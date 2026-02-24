R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L ’ a t t e s a è f i n i t a , i 3 0 B i g d i S a n r e m o s o n o p r o n t i a s f i d a r s i e g l i e s p e r t i S i s a l h a n n o p r o n o s t i c a t o c h i , i n q u e s t a p r i m a s e r a t a , p o t r e b b e a g g i u d i c a r s i u n p o s t o n e l l e p r i m e c i n q u e p o s i z i o n i d e l l a c l a s s i f i c a . Q u a l i s o n o g l i a r t i s t i i n l i z z a p e r q u e s t o p i a z z a m e n t o ? U n p o s t o s e m b r e r e b b e e s s e r e r i s e r v a t o a D i t o n e l l a p i a g a , o f f e r t a a 1 , 1 2 . I n s i e m e a l e i n e l l a T o p 5 c i s o n o a n c h e F u l m i n a c c i e S a y f a 1 , 2 5 , l a c o p p i a M a r i a A n t o n i e t t a e C o l o m b r e a 1 , 5 0 e S e r e n a B r a n c a l e a 1 , 6 5 . M e n t r e E r m a l M e t a e T o m m a s o P a r a d i s o c h e , a 2 , 2 5 , s e l a g i o c h e r a n n o t u t t a p e r r a g g i u n g e r e q u e s t o p r i m o t r a g u a r d o . P o s s i b i l i s o r p r e s e p e r ò p o t r e b b e r o a r r i v a r e a n c h e d a M a l i k a A y a n e , a 2 , 5 0 , T r e d i c i P i e t r o a 2 , 7 5 e d a l n u o v o d u o F e d e z - M a s i n i p r o p o s t o a 3 , 0 0 t r a i p r i m i 5 n e l l a s e r a t a d i i n i z i o F e s t i v a l . Q u e s t o F e s t i v a l s i p r e a n n u n c i a r i c c o d i s o r p r e s e . A p o c h e o r e d a l v i a , g l i e s p e r t i S i s a l i n d i c a n o c o m e f a v o r i t a p e r l a v i t t o r i a f i n a l e S e r e n a B r a n c a l e , d a v a n t i a t u t t i a 3 , 5 0 , s e g u e l a c o p p i a F e d e z - M a s i n i , a 5 , 0 0 , c o n S a y f e T o m m a s o P a r a d i s o s u l t e r z o g r a d i n o d e l p o d i o , a 7 , 5 0 .