n d u c e a a s u p e r a r e i p r o p r i l i m i t i . C o s ì è p e r l a m u s i c a p o p o l a r e c o n i l g r a n d e c o n t r i b u t o c h e v i e n e d a t o a l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e P a e s e " .